Casio ra mắt G-SHOCK tích hợp tính năng theo dõi nhịp tim và biểu đồ thủy triều

Dòng đồng hồ G-LIDE lý tưởng cho thể thao mạo hiểm

TOKYO, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Công ty TNHH Máy tính Casio hôm nay công bố mẫu mới nhất thuộc dòng đồng hồ G-LIDE dành cho thể thao mạo hiểm, thuộc thương hiệu đồng hồ chống sốc G-SHOCK. Mẫu GBX-H5600 mới là chiếc đồng hồ G-LIDE đầu tiên được trang bị tính năng theo dõi nhịp tim.

Kể từ khi ra mắt vào năm 1983, đồng hồ G-SHOCK đã không ngừng phát triển về chức năng, cấu trúc và thiết kế, đồng thời vẫn duy trì khả năng chống sốc vượt trội. Dòng G-LIDE, được thiết kế dành cho các môn thể thao mạo hiểm, đã trở nên phổ biến. Dòng sản phẩm này cung cấp các tính năng phục vụ hoạt động ven biển và thể thao dưới nước như lướt sóng, bao gồm biểu đồ thủy triều hiển thị mực nước và dữ liệu mặt trăng cho thấy các chu kỳ mặt trăng.

Dựa trên các chức năng hiện có dành cho hoạt động ven biển, mẫu GBX-H5600 mới lần đầu tiên được tích hợp cảm biến theo dõi nhịp tim trong dòng G-LIDE. Sản phẩm được thiết kế nhằm hỗ trợ đa dạng hoạt động, từ các môn thể thao mạo hiểm như lướt sóng đến các bài tập luyện hàng ngày.

Được trang bị cảm biến nhịp tim quang học và gia tốc kế, GBX-H5600 cho phép theo dõi tình trạng thể chất theo thời gian thực trong quá trình tập luyện, đồng thời ghi nhận quãng đường, lượng calo tiêu thụ và các dữ liệu khác. Đồng hồ cung cấp các chế độ luyện tập cho bốn loại hình hoạt động — chạy bộ, đi bộ, tập gym và luyện tập ngắt quãng (interval training) — góp phần nâng cao hiệu quả tập luyện. Dữ liệu thu thập từ các cảm biến được chuyển đổi thành các thông tin chi tiết về luyện tập thông qua các thuật toán đã được khoa học kiểm chứng từ Polar Electro, một trong những đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thiết bị đeo phục vụ thể thao và sức khỏe. Người dùng có thể dễ dàng xem kết quả trên ứng dụng điện thoại thông minh CASIO WATCHES, nơi cung cấp dữ liệu chi tiết cùng các thông tin chuyên sâu, hỗ trợ quản lý sức khỏe và cải thiện hiệu suất.

Màn hình sử dụng công nghệ LCD memory-in-pixel (MIP) độ phân giải cao, mang lại khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp và trong nhiều điều kiện ngoài trời khác, bất kể góc nhìn.

Phần vành (bezel) sử dụng nhựa trong mờ, tạo nên thiết kế xuyên thấu, làm lộ cấu trúc bên trong và mang lại diện mạo sắc nét và đầy sức sống, phù hợp với khung cảnh bên bờ biển. Các thành phần nhựa chính ở vành, vỏ và dây đeo được làm từ nhựa sinh học, vật liệu được kỳ vọng góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường, hướng tới thiết kế thân thiện với môi trường.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD