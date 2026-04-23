Casio เปิดตัว G-SHOCK รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมฟังก์ชันตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจและกราฟระดับน้ำขึ้นน้ำลง
News provided byCASIO COMPUTER CO., LTD
23 Apr, 2026, 09:00 CST
นาฬิกาซีรีส์ G-LIDE ที่ตอบโจทย์กีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมได้อย่างยอดเยี่ยม
โตเกียว 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท Casio Computer Co., Ltd. ประกาศเปิดตัวสมาชิกใหม่ล่าสุดในชุดผลิตภัณฑ์นาฬิกาสำหรับกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมซีรีส์ G-LIDE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นาฬิกาทนทานต่อแรงกระแทก G-SHOCK โดย GBX-H5600 รุ่นใหม่ถือเป็นนาฬิกาเรือนแรกในซีรีส์ G-LIDE ที่มาพร้อมฟังก์ชันตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
นาฬิกา G-SHOCK ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2526 ทั้งในด้านฟังก์ชันการใช้งาน โครงสร้าง และการออกแบบ ในขณะที่ยังคงรักษาความทนทานต่อแรงกระแทกที่เป็นเลิศ ซีรีส์ G-LIDE ที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กิจกรรมริมชายหาดและกีฬาทางน้ำ เช่น การโต้คลื่น ซึ่งรวมถึงกราฟระดับน้ำขึ้นน้ำลง และข้อมูลดวงจันทร์เพื่อระบุข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม
GBX-H5600 รุ่นใหม่นี้ได้ต่อยอดจากฟังก์ชันเดิมสำหรับกิจกรรมริมชายหาด และได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจเป็นครั้งแรกในนาฬิกาซีรีส์ G-LIDE โดยนาฬิการุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่กีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมอย่างการโต้คลื่นไปจนถึงการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน
GBX-H5600 มาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคัล และเซ็นเซอร์ตรวจจับลักษณะการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามสภาพร่างกายขณะออกกำลังกายได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งติดตามระยะทาง ปริมาณแคลอรีที่เผาผลาญ และข้อมูลอื่นๆ ทั้งยังมีฟังก์ชันการฝึกซ้อมที่รองรับ 4 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ การวิ่ง การเดิน การออกกำลังกายในยิม และการฝึกแบบหนักสลับเบาเพื่อช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลที่บันทึกโดยเซ็นเซอร์จะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับการฝึกซ้อมโดยใช้อัลกอริทึมที่รองรับด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์จาก Polar Electro ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการกีฬาและสุขภาพแบบสวมใส่ ผู้ใช้งานสามารถดูผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน CASIO WATCHES บนสมาร์ทโฟน ซึ่งข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดจะช่วยให้ผู้ใช้จัดการสุขภาพและยกระดับสมรรถภาพร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม
หน้าจอแสดงผลใช้เทคโนโลยี Memory-in-pixel (MIP) LCD ความละเอียดสูง ให้การมองเห็นที่ชัดเจนแม้ภายใต้แสงแดดจ้า และสภาพแวดล้อมกลางแจ้งอื่นๆ ไม่ว่าจะมองจากมุมใดก็ตาม
ตัวกรอบใช้วัสดุเรซินโปร่งแสง สร้างดีไซน์แบบมองทะลุที่เผยให้เห็นโครงสร้างภายใน มอบรูปลักษณ์ที่ดูสะอาดตาและสดชื่นเข้ากับบรรยากาศริมชายหาด โดยมีส่วนประกอบหลักที่เป็นเรซินในบริเวณกรอบ ตัวเรือน และสาย ผลิตจากไบโอเบสเรซิน ซึ่งเป็นวัสดุที่คาดว่าจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสะท้อนถึงการออกแบบที่ใส่ใจต่อธรรมชาติ
