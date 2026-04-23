카시오, 심박수 모니터링과 조수 그래프 기능을 갖춘 G-SHOCK 출시

익스트림 스포츠에 적합한 G-LIDE 시계

도쿄, 2026년 4월 23일 /PRNewswire/ -- 카시오 컴퓨터(Casio Computer Co., Ltd.)가 4월 23일, 충격에 강한 시계 브랜드 G-SHOCK의 일부인 익스트림 스포츠용 시계 라인 G-LIDE의 최신 제품을 발표했다. 새로운 GBX-H5600은 심박수 모니터를 탑재한 최초의 G-LIDE 시계다.

1983년 첫 출시 이후 G-SHOCK 시계는 뛰어난 충격 저항성을 유지하면서 기능, 구조, 디자인 측면에서 지속적으로 진화해 왔다. 익스트림 스포츠를 위해 설계된 G-LIDE 라인은 높은 인기를 얻고 있다. 이 라인은 조수 높이를 보여주는 조수 그래프와 달의 위상을 나타내는 문 데이터 등 서핑을 포함한 해변 활동과 수상 스포츠에 유용한 기능을 제공한다.

기존의 해변 활동용 기능을 기반으로, 새로운 GBX-H5600은 G-LIDE 시계 최초로 심박수 모니터를 탑재했다. 이 시계는 서핑과 같은 익스트림 스포츠부터 일상적인 운동까지 폭넓은 활동을 지원하도록 설계됐다.

광학식 심박수 센서와 가속도계를 탑재한 GBX-H5600은 운동 중 신체 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있으며 이동 거리, 칼로리 소모량 및 기타 데이터를 추적한다. 러닝, 걷기, 체육관 운동, 인터벌 트레이닝 등 4가지 활동에 대한 트레이닝 기능이 제공돼 보다 효과적인 운동을 지원한다. 센서가 수집한 데이터는 웨어러블 스포츠 및 헬스 기술 분야의 글로벌 선도 기업인 폴라 일렉트로(Polar Electro)의 과학 기반 알고리즘을 통해 트레이닝 인사이트로 전환된다. 결과는 카시오 워치스(CASIO WATCHES) 스마트폰 앱에서 쉽게 확인할 수 있으며, 상세한 데이터와 인사이트를 통해 사용자의 건강 관리와 퍼포먼스 향상에 도움을 준다.

디스플레이에는 고해상도 MIP(memory-in-pixel) LCD가 적용돼 직사광선 아래를 비롯한 다양한 야외 환경에서도 시야각과 관계없이 뛰어난 가시성을 제공한다.

베젤에는 반투명 레진이 사용돼 내부 구조가 드러나는 시스루 디자인을 구현했으며, 해변 환경에 어울리는 선명하고 산뜻한 느낌을 선사한다. 또한 베젤, 케이스, 밴드의 주요 레진 부품에는 환경 영향을 줄이는 데 기여할 것으로 기대되는 바이오 기반 레진을 사용해 친환경적인 디자인을 구현했다.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD