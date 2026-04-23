Casio Lancar G-SHOCK dengan Pemantauan Kadar Jantung dan Fungsi Graf Pasang Surut

Jam Tangan G-LIDE Sesuai untuk Sukan Ekstrem

TOKYO, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd., hari ini mengumumkan penambahan terkini kepada barisan jam tangan G-LIDE untuk sukan ekstrem, yang merupakan sebahagian daripada jenama jam tangan kalis hentakan G-SHOCK. Model GBX-H5600 baharu merupakan jam tangan G-LIDE pertama yang mempunyai monitor kadar jantung.

Sejak penampilan sulungnya pada tahun 1983, jam tangan G-SHOCK terus berkembang dari segi fungsian, struktur dan reka bentuk, sambil mengekalkan ketahanan hentakan yang luar biasa. Barisan G-LIDE, direka untuk sukan ekstrem, menjadi popular. Ia menawarkan ciri-ciri untuk aktiviti tepi pantai dan sukan air seperti luncur ombak, termasuk graf pasang surut yang menunjukkan aras air pasang surut serta data bulan yang menunjukkan fasa lunar.

Berdasarkan fungsi sedia ada untuk aktiviti tepi pantai, GBX-H5600 baharu ini mempunyai monitor kadar jantung buat julung kalinya pada jam tangan G-LIDE. Jam tangan ini direka untuk menyokong beraneka jenis aktiviti, bermula daripada sukan ekstrem seperti luncur ombak hinggalah senaman harian.

Dilengkapi sensor kadar jantung optik dan akselerometer, GBX-H5600 mengupayakan pemantauan keadaan fizikal pada masa nyata semasa bersenam dan ia menjejak jarak, kalori terbakar dan data lain. Fungsi latihan disediakan untuk empat aktiviti — berlari, berjalan, senaman gim dan latihan selang — bagi menyokong senaman yang lebih berkesan. Data yang dikumpulkan oleh sensor ditukar kepada cerapan latihan menggunakan algoritma berasaskan sains daripada Polar Electro, peneraju global dalam teknologi sukan dan kesihatan boleh pakai. Keputusan boleh dilihat dengan mudah pada aplikasi telefon pintar CASIO WATCHES yang mana data dan cerapan terperinci membantu pengguna mengurus kesihatan mereka dan meningkatkan prestasi.

Paparan membawakan LCD memori-dalam-piksel (MIP) berdefinisi tinggi, memberikan kebolehlihatan jelas di bawah cahaya matahari langsung dan keadaan luar yang lain, tanpa mengira sudut pandangan.

Bezel menggunakan resin lut cahaya, menghasilkan reka bentuk tembus pandang yang menonjolkan binaan dalaman serta memberikan penampilan segar yang rapi kepada jam tangan ini, sesuai dengan pemandangan tepi pantai. Komponen resin utama pada bezel, bekas jam dan tali jam diperbuat daripada resin berasaskan bio, bahan yang dijangka dapat membantu mengurangkan kesan terhadap alam sekitar, demi reka bentuk mesra alam.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD