Dahua Technology تعقد فعالية Pro Challenge 2025 لتعزيز التعاون ضمن منظومة شركات التركيب العالمية

هانغتشو، الصين، 7 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- استضافت شركة Dahua Technology، المزود الرائد عالميًا لحلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المتكامل مع تقنيات الفيديو، مؤخرًا شركاءها المتميزين من شركات التركيب حول العالم في مقرها الرئيسي للاحتفال بفعالية Dahua Pro Challenge 2025. تهدف الفعالية إلى ربط مجتمع عالمي من المهنيين المتميزين لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتقوية الشراكات ضمن منظومة شركات التركيب.

تحت شعار "ابنِه. اعرضه. اربحه."، تأتي حملة عام 2025 لتتجاوز نجاح المبادرة الافتتاحية للعام الماضي. تهدف الحملة إلى تشجيع المشاركين على عرض ابتكاراتهم في التركيب وتطبيقات الحلول العملية لشركة Dahua، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات المهنية عالميًا ودفع نمو منظومة شركات التركيب.

افتتح الفعالية السيد Fu Liquan، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Dahua Technology، معبّرًا عن امتنانه العميق للثقة المستمرة والتعاون المثمر مع شركاء شركات التركيب حول العالم. وأشار إلى أن مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، تُعدُّ شركات التركيب في المنظومة العمود الفقري الذي يترجم تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المتكامل إلى تطبيقات عملية تؤثر مباشرة في حياتنا اليومية. وأكد السيد Fu مجددًا التزام Dahua بالمساهمة المشتركة، والتعاون المثمر، وتحقيق الفوائد المتبادلة، مسلطًا الضوء على الاستثمارات المستمرة في تطوير المنظومة لتعزيز بيئة تعاونية تخلق قيمة مضافة للعملاء وتدعم نمو شركاء الشركة على حد سواء.

قدَّمت الفعالية، التي استمرت عدة أيام، تجربة تقنية غامرة، شملت ورش عمل تطبيقية، وعروضًا عملية قائمة على سيناريوهات واقعية، ونقاشات معمقة مع فرق المنتجات والهندسة في Dahua. استكشف المشاركون أنظمة الفيديو الذكية، وحلول المباني الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المتكامل، مما مكنهم من اكتساب رؤى عملية حول استراتيجيات النشر، وتحسين العمليات التشغيلية، والتعرُّف على أحدث توجهات التكنولوجيا الناشئة. مكَّنت هذه الفعاليات شركات التركيب من تعميق فهمهم لحلول Dahua، مع تبادل الخبرات بين المشاركين، ما أسهم في خلق تفاعل تعاوني متبادل يعزز القيمة لكلا الطرفين.

قدَّمت الجولات الإرشادية في صالة عرض الذكاء الرقمي ومرافق التصنيع لدى Dahua للمشاركين فرصة الاطّلاع من الداخل على عمليات تطوير المنتجات، وسير العمل في التجميع، وقدرات الشركة العالمية في سلسلة التوريد. سلطت هذه الجولات الضوء على موثوقية حلول Dahua، وقابليتها للتوسع، والدقة الهندسية التي تقف وراء محفظة منتجاتها، مما عزز ثقة الشركاء في قدرتهم على تقديم أنظمة عالية الأداء تلبي متطلبات الأسواق المتنوعة.

كما قام ممثلو شركاء شركات التركيب بمشاركة انطباعاتهم حول الفعالية. أشار أحد الشركاء من الشرق الأوسط قائلاً: "لقد عززت هذه الزيارة فهمنا لقدرات Dahua المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكيف تتحول إلى قيمة حقيقية للعملاء". وأضاف ممثل من المملكة المتحدة: "إن التواصل مع زملائنا من مناطق مختلفة يلهمنا لتقديم حلول أكثر تكاملاً واستعدادًا للمستقبل لعملائنا".

إلى جانب الجوانب التقنية، ساهمت الأنشطة الثقافية – بما في ذلك جولة في بحيرة ويست ليك وتجربة غامرة في سونغ تشينغ – في تعزيز الروابط الشخصية وبناء روح المجتمع بين المشاركين من مختلف المناطق. اختُتمت الفعالية بحفل تكريم لشركاء Golden Pro الذين أظهروا تميزًا وإبداعًا ومساهمات بارزة في منظومة شركات التركيب العالمية لشركة Dahua.

من خلال دمج تجربة التعمُّق في التكنولوجيا، ومشاركة المعرفة التشغيلية، وبناء الشبكات العالمية، عززت شركة Dahua مكانتها كجهة مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المتكامل ومحفز للتعاون ضمن المنظومة. أظهرت فعالية Pro Challenge مرة أخرى كيف تقوم شركة Dahua بتمكين شركات التركيب حول العالم من تقديم حلول أكثر ذكاءً وكفاءةً وقيمةً، مما يسهم في تعزيز المجتمعات الذكية والمتصلة والمستدامة.

وعلى المدى المستقبلي، ستواصل شركة Dahua توسيع منظومة شركات التركيب وتعزيز برامج تمكين الشركاء، مع دعم التعاون العابر للمناطق وخلق الحلول المشتركة، لدفع الجيل القادم من ابتكارات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المتكامل، مع مواصلة مهمتها في تمكين مجتمع أكثر ذكاءً وحياة أفضل.

