DXC وPrimary تطلقان منصة AI-Native Zero Trust Platform للذكاء الاصطناعي المؤسسي

تصبح DXC الشريك الحصري للخدمات المدارة لمنصة AI-native Zero Trust Unified Control Plane التابعة لـ Primary ، بما يساعد المؤسسات على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي على نحو آمن.

يساعد العرض المشترك الجديد الشركات والجهات الحكومية على حوكمة وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية إلى البيانات، مع تعزيز الأمن والهوية والامتثال.

توفّر خدمات الأمن المدارة التي تقدمها DXC الاستشارات والتنفيذ والتكامل والحوكمة والعمليات المستمرة، بما يسرّع اعتماد الذكاء الاصطناعي على نحو آمن.

أشبورن، فرجينيا, 7 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (NYSE: DXC) اليوم عن شراكة استراتيجية مع Primary، لتصبح المزوّد الحصري للخدمات المدارة لمنصة AI-native Zero Trust Platform التابعة لـPrimary. يساعد العرض المشترك المؤسسات على نشر الذكاء الاصطناعي وتوسيعه على نحو آمن، من خلال حوكمة وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية إلى البيانات، مع تعزيز الأمن والهوية والامتثال.

DXC and Primary Launch AI-Native Zero Trust Platform for Enterprise AI Speed Speed

تواجه المؤسسات، مع انتقالها من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج، تحديًا أمنيًا جديدًا يتمثل في حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة التي تصل إلى بيانات مؤسسية حساسة. صُممت نماذج الأمن التقليدية للمستخدمين والأجهزة والشبكات، لا لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون عبر بيئات مؤسسية معقدة.

تعمل DXC وPrimary معًا على سد هذه الفجوة عبر منصة صُممت خصيصًا لأمن الذكاء الاصطناعي وحوكمته. يُقدَّم العرض عبر المؤسسة العالمية للأمن السيبراني التابعة لـDXC، ويجمع بين الاستشارات والتنفيذ والتكامل والحوكمة وخدمات الأمن المدارة، لتمكين العملاء من إدماج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم بمزيد من الرؤية والتحكم والثقة.

قالت Dawn-Marie Vaughan، المسؤولة العالمية عن عروض الأمن السيبراني لدى :DXC Technology «مع انتقال المؤسسات من المشاريع التجريبية للذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج، ينبغي أن يتطور الأمن والحوكمة بالسرعة نفسها. يتطلب الذكاء الاصطناعي الموثوق أكثر من تأمين البنية التحتية؛ إذ يتطلب حوكمة وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى البيانات والهويات وعمليات الأعمال. وبالتعاون مع Primary، نساعد العملاء على تطبيق مبادئ الثقة المعدومة في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، مع الرؤية والتحكم والثقة التشغيلية اللازمة للانتقال من المرحلة التجريبية إلى مرحلة الإنتاج».

يُقدَّم العرض عبر المؤسسة العالمية للأمن السيبراني التابعة لـDXC، ويساعد العملاء على:

تأمين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية

حوكمة وصول الذكاء الاصطناعي إلى بيانات المؤسسات

تعزيز الهوية وإنفاذ السياسات

الحد من المخاطر عبر البيئات المؤسسية

دعم الامتثال والمتطلبات التنظيمية

زيادة الرؤية عبر المستخدمين والتطبيقات والبيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي

قال Michael Marx، الشريك المؤسس والرئيس في :Primary «لا يتمثل التحدي الأمني الجوهري للذكاء الاصطناعي المؤسسي في مجرد معرفة ما يفعله وكيل الذكاء الاصطناعي، بل في توافر سياق كافٍ لتحديد ما إذا كان ينبغي السماح بهذا الإجراء، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لأتمتة إنفاذ ذلك القرار في الوقت الفعلي. تحوّل Primary بيانات القياس عن بُعد عبر المجالات إلى إنفاذ السياسات المستمر والمراعي للسياق عبر كامل سير عمل الذكاء الاصطناعي. ومع خبرة DXC العالمية في التنفيذ وخدمات الأمن المدارة، يمكن للعملاء إنشاء طبقة تحكم موحدة تحمي البيانات الحساسة، وتحد من المخاطر التشغيلية، وتمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من العمل على نحو آمن ضمن حدود مؤسسية محددة بوضوح».

صُممت المنصة للمؤسسات العاملة في بيئات شديدة التنظيم، وتساعدها على التعامل مع المتطلبات المتزايدة للحوكمة والامتثال وسيادة البيانات والأمن. ومن خلال دمج مبادئ الثقة المعدومة مباشرة في بيئات الذكاء الاصطناعي المؤسسية، تساعد DXC وPrimary العملاء على الانتقال من التجريب إلى النشر على نطاق مؤسسي، مع القدرة على الصمود والتحكم اللازمين للابتكار بثقة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ولمؤسسات القطاع العام، ما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير على نحو غير مسبوق. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى DXC تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة dxc.com.