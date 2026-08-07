DXCとPrimary、エンタープライズAI向けAIネイティブ型ゼロトラスト・プラットフォームを提供開始

DXCは、PrimaryのAIネイティブ型ゼロトラスト統合制御プレーンの独占的マネージドサービスパートナーとなり、企業がAI活用を安全に拡大できるよう支援します。

この新たな共同ソリューションは、企業や政府機関が、AIエージェントおよびエンタープライズAIアプリケーションによるデータへのアクセスを統制するとともに、セキュリティ、アイデンティティ管理、コンプライアンスを強化できるよう支援します。

DXCのマネージドセキュリティサービスは、コンサルティング、導入、統合、ガバナンス、継続的な運用を提供し、安全なAI導入を加速します。

バージニア州アッシュバーン, 2026年8月7日 /PRNewswire/ -- DXC Technology（NYSE：DXC）は、Primaryとの戦略的提携を発表し、PrimaryのAIネイティブ型ゼロトラスト・プラットフォームの独占的マネージドサービスプロバイダーとなりました。この共同ソリューションは、AIエージェントおよびエンタープライズAIアプリケーションによるデータへのアクセスを統制することで、企業がAIを安全に導入し、活用規模を拡大できるよう支援するとともに、セキュリティ、アイデンティティ管理、コンプライアンスを強化します。

組織がAIの実験段階から本番運用へ移行する中、新たなセキュリティ課題に直面しています。その課題とは、機密性の高い企業データにアクセスする自律型AIシステムを管理することです。従来のセキュリティモデルは、ユーザー、デバイス、ネットワークを対象に構築されたものであり、複雑な企業環境全体で稼働するAIエージェントを想定したものではありません。

DXC and Primary Launch AI-Native Zero Trust Platform for Enterprise AI Speed Speed

DXCとPrimaryは、AIのセキュリティとガバナンスのために特別に設計されたプラットフォームにより、この課題に対応しています。DXCのグローバル・サイバーセキュリティ組織を通じて提供される本ソリューションは、コンサルティング、導入、統合、ガバナンス、マネージドセキュリティサービスを組み合わせ、顧客が可視性、統制力、信頼性を高めながらAIを実運用に移せるよう支援します。

「企業がAIの試験導入から本番運用へ移行する中、セキュリティとガバナンスも同様に迅速に進化しなければなりません」と、DXC Technologyのサイバーセキュリティ・グローバル・オファリング責任者、Dawn-Marie Vaughanは述べています。「信頼できるAIを実現するには、インフラを保護するだけでは不十分です。AIシステムがデータ、アイデンティティ、ビジネスプロセスにどのようにアクセスするかを統制する必要があります。Primaryと連携し、当社は試験導入から本番運用への移行に必要な可視性、統制力、運用面での安心感を提供し、顧客がエンタープライズAIにゼロトラストを導入できるよう支援しています。」

DXCのグローバル・サイバーセキュリティ組織を通じて提供される本ソリューションは、顧客が以下を実現できるよう支援します。

AIエージェントおよびエンタープライズAIアプリケーションの保護

AIによる企業データへのアクセスの管理

アイデンティティ管理およびポリシー適用の強化

企業環境全体にわたるリスクの低減

コンプライアンス要件および規制要件への対応

ユーザー、アプリケーション、データ、AIエージェント全体にわたる可視性の向上

「エンタープライズAIにおける本質的なセキュリティ課題は、単にAIエージェントが何をしているかを把握することではありません。その行動を許可すべきかどうかを判断するための十分なコンテキストを確保するとともに、そのリアルタイムの判断に基づく措置を自動的に実施できるインフラを整備することです」と、Primary共同創業者兼社長のMichael Marxは述べています。「Primaryは、複数のドメインにまたがるテレメトリを基に、AIワークフロー全体で継続的かつコンテキストに応じたポリシー適用を実現します。DXCが有するグローバルな導入能力とマネージドセキュリティの専門知識を活用することで、顧客は、機密データを保護し、運用リスクを低減するとともに、企業が明確に定めた範囲内でAIシステムを安全に動作させる統合制御レイヤーを構築できます。」

厳格な規制下で事業を展開する組織向けに設計されたこのプラットフォームは、ガバナンス、コンプライアンス、データ主権、セキュリティに関する要件の高まりへの対応を支援します。DXCとPrimaryは、ゼロトラストの原則をエンタープライズAI環境に直接組み込むことで、顧客が実験段階から全社規模の導入へ移行し、必要なレジリエンスと統制力を確保して、自信を持ってイノベーションを推進できるよう支援します。詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は世界をリードするテクノロジー企業であり、グローバル企業や公共機関のイノベーションパートナーとして、ソフトウェア、サービス、ソリューションを提供しています。急速に変化する時代に、AIの活用を促進し、お客様の迅速なビジネス成果の創出に貢献します。マネージドインフラストラクチャサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおける深い専門知識を活かし、DXCは世界で最も複雑なテクノロジー資産の近代化、セキュリティ強化、統合運用を実現します。詳細はdxc.comをご覧ください。

SOURCE DXC Technology Company