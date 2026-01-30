Jazz at Lincoln Center تعلن عن انتقال على مستوى القيادة وتستهل حقبة جديدة من الإبداع الموسيقي

تبدأ المنظمة مرحلة انتقال على مستوى القيادة حيث تحتفي بالعازف Wynton Marsalis وتواصل البناء على إرثه المميز

نيويورك, 30 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة Jazz at Lincoln Center ("JALC") اليوم أنه، بعد ما يقرب من 40 عامًا من القيادة البصيرة، سيبدأ Wynton Marsalis مرحلة جديدة بعيدًا عن دوره الحالي في JALC.

سيستمر السيد Marsalis في منصب المدير الفني خلال موسم 2026–2027. اعتبارًا من يوليو 2027، سيتولى دورًا استشاريًا كونه المؤسس. وفي نهاية عقده في يونيو 2028، سيستمر في خدمة مجلس إدارة JALC بصفته المؤسس مدى الحياة.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتميز فيه المنظمة بقوة تنظيمية بارزة. استقبلت أوركسترا Jazz at Lincoln Center موسيقيين جدد مع الاستمرار في تحقيق مبيعات قوية للحفلات الموسيقية. تستمر المبادرات التعليمية في التوسع من خلال برامج Essentially Ellington,، وLet Freedom Swing، إضافة إلى البرامج الوطنية الأخرى. أثبت كل من Jazz Congress وBlue Engine Records مكانتهما كمؤسسات راسخة وذات تأثير بارز في عالم الموسيقى.

قام مجلس الإدارة بتعيين لجنة للتعاون مع السيد Marsalis في تحديد الجيل القادم من القيادة الفنية. ستتولى لجنة أخرى قيادة عملية البحث عن المدير التنفيذي المقبل لمنظمة JALC عقب مغادرة Greg Scholl في يونيو المقبل. سيعمل المدير التنفيذي الجديد والمدير الفني الجديد كشريكين متساويين، ويقدمان تقاريرهما مباشرةً إلى مجلس الإدارة.

"عندما أسسنا Jazz at Lincoln Center في عام 1987، كان هدفنا بناء مؤسسة دائمة للجاز، ذلك الفن الذي غالبًا ما يُهمل كجزء من الثقافة الأمريكية. لقد كان العمل مع JALC شرفًا مدى الحياة، وأنا فخور بالتقدم الذي أحرزناه"، حسبما قال السيد Marsalis. "لقد كانت JALC والأوركسترا أولوية فنية بالنسبة لي، سواء كفنان أو كمواطن. مع اقترابنا من الذكرى الـ 40 لتأسيسنا، يبدو أن الوقت مناسب لهذا الانتقال. أنا ممتن لزملائي الفنانين، ولأعضاء المجلس، وللقيادة، وللفريق العامل، ولكل الحماس والتفاني الرائع لـ JLCO. سيستمر عملنا ويظل مهمًا كما كان دائمًا. أشعر بالحماس لمستقبل JALC، حيث ستقودنا القيادة الجديدة نحو آفاق أعلى، محاطين بموسيقيين ومناصرين ناشئين، وموهوبين للغاية، وأصحاب كفاءة، وملهمين".

سيكون موسم 2026–2027 لمنظمة Jazz at Lincoln Center احتفالاً دوليًا بمسيرة السيد Marsalis وتأثيره المستمر. من المقرر الإعلان عن تفاصيل برنامج الموسم في فبراير 2026.

اقرأ الإعلان الكامل: https://jazz.org/leadership-transition.

نبذة عن Jazz at Lincoln Center

تُعدّ Jazz at Lincoln Center رائدة عالميًا في تقديم عروض الجاز، والتعليم الموسيقي، والدفاع عن هذا الفن.

