В преддверии новой эпохи Jazz at Lincoln Center объявляет о смене руководства

Организация приступает к смене руководства с уважением к Уинтону Марсалису и на основе его наследии

НЬЮ-ЙОРК, 30 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня совет директоров организации Jazz at Lincoln Center («JALC») объявил, что после почти 40 лет дальновидного руководства роль Уинтона Марсалиса (Wynton Marsalis) в JALC изменится.

Г-н Марсалис останется художественным руководителем в течение сезона 2026–27 годов. Начиная с июля 2027 года он как учредитель станет штатным консультантом. По окончании своего контракта в июне 2028 года он продолжит бессрочно работать в совете директоров JALC в качестве учредителя.

На момент публикации этого объявления положение организации очень прочное. Оркестр организации Jazz at Lincoln Center принимает новых музыкантов, сохраняя при этом высокие сборы с концертов. Продолжается расширение образовательных инициатив в рамках программ Essentially Ellington, Let Freedom Swing и национальных программ. Jazz Congress и Blue Engine Records добились неизменного признания.

Совет директоров сформировал комитет для определения совместно с г-ном Марсалисом нового поколения художественных руководителей. Другой комитет займется поиском следующего исполнительного директора JALC, который вступит в должность после отъезда Грега Шолля (Greg Scholl) в июне текущего года. Новый исполнительный директор и новый художественный руководитель станут равными партнерами, подотчетными совету директоров.

«Когда в 1987 году мы организовали Jazz at Lincoln Center, нашей целью было создать устойчивое учреждение для развития джаза, являющегося важной составляющей американской культуры, которой часто уделяется недостаточно внимания. Я всю жизнь гордился JALC и сейчас горжусь нашими достижениями, —сказал г-н Марсалис. — JALC и наш оркестр были моим художественным приоритетом и как музыканта, и как гражданина. Сейчас, с приближением к нашему 40-летнему юбилею, самое время для этого перехода. Я благодарен моим коллегам-артистам, совету директоров, руководству и персоналу, а также невероятной целеустремленности и преданности оркестра JLCO. Наша работа будет продолжаться и не утратит своей важности. Я воодушевлен будущим JALC, поскольку новое руководство выведет нас на более высокий уровень в окружении новых, чрезвычайно талантливых, способных и вдохновленных музыкантов и поклонников».

Сезон Jazz at Lincoln Center 2026–27 годов станет международным празднованием карьеры и непреходящего влияния г-на Марсалиса. Программа сезона будет объявлена в феврале 2026 года.

С полным текстом объявления можно ознакомиться по адресу: https://jazz.org/leadership-transition.

Об организации Jazz at Lincoln Center

Организация Jazz at Lincoln Center является мировым лидером исполнения, изучения и популяризации джаза.

