Jazz at Lincoln Center Umumkan Pergantian Kepemimpinan Saat Memasuki Era Baru

Organisasi Ini Melakukan Pergantian Kepemimpinan Dengan Menghormati Wynton Marsalis dan Melanjutkan Warisannya

NEW YORK, 30 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Dewan Direksi Jazz at Lincoln Center ("JALC") mengumumkan bahwa Wynton Marsalis akan berhenti dari jabatannya di JALC setelah menjadi pemimpin visioner selama hampir 40 tahun.

Mr. Marsalis akan tetap menjabat sebagai Artistic Director selama musim 2026-2027. Mulai bulan Juli 2027, beliau akan menjadi anggota staf penasihat sebagai Pendiri. Di akhir masa jabatannya pada bulan Juni 2028, beliau akan tetap menjadi anggota Dewan Direksi JALC sebagai Pendiri untuk selamanya.

Pengumuman ini disampaikan di saat JALC dalam kondisi yang kuat. Jazz at Lincoln Center Orchestra telah menyambut para musisi baru dan penjualan tiket konsernya sangat laris. Inisiatif pendidikan terus berkembang melalui Essentially Ellington, Let Freedom Swing, dan berbagai program nasional. Jazz Congress dan Blue Engine Records telah menjadi bagian tak terpisahkan.

Dewan Direksi menetapkan komite untuk bekerja sama dengan Mr. Marsalis dalam menentukan Artistic Director yang baru. Komite lain akan memimpin pencarian Direktur Eksekutif JALC yang baru setelah Greg Scholl mengundurkan diri pada bulan Juni tahun ini. Direktur Eksekutif dan Executive Director baru akan menjadi mitra yang setara dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

"Saat mendirikan Jazz at Lincoln Center pada tahun 1987, kami ingin mendirikan institusi jazz yang bertahan lama. Aspek dalam budaya Amerika ini sering diabaikan. JALC merupakan kehormatan seumur hidup bagi saya, dan saya bangga terhadap kemajuan kita," kata Mr. Marsalis. "JALC dan Jazz at Lincoln Center Orchestra selalu menjadi prioritas utama saya sebagai musisi dan warga negara. Menjelang ulang tahun JALC ke-40, inilah saat yang tepat bagi pergantian kepemimpinan. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan seniman, dewan direksi, para pemimpin, staf, dan semangat maupun dedikasi JLCO yang luar biasa. Upaya kita akan terus berlanjut dan selalu penting. Saya bersemangat menatap masa depan JALC karena pemimpin baru akan membawa kita mencapai kemajuan, dikelilingi oleh para musisi dan pendukung baru yang sangat berbakat, cakap, dan penuh inspirasi."

Jazz at Lincoln Center musim 2026-2027 akan menjadi perayaan internasional bagi karier dan pengaruh abadi Mr. Marsalis. Susunan program musim ini akan diumumkan pada bulan Februari 2026.

Baca pengumuman selengkapnya: https://jazz.org/leadership-transition.

Tentang Jazz at Lincoln Center

Jazz at Lincoln Center adalah pemimpin global dalam hal pertunjukan, edukasi, dan advokasi musik jazz.

