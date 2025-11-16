Shanghai Electric وSiemens توقعان اتفاقًا إطاريًا لتسريع التحوّل الأخضر والرقمي لشبكات الكهرباء

الشراكة تركز على معدات أنظمة الكهرباء متوسطة ومنخفضة الجهد لدفع أهداف الكربون المزدوج في الصين

شنغهاي، 16 نوفمبر، 2025 / PRNewswire / -- وقعت كلُ من "شنغهاي إلكتريك" ( Shanghai Electric) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: SEHK : 2727، وبورصة شنغهاي بالرمز: 601727) وشركة "سيمنز إيه جي" ( Siemens AG ) اتفاقًا إطاريًا بشأن "الشبكة الذكية - مشروع شراء معدات أنظمة الكهرباء من الأنواع الجديدة متوسطة ومنخفضة الجهد" خلال "معرض الصين الدولي الثامن للاستيراد" ( CIIE ). يهدف التعاون إلى تعميق الابتكار في معدات أنظمة الكهرباء متوسطة ومنخفضة الجهد ، ودفع التقدم في الرقمنة وإزالة الكربون لدعم أهداف الكربون المزدوج في الصين.

بموجب الاتفاق، ستستفيد الشركتان من نقاط القوة التكميلية لتسريع توسيع السوق والتحوّل الأخضر والتحديثات الذكية ، وتقديم فوائد متبادلة وإنشاء مشاريع مرجعية لشبكة طاقة مستدامة. يسلط التوقيع الضوء على الدور الاستباقي لشركة "شنغهاي إلكتريك" في تحوّل الطاقة العالمي ويعكس الرؤية الاستراتيجية المشتركة لكل الشركتين في تعزيز التنمية المنخفضة الكربون والرقمية.

قال "تشو تشاوكاي"، رئيس مجموعة "شنغهاي إلكتريك": "تشارك "شنغهاي إلكتريك" و"سيمنز" شراكة طويلة الأمد مبنية على عقود من الثقة والمشاريع المشتركة". "يمثل هذا الاتفاق علامة فارقة جديدة في تعاوننا وخطوة مهمة نحو بناء أنظمة الطاقة الخضراء الذكية. نتطلع إلى تعميق التعاون مع شركة "سيمنز" لإنشاء مشاريع مرجعية لشبكة كهرباء أكثر خضرة."

شددت شركة "سيمنز للطاقة" على الدور المحوري للصين في مشهد تحوّل الطاقة العالمي. أكدت الشركة من جديد التزامها بالشراكة مع شركة "شنغهاي إلكتريك"، مشيرةً إلى تركيزها المشترك على تطوير المعدات المتقدمة والحلول المتكاملة. يهدف هذا التعاون إلى تقديم المزيد من "المشروعات النموذجية الرائدة" التي تعرض الابتكار الصيني في بناء مستقبل الطاقة المستدامة.

لأكثر من ثلاثة عقود ، حافظت "شنغهاي إلكتريك" و "سيمنز" على تعاون تقني وثيق وتضافر في السوق ، ما أسفر عن وضع معايير في قطاع نقل وتوزيع الكهرباء في الصين. وتشمل أحدث الإنجازات ما يلي:

أبريل 2025: توقيع اتفاق تعاون استراتيجي لتعزيز نقل وتوزيع الكهرباء، والرقمنة، والمبادرات منخفضة الكربون.

يوليو 2025: زيارة من قبل "كريم أمين"، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "سيمنز للطاقة" للطاقة ، لمناقشة التآزر في تكنولوجيا الطاقة ، وتكامل الأنظمة، وتطوير السوق العالمية.

ستعمل هذه الاتفاقية الجديدة على تسريع التحوّل الأخضر لصناعة أنظمة الكهرباء وتعزيز صدارة "شنغهاي إلكتريك" في مجال معدات النقل والتوزيع ، مع فتح فرص جديدة للتعاون الدولي.

بالنظر إلى المستقبل ، سيأخذ الطرفان هذا التوقيع كنقطة انطلاق لتعميق التعاون الاستراتيجي ، واستكشاف التطبيقات المتكاملة على مستوى سيناريوهات صناعية متنوعة ، والاستفادة من شراكات تطوير المعدات المتقدمة لبناء مشاريع مرجعية للتنمية المستدامة منخفضة الكربون. معًا ، ستوفر "شنغهاي إلكتريك" و"سيمنز" "حلول شنغهاي إلكتريك" الموثوقة والمتطلعة إلى المستقبل لدعم تحوّل الطاقة في الصين والعالم.

