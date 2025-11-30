Компания Shanghai Electric открывает Китайско-пакистанскую академию повышения квалификации инженеров для развития талантов в рамках инициативы «Пояс и путь»

Расширение сотрудничества между промышленностью и наукой, а также китайско-пакистанских обменов в сфере технологий и культуры посредством междисциплинарного энергетического и электротехнического образования

ШАНХАЙ, 30 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) официально открыла Китайско-пакистанскую академию повышения квалификации инженеров («Академия») 24 ноября в рамках совместной инициативы компании Shanghai Electric и Шанхайского университета Дяньцзи. Академия стремится развивать инженерные кадры, обладающие конкурентоспособностью на международном рынке, междисциплинарными и универсальными знаниями, создавая при этом ключевую платформу для технологического и культурного обмена между Китаем и Пакистаном.

Мероприятие в честь открытия академии проходило в режиме онлайн и в реальной жизни одновременно в трех местах в обеих странах. Представители интегрированного проекта Thar Block-I («Проект Thar»), включающего угольную шахту и электростанцию, и Шанхайского университета Дяньцзи подписали соглашение о сотрудничестве по программе обучения этапа I, ознаменовав официальную реализацию инициативы по развитию талантов.

Чжу Чжаокай (Zhu Zhaokai), президент компании Shanghai Electric Group, отметил, что на фоне глубоких изменений в структуре глобальной промышленности для предприятий становится все более актуальным поиск универсальных кадров, владеющих теоретическими основами, практическим инженерным опытом, международным кругозором и способностями к межкультурному сотрудничеству.

«Создание Академии является важной инициативой компании Shanghai Electric по содействию глубокой интеграции промышленности, науки, исследований и применения и формированию международной системы развития талантов, — сказал он. — Используя научные возможности Шанхайского университета Дяньцзи в передовом производстве, мы углубим совместные исследования, практическое обучение и обмен преподавателями, работая вместе для создания новой модели развития международных талантов в рамках инициативы "Пояс и путь"».

Гун Сии (Gong Siyi), президент Шанхайского университета Дяньцзи, заявила, что Академия станет приоритетом, как ключевой зарубежный демонстрационный проект. За счет сочетания качественных преподавательских и образовательных ресурсов университет стремится поддерживать высокие стандарты в системах развития талантов, качестве преподавания и общей сервисной поддержке.

«Цель состоит в том, чтобы сделать Академию жизненно важным мостом китайско-пакистанской дружбы и технологического сотрудничества», — отметила она.

Являясь первой международной программой подготовки инженерных кадров под корпоративным руководством в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), Академия будет предлагать индивидуальные программы магистратуры, соответствующие потребностям проекта Thar, с акцентом на энергетику и электротехнику. Благодаря двойному наставничеству, сочетающему обучение у профессоров и отраслевых экспертов, программа предоставит слушателям необходимые навыки для решения реальных задач за счет интеграции теории с практикой.

В последние годы компания Shanghai Electric уделяет приоритетное внимание систематическому развитию талантов и стратегическому планированию в формировании Академии, углубляя сотрудничество между промышленностью и наукой для создания инновационной экосистемы, ориентированной на глобализацию и передовую технологическую интеграцию.

Являясь совместной платформой промышленности и образования для развития талантов, созданной компанией Shanghai Electric Group и Шанхайским университетом Дяньцзи, Шанхайская электротехническая академия повышения квалификации инженеров с момента своего открытия в 2024 году сосредоточилась на расширении возможностей экспертов в области технологий и воспитании высококлассных специалистов. Институт стремится создать эффективный конвейер будущих технологических лидеров.

Симпозиум Tech Expert, являющийся первой флагманской инициативой Академии, служит первоклассным форумом для ведущих экспертов и ученых, содействующим обмену знаниями, техническому сотрудничеству и развитию талантов. С момента начала работы было проведено пять сессий, посвященных передовым тенденциям в сфере технологий и практическим инженерным идеям.

За реализуемой компанией Shanghai Electric активной стратегией развития талантов стоит прочная приверженность технологическому прогрессу и развитию человеческого капитала в этот период быстрой трансформации. Только в первой половине 2025 года компания инвестировала в НИОКР 2,546 млрд юаней, что представляет рост на 9,4 % в годовом исчислении и составляет 4,7 % от общего дохода компании. При этом 39,5 % финансирования было направлено в развивающиеся сектора.

Для сохранения ускоренного темпа инноваций компания Shanghai Electric позиционирует и будет позиционировать таланты как свой главный стратегический ресурс, реформируя свою систему развития для создания сильной, хорошо структурированной команды.

