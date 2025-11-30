Shanghai Electric Luncurkan Sino-Pakistan Academy of Excellence for Engineers untuk Membina SDM "Belt and Road"

Acara peluncuran ini berlangsung secara daring dan luring di tiga lokasi di kedua negara. Perwakilan proyek tambang dan pembangkit listrik terintegrasi Thar Block-I ("Proyek Thar") dan Shanghai Dianji University menandatangani perjanjian kerja sama untuk program pelatihan tahap pertama, mengawali pelaksanaan program pengembangan SDM ini.

Menurut Zhu Zhaokai, President, Shanghai Electric Group, di tengah perubahan besar yang terjadi di industri global, kebutuhan akan SDM serbaguna dengan dasar teori kuat, pengalaman teknik, wawasan internasional, dan kemampuan kolaborasi lintasbudaya semakin mendesak.

"Pendirian Akademi ini merupakan langkah penting Shanghai Electric untuk memperdalam integrasi antara industri, akademisi, riset, dan aplikasi, serta membangun sistem pengembangan SDM internasional," ujarnya. "Dengan memanfaatkan keunggulan akademik Shanghai Dianji University dalam manufaktur mutakhir, kami akan memperkuat riset kolaboratif, pendidikan praktis, dan kerja sama dengan tenaga pengajar untuk menciptakan model baru pembinaan SDM internasional dalam kerangka Inisiatif 'Belt and Road'."

Gong Siyi, President, Shanghai Dianji University, menyampaikan bahwa Akademi ini, proyek percontohan di luar negeri, akan menjadi prioritas Shanghai Dianji University. Dengan menggabungkan tenaga pengajar dan sumber daya pendidikan berkualitas tinggi, Shanghai Dianji University berkomitmen menjaga standar tinggi dalam sistem pengembangan talenta, kualitas pendidikan, dan layanan pendukung.

"Targetnya, Akademi ini menjadi jembatan penting bagi hubungan persahabatan dan kerja sama teknologi antara Tiongkok dan Pakistan," ujarnya.

Sebagai program pengembangan SDM teknik internasional pertama yang dipimpin perusahaan di bawah kerangka China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), Akademi ini akan menawarkan program magister yang disesuaikan dengan kebutuhan Proyek Thar, terutama di bidang energi dan teknik kelistrikan. Melalui sistem bimbingan yang melibatkan guru besar dan pakar industri, program ini membekali peserta dengan kemampuan memecahkan masalah melalui integrasi teori dan praktik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Shanghai Electric semakin memprioritaskan pengembangan SDM, serta memperkuat kolaborasi industri–akademi guna mendorong ekosistem inovasi yang berorientasi pada pasar global dan integrasi teknologi mutakhir.

Sebagai platform pengembangan SDM yang dibentuk Shanghai Electric Group dan Shanghai Dianji University, Shanghai Electric Academy of Excellence for Engineers, sejak berdiri pada 2024, selalu memberdayakan pakar teknologi dan mencetak tenaga profesional berkualitas tinggi. Akademi ini berkomitmen membina para pemimpin teknologi masa depan.

Sebagai inisiatif unggulan pertama dari Akademi ini, Tech Expert Symposium menjadi forum utama bagi para pakar dan akademisi terkemuka untuk berbagi pengetahuan, berkolaborasi dalam bidang teknik, dan mengembangkan talenta. Sejak diluncurkan, Tech Expert Symposium ini telah mengadakan lima sesi yang membahas tren teknologi terkini dan wawasan teknik praktis.

Di balik strategi pengembangan SDM ini, Shanghai Electric sangat berkomitmen terhadap kemajuan teknologi dan pembinaan talenta di tengah perubahan cepat. Pada Semester I-2025, Shanghai Electric telah menginvestasikan RMB 2,546 miliar untuk litbang (R&D)—meningkat 9,4% dari tahun sebelumnya,, angka tersebut setara dengan 4,7% dari total pendapatan perusahaan—39,5% dari anggaran litbang ini dialokasikan untuk sektor-sektor baru.

Guna mempercepat inovasi, Shanghai Electric terus menempatkan SDM sebagai sumber daya strategis utama, serta melakukan reformasi sistem pengembangan talenta untuk membangun tim yang kuat dan berstruktur baik.

Informasi selengkapnya: https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

