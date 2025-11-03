ريادة في ابتكار طاقة الاندماج النووي على مدى عقدين من الزمن: تدعم شركة Shanghai Electric مشروعي منشأة الأبحاث المتكاملة لتقنيات الاندماج النووي (CRAFT) والمفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER) العالميين، وتُسهم في دفع مستقبل مستدام لكوكب الأرض

أبرز شركة مصنعة للمعدات عالية التقنية في الصين تعزِّز التعاون الدولي في مجال طاقة الاندماج النووي

شنغهاي، 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Shanghai Electric (المُدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 2727، وبورصة شنغهاي بالرمز: 601727) مؤخرًا عن تحقيق عدة إنجازات رئيسية في مجال الاندماج النووي المُتحكَّم فيه، من أبرزها تسليم أكبر غلاف لفائفي حلقي مغناطيسي في العالم، إضافةً إلى الوصول الناجح لمعدات الكريوستات البارد للمغناطيس الخاصة بمشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER) إلى موقع المشروع في فرنسا.

The world's largest toroidal field (TF) coil case, jointly developed by Shanghai Electric and ASIPP, was delivered to the Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) in Hefei, China.

تُجسّد هذه الإنجازات التفوق التكنولوجي الذي حققته الشركات الصينية في دفع جهود التعاون العالمي في مجال طاقة الاندماج النووي، كما تُضفي زخمًا جديدًا على التحوُّل العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.

"بصفتها رائدة في مجال تصنيع المعدات عالية التقنية في الصين، تلتزم Shanghai Electric بدفع مسيرة تطوير طاقة الاندماج النووي من خلال الابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي. سنواصل الاستفادة من قدراتنا الجوهرية في التصنيع المتقدّم والتكامل الهندسي لتقديم دعم قوي للمشروعات العلمية العالمية الكبرى مثل مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER)، والمساهمة في تحقيق الهدف الإنساني الأسمى المتمثل في الوصول إلى طاقة نظيفة وآمنة"، حسبما قال Wu Lei، رئيس Shanghai Electric Group.

لا تُمثّل عمليات التسليم التكنولوجي الأخيرة إنجازًا جديدًا للصين في مجال تصنيع المكوّنات الأساسية لتقنيات الاندماج النووي فحسب، بل تُسهم أيضًا في ترسيخ مكانة البلاد كجهة فاعلة محورية في سلسلة التوريد العالمية لأبحاث الاندماج النووي.

في شهر أكتوبر، وصلت معدات الكريوستات البارد للمغناطيس، التي تم تصنيعها بشكلٍ مشترك بين Shanghai Electric Nuclear Power Group ومعهد فيزياء البلازما التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (ASIPP)، بحرًا إلى ميناء مرسيليا الفرنسي، قبل أن يتم نقلها ببطء شديد، بسرعة المشي تقريبًا، لمسافة تزيد على 70 كيلومترًا داخل البلاد إلى موقع منظمة المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER) في كاداراش. بصفتها إحدى الدول السبع الأعضاء الرئيسيين في مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER)، تعمل الصين بالتعاون مع شركائها الدوليين على نقل تقنيات الاندماج النووي من نطاق الأبحاث المعملية إلى مرحلة التطبيق التجاري.

تمكّن الفريق المشترك من Shanghai Electric Nuclear Power Group من تجاوز القيود الصارمة المفروضة في موقع مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER) — والتي شملت الارتفاع والوزن والعرض — ونجح في إتمام عملية التصنيع خلال 11 شهرًا فقط. حقق الفريق تشكيلاً دقيقًا على مستوى المليمتر للأسطح الكبيرة المنحوتة، وإمكانات تجميع ولحام مقاومة للتشوه للأغلفة الكبيرة والحافات المسطحة ذات القطر الكبير، إضافةً إلى الضخ الأوّلي في الفراغ واختبار تسرُّب الهيليوم للسفينة فائقة الحجم — وهو إنجاز أسهم في وضع معايير دولية جديدة في التحكم بالتشوه على مستوى المليمتر وضمان الختم بالتفريغ العالي عند ضغط 10 ⁻ ⁴ ملي بار.

كمشروع علمي ضخم دولي يعدُّ الأكبر والأكثر تأثيرًا في العالم، يجمع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER) جهود أكثر من 30 دولة، من بينها الاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وروسيا، والولايات المتحدة، والصين، بهدف تحقيق تفاعلات اندماج نووي على نطاق واسع والانتقال نحو إطلاق الطاقة بشكلٍ مستقر وقابل للتحكم.

وفي الوقت نفسه، تم تسليم أكبر غلاف لفائفي حلقي مغناطيسي (TF) في العالم، والذي تم تطويره بشكلٍ مشترك بين شركة Shanghai Electric ومعهد فيزياء البلازما التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (ASIPP)، إلى منشأة الأبحاث المتكاملة لتقنيات الاندماج النووي (CRAFT) في مدينة خفي. تم تصنيعه بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي، ويبلغ ارتفاعه 21 مترًا وعرضه 12 مترًا، ويزن نحو 400 طن، ما يجعله أكبر بنسبة تزيد عن 1.2 مرة — وأثقل تقريبًا بمقدار الضعف — مقارنة بالمكوّن المكافئ في المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER).

في الاجتماع الوزاري لمجموعة طاقة الاندماج النووي العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والمؤتمر الثلاثين لطاقة الاندماج النووي الذي عُقد في 14 أكتوبر بمدينة تشنغدو، سلّطت شركة Shanghai Electric الضوء على عقدين من الإنجازات في مجال معدات الاندماج النووي، شاملةً مشاريع EAST وCRAFT وBEST وHT-6M وHL-1، إضافة إلى حلولها الرائدة على مستوى الأنظمة الصناعية.

على مدى السنوات، واجهت شركة Shanghai Electric التحديات التقنية الرئيسية في مجالات أبحاث مواد الاندماج النووي، واندماج الهيدروجين مع البورون عند تيارات ميغا-أمبير، ولحام الليزر عالي التردد ذو الاختراق العميق. ساهمت هذه الإنجازات في تعزيز أداء أجهزة الاندماج النووي تحت الظروف القصوى، كما وفّرت حلولاً قابلة للتكرار، وخبرات قيَّمة، وقوة تكنولوجية تدعم البحث العالمي في مجال الاندماج النووي.

