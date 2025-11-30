Shanghai Electric lance l'Académie d'excellence sino-pakistanaise pour les ingénieurs afin de soutenir les talents de la Ceinture et la Route

L'objectif est de promouvoir la collaboration entre l'industrie et le monde universitaire et les échanges technologiques et culturels sino-pakistanais par le biais d'une formation interdisciplinaire en génie énergétique et électrique

SHANGHAI, 30 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) a officiellement lancé l'Académie d'excellence sino-pakistanaise pour les ingénieurs (l'« Académie ») le 24 novembre, dans le cadre d'une initiative conjointe de Shanghai Electric et de l'Université Dianji de Shanghai. L'Académie vise à former des talents d'ingénieurs compétitifs au niveau international, interdisciplinaires et polyvalents, tout en construisant une plateforme centrale pour les échanges technologiques et culturels entre la Chine et le Pakistan.

L'événement de lancement s'est déroulé simultanément en ligne et sur trois sites dans les deux pays. Des représentants du projet intégré de mine de charbon et d'électricité Thar Block-I (« projet Thar ») et de l'Université Dianji de Shanghai ont signé un accord de coopération pour le programme de formation de la phase I, marquant ainsi la mise en œuvre officielle de l'initiative de culture des talents.

Zhu Zhaokai, président de Shanghai Electric Group, a fait remarquer que dans le contexte des profonds ajustements de l'écosystème industriel mondial, il est de plus en plus urgent pour les entreprises de rechercher des talents polyvalents ayant acquis des bases théoriques, des pratiques d'ingénierie, des perspectives internationales et des capacités de collaboration interculturelle.

« La création de l'Académie est une initiative importante de Shanghai Electric pour promouvoir l'intégration profonde de l'industrie, de l'université, de la recherche et de l'application, et pour mettre en place un système international de formation des talents », a-t-il déclaré. « En tirant parti des atouts académiques de l'Université Dianji de Shanghai dans le domaine de la fabrication avancée, nous approfondirons la recherche collaborative, l'enseignement pratique et le partage de la faculté, en travaillant ensemble pour créer un nouveau modèle de culture des talents internationaux dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route. »

Gong Siyi, présidente de l'Université Dianji de Shanghai, a déclaré que l'Académie, en tant que projet de démonstration clé à l'étranger, serait une priorité. En s'appuyant sur des enseignants et des ressources éducatives de premier plan, l'université s'engage à maintenir des normes élevées en matière de systèmes de développement des talents, de qualité de l'enseignement et de soutien global des services.

« L'objectif est de faire de l'Académie un pont essentiel pour l'amitié et la coopération technologique entre la Chine et le Pakistan », a-t-elle indiqué.

Premier programme international de formation d'ingénieurs dirigé par une entreprise dans le cadre du corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), l'Académie proposera des programmes de maîtrise adaptés aux besoins du projet Thar, axés sur l'énergie et l'électrotechnique. Grâce à un double mentorat associant des professeurs et des experts du secteur, l'établissement permettra aux stagiaires de relever les défis du monde réel en intégrant la théorie à la pratique.

Ces dernières années, Shanghai Electric a donné la priorité à la formation systématique des talents et à la planification stratégique dans la construction de l'Académie, en approfondissant la collaboration entre l'industrie et l'université pour favoriser un écosystème d'innovation axé sur la mondialisation et l'intégration des technologies de pointe.

En tant que plateforme conjointe de développement des talents de l'industrie et de l'éducation établie par le groupe Shanghai Electric et l'Université Dianji de Shanghai, l'Académie d'excellence pour les ingénieurs de Shanghai Electric s'est concentrée, depuis son inauguration en 2024, sur l'autonomisation des experts technologiques et la formation de professionnels de haut niveau. L'institut s'est engagé à constituer un solide vivier de futurs leaders technologiques.

Première initiative phare de l'Académie, le symposium des experts en technologie constitue un forum de premier plan pour les experts et les universitaires de premier plan afin de promouvoir le partage des connaissances, la collaboration technique et le développement des talents. Depuis son lancement, l'établissement a organisé cinq sessions présentant les tendances technologiques les plus récentes et des idées pratiques en matière d'ingénierie.

La stratégie proactive de Shanghai Electric en matière de talents repose sur un engagement fort en faveur du progrès technologique et du capital humain en cette période de transformation rapide. Au cours du seul premier semestre 2025, l'entreprise a investi 2,546 milliards CNY dans la R&D (une augmentation de 9,4 % en glissement annuel, équivalant à 4,7 % du revenu total) avec 39,5 % du financement dirigé vers les secteurs émergents.

Pour soutenir l'accélération de l'innovation, Shanghai Electric a positionné et continuera à positionner le talent comme sa principale ressource stratégique, en réformant son système de développement pour construire une équipe forte et bien structurée.

