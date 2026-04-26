Shanghai Electric تسلط الضوء على التكامل القائم على الذكاء الاصطناعي للطاقة والصناعة في معرض هانوفر 2026

هانوفر، ألمانيا, 26 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- تشارك "شنغهاي إلكتريك" (Shanghai Electric) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ: بالرمز SEHK: 02727، وفي بورصة شنغهاي بالرمز SSE: 601727) ، الشركة الرائدة عالميًا في توفير الحلول المتكاملة لقطاعي الطاقة والصناعة ، في معر ض (Hannover Messe 2026) تحت شعار "التشابك بين الطاقة والصناعة"؛ حيث تعرض منتجات الطاقة الخضراء، وحلول الطاقة المتكاملة، وسيناريوهات التطبيق الصناعي الممكَّنة بالذكاء الاصطناعي.

Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026

على خلفية انتقال الطاقة في أوروبا والطلب المتزايد على تبنّي الذكاء الاصطناعي في التصنيع ، تهدف "شنغهاي إلكتريك" إلى استكشاف المزيد من الفرص للتعاون المتعمق. وتظهر في أربع مناطق معرض في معرض (Hannover Messe 2026)؛ هي: "الذكاء الاصطناعي للصناعة" ، و"حدائق بصفر كربون" ، و"تحويل الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى مواد أخرى (POWER to X)" و "الأساس الرقمي لإنترنت الأشياء الصناعي" ، والتي تعرض حلول متعددة السيناريوهات وعمليات نشر المشاريع الدولية في العالم الحقيقي التي تظهر قوة "شنغهاي إلكتريك" المتكاملة في دفع تطوير السلسلة الصناعية التآزرية عبر قطاعيها الأساسيين من الطاقة والصناعة.

التكامل على المستوى الرقمي والذكاء الاصطناعي: مخطط جديد لتحديث الصناعة

في منطقة المعرض التي تحمل اسم "الذكاء الاصطناعي للصناعة" ، كشفت "شنغهاي إلكتريك" عن سلسلة "مجموعة نماذج StarCloud للتصنيع الذكي" الخاصة بها ، والتي تتضمن ما يقرب من 40 نموذجًا للذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، والتي تغطي ثلاثة سيناريوهات تصنيعية رئيسية، هي البحث والتطوير والتصميم، والإنتاج والتصنيع، والتشغيل والصيانة، لدفع الترقية الذكية لصناعة التصنيع.

يتيح منتج "المصنع المتنقل" ، الذي يركز على المعدات المقسمة إلى وحدات المعبأة في حاويات ودمج الذكاء الاصطناعي مع تقنية التوأم الرقمي ، الصيانة عن بُعد والتخطيط الذكي. وقد نفذت بالفعل مهام الصيانة وإصلاح الطوارئ في العديد من المشاريع الخارجية ، بما في ذلك كوريا الجنوبية وإندونيسيا وبنغلاديش.

وفي الوقت نفسه ، توفر "منصة الإنترنت الصناعية" التي طورتها ذاتيًا حلول التحول الرقمي لمصانع التصنيع عبر 13 صناعة ، بما في ذلك قطاعي الطاقة والصناعة ، وقد ربطت أكثر من 460،000 جهاز.

كما ظهر الروبوت البشري ثنائي الأقدام المطور ذاتيًا لشركة "شنغهاي إلكتريك"، الذي يحمل اسم "Suyuan"، في هذا الحدث. وهو مجهز بمفاصل عالية الأداء وأنظمة ذكية للتحكم تم تطويرها ذاتيًا ، وهي قادرة على العمل في سيناريوهات صناعية معقدة وتدعم التصنيع الصناعي التقليدي.

الطاقة الخضراء: معيار جديد لحدائق خالية من الكربون

مستفيدةً من التآزرات في "الطاقة + الصناعة" ، تقوم شركة "شنغهاي إلكتريك" بتطوير حلول حدائق خالية من الكربون يمكن استنساخها. تقدم الشركة خدمات مخصصة بدورة كاملة من التخطيط إلى التشغيل ، إلى جانب منتجاتها الداخلية التي تغطي أكثر من نصف المعدات الأساسية المطلوبة ، بما في ذلك أنظمة الربط لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والتخزين، والهيدروجين، والشبكات الصغيرة، وأنظمة ربط مصادر الطاقة المتعددة.

في منطقة "حدائق صفر الكربون" ، استعرضت شركة "شنغهاي إلكتريك" صدارتها في مجال التكنولوجيا الخضراء على مستوى طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة:

طاقة الرياح: قدمت "شانغهاي إلكتريك" المعدات وخدمات التشغيل والصيانة، التي تشمل التوربينات الشاطئية بقدرة 25 ميغاوات، لمزارع الرياح العالمية ، بما في ذلك "مزرعة سينج للرياح" في كرواتيا ، وهي واحدة من أكبر مشاريع الرياح في أوروبا الوسطى والشرقية.

الطاقة الشمسية: مع تكنولوجيا الوصلات غير المتجانسة الفوتوفولطية المتطورة وقدرة إمدادات سلسلة الصناعة الكاملة للمعدات الحرارية الشمسية ، تقدم "شنغهاي إلكتريك" منتجات مبتكرة مثل كابينة الطاقة المتكاملة لتخزين الطاقة الشمسية.

تخزين الطاقة: أصبح نظام بطارية الفاناديوم بنظام الأكسدة والاختزال، باستخدام إلكتروليت على أساس الماء ، أحد الطرق التكنولوجية المفضلة لتخزين الطاقة على نطاق واسع وطويل الأمد.

قيادة الحدود الجديدة للهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر

من خلال الاستفادة من قدراتها الكاملة في مجال الطاقة الجديدة والشبكات الذكية والمواد الكيميائية الخضراء ، قامت شركة "شنغهاي إلكتريك" ببناء تقنيات ومعدات أساسية تغطي سلسلة قيمة الوقود الأخضر بأكملها. تقدم "شنغهاي إلكتريك" حلولاً شاملة مخصصة بالكامل لثلاثة أنواع رئيسية من الوقود الأخضر بما في ذلك الميثانول الأخضر، والأمونيا الخضراء، ووقود الطيران المستدام، والتي تتناسب مع ظروف الموارد المختلفة ومتطلبات السوق.

حصل مشروع "تاونان" التابع لشركة "شنغهاي إلكتريك" في مدينة "جيلين"، وهو أول مشروع تجريبي للميثانول الأخضر في الصين ، على اعتماد ISCCEU ISCC للاتحاد الأوروبي للعملية بالكامل. في مارس 2026 ، تم تزويد سفينة الحاويات "OSMIUM" التابعة لشركة "سي إم إيه - سي جي إم" للشحن (CMA CGM) بأول دفعة من منتجات الميثانول الأخضر في "ميناء يانغشان" بشنغهاي.

