Shanghai Electric تحتفل باليوم الدولي للتنوع البيولوجي من خلال ممارسات خضراء محلية

شنغهاي ، 23 مايو 2026 /PRNewswire/ -- بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي في 22 مايو ، تسلط شركة "شنغهاي إلكتريك" (Shanghai Electric) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز SEHK: 02727، وبورصة شنغهاي بالرمز SSE: 601727) يسلط الضوء على الممارسات الخضراء المحلية عبر مصانعها ومواقع المشاريع ، مما يؤكد كيف يمكن للمشاريع الصناعية أن تقلل من التأثير البيئي وتدعم التنوع البيولوجي من خلال إجراءات محددة للمواقع.

يدعو موضوع هذا العام ، الذي يحمل عنوان "عمل محلي، تأثير عالمي" ، إلى ترجمة التزامات الاستدامة العالمية إلى عمل محلي. بالنسبة للشركات الصناعية ، تبدأ حماية التنوع البيولوجي بخطوات عملية على مستوى المشروع والموقع ، بدءًا من استخدام الطاقة النظيفة إلى إدارة بيئية أقوى. تُظهر مشاريع "شنغهاي إلكتريك" في الصين وماليزيا كيف يمكن تطبيق هذا النهج في بيئات تشغيل مختلفة.

يعكس [مشروع طاقة الرياح في جزيرة "ميان تشوان" (Mianchuan)]، أول "جزيرة خالية من الكربون" تعمل بالطاقة المتجددة على نطاق واسع في حوض نهر "يانغتسي" في الصين، هذا النهج المحلي. في مايو 2025 ، تم توصيل المشروع ، الذي يضم 18 وحدة من توربينات الرياح من طراز EW5.6N-202 المصممة خصيصًا من قبل شركة "شنغهاي إلكتريك ويند باور جروب" (Shanghai Electric Wind Power Group) لتلائم ظروف الجزيرة المحلية ، بالكامل إلى الشبكة وأصبح تجاريًا بصورة عملية في شهر سبتمبر.

تقوم التوربينات ، المدمجة مع أنظمة تخزين الطاقة والطاقة الكهروضوئية لتشكيل شبكة صغيرة نظيفة ، بتوليد 244 مليون كيلوواط ساعة سنويًا لتزويد 32,000 من السكان بالطاقة في حين تقدم أكثر من 200 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء الخضراء إلى المناطق خارج الجزيرة. يوفر المشروع 96،000 طن من الفحم القياسي ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 240،000 طن سنويًا، ويخلق 500 وظيفة محلية ، ويساهم بما قيمته 200 مليون يوان في قيمة الإنتاج السنوية و 15 مليون يوان (2.2 مليون دولار أمريكي) في الضرائب والأرباح.

تمكِّن توربينات الرياح ذات السرعة المنخفضة المخصصة المتكيّفة مع ظروف الجزيرة المعقدة من إنشاء نظام "طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والتخزين" المنسَّق ، ما يخلق نموذجًا قابلاً للتكرار للتحوّل من دون انبعاثات الكربون لجزر نهر اليانغتسي ويحل التحدي الطويل الأمد للجزيرة من مصدر واحد للطاقة مع الحفاظ على البيئة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.

في ولاية "ساراواك" في ماليزيا ، بدأت شركة شنغهاي إلكتريك أيضًا العمل على خط نقل "سيميلاجاو - بونوت" (Similajau-Bunut) بطاقة 500 كيلو فولت ، وهو مشروع بطول 106 كيلومترًا يوضح كيف يمكن تنفيذ تطوير البنية التحتية مع الاهتمام بالنظم الإيكولوجية والمجتمعات المحلية.

على مدار المشروع ، نفذت "شنغهاي إلكتريك" نهجًا منهجيًا لإدارة "الصحة، والسلامة، والأمن، والبيئة" وأعلنت عن صفر لحوادث المسؤولية البيئية أو النزاعات المجتمعية الرئيسية. حقق المشروع الامتثال بنسبة 100٪ في تصريف مياه الصرف الصحي وفصل النفايات ، دون حوادث تلوث أو إصابات في الحياة البرية أو ضرر على النظام البيئي المحيط به ، مما يدل على التعايش المتناغم مع الطبيعة.

بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل "شنغهاي إلكتريك" تطبيق الممارسات الخضراء المحلية على مستوى عملياتها ومواقع المشاريع ، بالإضافة إلى دعم حماية التنوع البيولوجي مع مساعدة المشاريع الصناعية على تقليل بصمتها البيئية. يمكن العثور على المزيد من ممارسات الحفاظ على التنوع البيولوجي في الفيديو.

