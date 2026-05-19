برعاية حصرية من وقود السباق الخاص بالعلامة التجارية Aipao التابعة لشركة Sinopec، "رالي تاكليماكان الصين 2026" ينطلق في مدينة "أورومتشي"

أورومتشي، الصين ، 19 مايو 2026 /PRNewswire/ -- مع إشارة البدء ، بدأت 152 مركبة وما يقرب من 300 منافس من 74 فريقًا من جميع أنحاء العالم في رحلة متطرفة بطول 7،500 كيلومتر باسم "رالي تاكليماكان الصين 2026"، برعاية حصرية من قبل العلامة التجارية "آيباو" (Aipao) لوقود السباق التابعة لشركة "تشاينا بتروليام آند كيميكال كوربوريشن" (China Petroleum & Chemical Corporation) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز HKG: 0386 ، "Sinopec") ، رسميًا في 16 مايو في مدينة "أورومتشي"، بمنطقة "شينجيانغ" الأويغورية ذاتية الحكم بالصين.

على مدى 17 يومًا ، يمثل رالي هذا العام رقمًا قياسيًا جديدًا للمسافة؛ حيث يعبر شمال وجنوب "شينجيانغ". يبدأ الطريق في "أورومتشي"، ويمر عبر مقاطعة مدينة توربان ، ومقاطعة "باينغولين" المنغولية ذاتية الحكم، ومدينتيّ "هوتان"، و"كاشي"، وينتهي في مدينة "أكسو". سيمرّ المنافسون عبر التضاريس المتطرفة ، بما في ذلك صحراء "تاكليماكان" الشاسعة والوديان الوعرة في جبال "تيانشان".

Aipao 103، أول وقود سباق طورته شركة "ساينوبك" (Sinopec) محليًا في الصين ، هو الوقود الرسمي لـ "رالي تاكليماكان الصين". مع "رقم أوكتان بحثي" (RON) يتجاوز 103 ، يوفر الوقود أربع مزايا أساسية من الأداء المضاد للخبط، ومراعاة البيئية ، وكفاءة الاحتراق العالية ، والسلامة. تم تصميمه لملاءمة ظروف السباق المتطرفة ، وهو يملأ فجوة طويلة الأمد في سوق وقود السباق عالي الأداء في الصين ويمثل إنجازًا رئيسيًا لشركة "ساينوبك" وصناعة التكرير في الصين نحو المعايير ذات المستوى العالمي.

أبرز "تشن يانبين"، مدير ونائب الرئيس الأول بشركة "ساينوبك" ، دور "شينجيانغ" الاستراتيجي كمنطقة أساسية في "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" ومكانة الرالي كحدث للطرق الوعرة عالمي المستوى.

وقال "تشن": "مسترشدين بالتزامنا المتجسد في شعار "طاقة نظيفة، حياة أفضل" ، تواصل "ساينوبك" رعاية الرالي من خلال العلامة التجارية "آيباو"، وتقديم ضمان شامل للوقود لرياضة السيارات في الصين". "في المستقبل ، سنعمّق دمج الطاقة، والرياضات، والسياحة لدفع النمو عالي الجودة في "شينجيانغ" والمساهمة في (مبادرة الحزام والطريق)".

لضمان عمليات سلسة ، قامت "ساينوبك" بتحديث نظام دعم الطاقة بشكل شامل ، ونشرت أكثر من 40 نقطة وقود متنقلة على طول الطريق. تضمن استراتيجية الوضع المزدوج المبتكرة "الثبات + التنقل" إمدادات وقود دقيقة، وفي الوقت المناسب، وآمنة حتى في أبعد أقسام الصحراء النائية.

منذ إطلاقها في عام 2015 ، اكتسبت "آيباو" ثقة أكثر من 10 ملايين مستخدم مع مستويات نظافتها وأدائها ذات المستوى العالمي. تستمر العلامة التجارية ، التي تقدَّر قيمتها بأكثر من 18 مليار يوان (حوالي 2.64 مليار دولار أمريكي) ، في قيادة التأثير في سوق الوقود في الصين.

