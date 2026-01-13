ZTE is voor het derde jaar op rij opgenomen in CDP Climate A-lijst en behoort tot de wereldwijde top 4%

SHENZHEN, China, 13 januari 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, kreeg van CDP opnieuw een "A"-score voor klimaatverandering en behoort daarmee tot de top 4% van bedrijven wereldwijd.

ZTE Recognized on CDP Climate A List for Third Consecutive Year, Ranking Among the Global Top 4%

Dit is het derde jaar op rij dat ZTE de toprangschikking van CDP ontvangt. Hiermee is dit het enige bedrijf in Continentaal China dat deze onderscheiding de afgelopen jaren drie jaar op rij heeft behaald. De erkenning benadrukt niet alleen de sterke internationale erkenning van ZTE's milieubeheer en klimaatactie, maar bewijst ook het leiderschap van het bedrijf als pionier in de sector die de wereldwijde overgang naar een koolstofarme economie bevordert.

CDP, een gezaghebbend internationaal platform voor de bekendmaking van milieu-informatie, heeft een wereldwijd erkend meetsysteem ontwikkeld om de vooruitgang van bedrijven op gebied van klimaatactie, transparantie en uitgebreide prestaties te beoordelen. Deze scores worden op grote schaal gebruikt om investerings- en aankoopbeslissingen te onderbouwen. In 2025 hebben wereldwijd meer dan 22.100 bedrijven — die meer dan de helft van de wereldwijde marktkapitalisatie vertegenwoordigen — gegevens over klimaatverandering, bossen en waterzekerheid via CDP openbaar gemaakt. De toekenning van de hoogste "A"-score geeft aan dat een bedrijf wereldwijd tot de top 4% behoort op gebied van klimaatbeheer, het stellen van doelen, doeltreffendheid van acties en capaciteiten op het vlak van risicobeheer.

ZTE heeft groene en koolstofarme principes diepgaand in zijn ontwikkelingsstrategie geïntegreerd en heeft een "groen digitaal pad" geëffend via vier belangrijke dimensies — Green Operations, Green Supply Chain, Green Digital Infrastructure en Green Empowerment — om verschillende industrieën te helpen hun groene transformatie te versnellen.

Voor Green Operation heeft ZTE verschillende energiebesparende en emissiereducerende initiatieven geïmplementeerd. Dit leidde tot een absolute elektriciteitsbesparing van 45 miljoen kWh. Het bedrijf registreerde een vermindering van 13,4% in Scope 1&2 emissies vergeleken met het jaar voordien. Voor de telecomproducten werd een vermindering van 8,39% in fysieke uitstoot-intensiteit gehaald tijdens de gebruiks- en onderhoudsfase. De terminalproducten bereikten een vermindering van 5,02% op jaarbasis in absolute uitstoot over de gehele levenscyclus van het product. ZTE heeft zijn Scope 1&2&3 koolstofemissies in 2024 met 14,317 miljoen ton verminderd ten opzichte van 2023.

Voor Green Supply Chain integreerde ZTE de vereisten voor groene innovatiestrategieën in de IT-systemen voor leveranciersbeheer, waaronder het ondertekenen van overeenkomsten, audits op locatie en prestatiebeoordelingen. Tot nu toe heeft het bedrijf bij meer dan 450 productieleveranciers een Corporate Social Responsibility-audit ter plaatse uitgevoerd, 152 leveranciers begeleid bij het invullen van koolstofinventarisaties op organisatieniveau en 51 leveranciers geholpen bij het vaststellen van doelstellingen en maatregelen om de koolstofuitstoot te verminderen.

Voor Green Digital Infrastructure heeft ZTE momenteel meer dan 800 groene patenten. Tot nu toe heeft het bedrijf de koolstofvoetafdruk van 240 producten beoordeeld in alle productcategorieën. Via zijn end-to-end groene oplossingen blijft ZTE operators wereldwijd helpen om jaarlijks meer dan 10 miljard kWh elektriciteit te besparen.

Voor Green Empowerment heeft ZTE cloud- en netwerkinfrastructuur, IoT, big data, AI en andere geavanceerde technologieën met traditionele industrieën geïntegreerd. waarmee het een win-win resultaat van ontwikkeling en emissiereductie wil bereiken. Het bedrijf werkt samen met meer dan 2.000 toonaangevende industriële spelers om 5G-aangedreven innovatieve groene praktijken uit te voeren in 18 sectoren. Voorbeelden zijn staal, metallurgie, elektronicaproductie, havens, spoorwegvervoer, mijnbouw en energie, waarvoor het meer dan 100 innovatieve toepassingsscenario's introduceerde.

ZTE's inzet voor duurzame ontwikkeling op lange termijn wordt op consistente wijze erkend. Het bedrijf heeft officiële goedkeuring ontvangen van het SBTi (Science-Based Targets initiative) voor zijn kortetermijndoelstelling van 1,5°C en zijn langetermijndoelstelling van netto nul. Verder ontving het bedrijf ook de Gold Medal van EcoVadis en behoort daarmee tot de beste 4% van de wereldwijd beoordeelde bedrijven.

Als lid van de UN Global Compact, het Global eSustainability Initiative en het COP29 Green Digital Initiative, zal ZTE haar rol als "drijfveer van digitale economie" blijven verdiepen en met wereldwijde partners en klanten verder samenwerken om een groene en intelligente toekomst te bevorderen, aan de hand van robuuste inspanningen om de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken en een duurzame, betere wereld tot stand te brengen.

