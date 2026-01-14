ZTE zum dritten Mal in Folge in die CDP Climate A-Liste aufgenommen und damit unter den weltweit besten 4 %

SHENZHEN, China, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat erneut die Note „A" für Klimaschutz vom CDP erhalten und gehört damit zu den besten 4 % der Unternehmen weltweit.

ZTE hat bereits zum dritten Mal in Folge die höchste Bewertung des CDP erhalten und ist damit das einzige Unternehmen auf dem chinesischen Festland, das diese Auszeichnung in den letzten Jahren drei Jahre in Folge erhalten hat. Die Auszeichnung unterstreicht nicht nur die starke internationale Anerkennung der Umweltpolitik und der Klimaschutzmaßnahmen von ZTE, sondern betont auch die Rolle des Unternehmens als Vorreiter der Branche bei der Förderung des globalen Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.

CDP, eine maßgebliche internationale Plattform für die Offenlegung von Umweltinformationen, hat ein weltweit anerkanntes Bewertungssystem entwickelt, um die Fortschritte von Unternehmen in den Bereichen Klimaschutz, Transparenz und Gesamtleistung zu bewerten. Die Bewertungen werden häufig als Grundlage für Investitions- und Beschaffungsentscheidungen verwendet. 2025 haben weltweit über 22.100 Unternehmen – die mehr als die Hälfte der weltweiten Marktkapitalisierung repräsentieren – Daten zu Klimawandel, Wäldern und Wassersicherheit über CDP bereitgestellt. Das Erreichen der höchsten Bewertung „A" bedeutet, dass ein Unternehmen in den Bereichen Klimagovernance, Zielsetzung, Wirksamkeit von Maßnahmen und Risikomanagementfähigkeiten zu den besten 4 % der Welt gehört.

ZTE hat grüne und kohlenstoffarme Prinzipien tief in seine Entwicklungsstrategie integriert und durch vier Schlüsselbereiche – grüner Betrieb, grüne Lieferkette, grüne digitale Infrastruktur und grünes Empowerment – einen „grünen digitalen Weg" eingeschlagen, um verschiedene Branchen bei der Beschleunigung der grünen Transformation zu unterstützen.

Im Bereich grüner Betrieb hat ZTE mehrere Initiativen zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung umgesetzt, die zu einer absoluten Stromeinsparung von 45 Mio. kWh geführt haben. Das Unternehmen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Scope 1&2-Emissionen um 13,4 %. Bei den Telekommunikationsprodukten des Unternehmens konnte die Intensität der physischen Emissionen während der Nutzungs- und Wartungsphase um 8,39 % gesenkt werden. Die absoluten Emissionen der Endgeräte konnten über den gesamten Produktlebenszyklus um 5,02 % gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. ZTE reduzierte seine Kohlenstoffemissionen nach Scope 1, 2 und 3 im Jahr 2024 gegenüber dem Niveau von 2023 um 14,317 Millionen Tonnen.

Im Bereich grüne Lieferkette hat ZTE die Anforderungen der grünen Innovationsstrategie in die IT-Systeme für das Lieferantenmanagement integriert. Dazu gehören die Unterzeichnung von Vereinbarungen, Audits vor Ort und Leistungsbewertungen. Bis heute hat das Unternehmen bei über 450 Produktionslieferanten Audits zur sozialen Verantwortung von Unternehmen durchgeführt, 152 Lieferanten bei der Erstellung von CO₂-Bilanzen auf Organisationsebene unterstützt und 51 Lieferanten bei der Festlegung von CO₂-Reduktionszielen und -maßnahmen geholfen.

Im Bereich grüne digitale Infrastruktur hält ZTE derzeit über 800 grüne Patente. Bisher hat ZTE für 240 Produkte aus allen Produktkategorien eine Bewertung der CO₂-Bilanz durchgeführt. Mit seinen umweltfreundlichen Komplettlösungen hilft ZTE Betreibern weltweit, jährlich über 10 Milliarden kWh Strom zu sparen.

Im Bereich grünes Empowerment hat ZTE Cloud- und Netzwerkinfrastruktur, IoT, Big Data, KI und andere Spitzentechnologien mit traditionellen Branchen integriert, um ein Win-Win-Ergebnis bei der Entwicklung und Emissionsreduzierung zu erzielen. Das Unternehmen ist Partnerschaften mit über 2.000 führenden Industrieunternehmen eingegangen, um 5G-gestützte innovative grüne Verfahren in 18 Sektoren einzuführen – darunter Stahl, Metallurgie, Elektronikfertigung, Häfen, Schienenverkehr, Bergbau und Energie – und hat dabei mehr als 100 innovative Anwendungsszenarien entwickelt.

Das langfristige Engagement von ZTE für nachhaltige Entwicklung wurde immer wieder ausgezeichnet. Das Unternehmen hat von der Science-Based Targets Initiative (SBTi) die offizielle Genehmigung für sein kurzfristiges 1,5 °C-Ziel und seine langfristigen Netto-Null-Ziele erhalten und wurde außerdem von EcoVadis mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Damit gehört es zu den führenden 4 % der weltweit bewerteten Unternehmen.

Als Mitglied des UN Global Compact, der Global eSustainability Initiative und der COP29 Green Digital Initiative wird ZTE seine Rolle als „Motor der digitalen Wirtschaft" weiter ausbauen und mit internationalen Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um eine grüne und intelligente Zukunft voranzutreiben und einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des globalen Klimawandels und zum Aufbau einer nachhaltigen, besseren Welt zu leisten.

