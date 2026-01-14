선전, 중국 2026년 1월 14일 /PRNewswire/ -- 통합 정보 및 통신 기술 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업 ZTE(0763.HK / 000063.SZ)가 CDP로부터 기후 변화 부문에서 'A' 등급을 또 한 번 획득하며 전 세계 기업 상위 4%에 등극했다.

이번 선정으로 ZTE는 CDP 최고 등급을 3년 연속 획득했으며 최근 몇 년간 중국 기업 중 유일하게 3년 연속 최고 등급을 획득한 기업이 됐다. 이번 선정은 ZTE의 환경 거버넌스와 기후 행동이 국제적으로 인정받고 있음을 보여줄 뿐만 아니라, 저탄소 경제로의 글로벌 전환을 선도하는 업계 선구자인 ZTE의 리더십을 조명한다.

ZTE, CDP 기후 A등급 3년 연속 선정...글로벌 상위 4% 진입 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

환경 정보 공개를 위한 권위 있는 국제 플랫폼인 CDP는 기후 행동, 투명성 및 종합적 성과 측면에서 기업의 진전을 평가하기 위해 세계적으로 인정받는 측정 시스템을 개발했다. 평가 점수는 투자 및 조달 결정에 널리 활용된다. 2025년에는 전 세계 시가총액의 절반 이상을 차지하는 2만2100여 개 기업이 CDP를 통해 기후변화, 산림, 물 안보 관련 데이터를 공개했다. 최고 등급인 'A' 등급 획득은 기후 거버넌스, 목표 설정, 실행 효과, 위험 관리 역량에서 전 세계 상위 4% 기업에 해당함을 의미한다.

ZTE는 녹색 및 저탄소 원칙을 개발 전략에 심층 통합하여 녹색 운영, 녹색 공급망, 녹색 디지털 인프라, 녹색 역량 강화라는 네 가지 핵심 영역을 통해 '녹색 디지털 경로'를 구축함으로써 다양한 산업의 녹색 전환 가속화를 지원해 왔다.

녹색 운영 측면에서 ZTE는 여러 에너지 절약 및 배출 감축 이니셔티브를 시행하여 4500만 킬로와트시(kWh)의 절대 전력 절감 효과를 달성했다. ZTE는 스코프1 및 스코프2 배출량을 전년 대비 13.4% 감축했다. ZTE의 통신 제품은 사용•유지보수 단계에서 물리적 배출 강도가 8.39% 감소했으며, 단말기 제품은 전체 제품 수명 주기 동안 절대 배출량이 전년 대비 5.02% 감소했다. 또 2024년에는 스코프1•2•3 탄소 배출량을 2023년 대비 1431만7천 톤 감축했다.

녹색 공급망 측면에서 ZTE는 계약 체결, 현장 실사, 성과 평가 등 협력사 관리 IT 시스템에 녹색 혁신 전략 요건을 통합했다. 현재까지 450개 이상의 생산 협력사에 대해 기업의 사회적 책임 현장 실사를 실시했으며, 152개 협력사를 대상으로 조직 차원의 탄소 인벤토리 작성을 완료하도록 지원하고, 51개 협력사를 대상으로 탄소 감축 목표 및 대책을 수립하도록 도왔다.

녹색 디지털 인프라 측면에서 ZTE는 현재 800개 이상의 녹색 특허를 보유하고 있다. 지금까지 ZTE는 자사의 제품 범주를 모두 아우르는 240개 제품에 대해 탄소 발자국 평가를 수행했다. 엔드투엔드(End-to-End) 그린 솔루션을 통해 ZTE는 글로벌 통신 사업자들이 매년 100억 kWh 이상의 전력을 절약할 수 있도록 지원하고 있다.

녹색 역량 강화 측면에서 ZTE는 클라우드 및 네트워크 인프라, IoT, 빅데이터, AI 등 첨단 기술을 전통 산업과 통합하여 발전과 배출 감축의 상생 효과를 달성했다. 또 2000여 개 선도 기업과 협력하여 철강, 야금, 전자 제조, 항만, 철도 교통, 광업, 전력 등 18개 산업 분야에서 5G 기반의 혁신적 녹색 실천을 수행하며 100개 이상의 혁신적 적용 시나리오를 선도하고 있다.

지속가능한 발전에 대한 ZTE의 장기적 노력은 업계로부터 꾸준히 인정받고 있다. 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)로부터 단기 1.5°C 목표와 장기 탄소중립 목표에 대해 공식 승인을 받았으며, 에코바디스(EcoVadis)로부터 골드 메달을 수상하여 전 세계 평가 대상 기업 중 상위 4%에 오르는 성과를 거뒀다.

ZTE는 유엔 글로벌 콤팩트, 글로벌 e-지속가능성 이니셔티브(GESI), COP29 녹색 디지털 행동 선언의 회원사로서 글로벌 파트너 및 고객사와 협력하여 녹색•지능형 미래를 향해 나아가고 글로벌 기후 변화 대응과 지속가능한 더 나은 세상 만들기에 적극 동참하며 '디지털 경제의 주도자' 역할을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

