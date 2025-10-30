أبوظبي العالمي (ADGM) يحتفي بمرور 10 أعوام من النمو الاستثنائي والابتكار وترسيخ مكانته مركزاً مالياً رائداً على مستوى المنطقة

• تقدّر جمعية إدارة الاستثمارات البديلة (AIMA) حجم الأصول التي تديرها المؤسسات مالية التي أسست حضوراً لها في أبوظبي العالمي ( ADGM ) بقيمة إجمالية تصل إلى 28.6 تريليون دولار أمريكي.

• معدل النمو السنوي للأصول تحت الإدارة في أبوظبي العالمي ( ADGM ) بلغ 123% بين عامي 2015 و2024، ومعدل نمو سنوي بنسبة 62% في نشاط الصناديق من حيث عدد الصناديق وعدد مديري الأصول.

• ارتفاع عدد التراخيص السارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 71% ليصل إلى 11,128 ترخيصاً بحلول منتصف عام 2025.

• نمو مجتمع أبوظبي العالمي ( ADGM ) ليضم أكثر من 36 ألف فرد بمعدل نمو سنوي بلغ 23% منذ عام 2015.

• أبوظبي العالمي ( ADGM ) هو أحد المراكز المالية الدولية الأسرع نمواً ومن بين أكبر المناطق المالية المٌنظمة على مستوى العالم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن احتفائه بمرور 10 أعوام على تأسيسه وتتويج عقد من النمو الاستثنائي والتميّز التنظيمي والابتكار المالي.

منذ تأسيسه في عام 2015، جذب المركز المالي الدولي أكثر من 300 مؤسسة مالية تدير اليوم أصولاً بقيمة إجمالية تبلغ 28.6 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، وفقاً لتقديرات جمعية إدارة الاستثمارات البديلة (AIMA)، مما يرسخ مكانة أبوظبيكعاصمة عالمية لرأس المال. وتشمل هذه المؤسسات صناديق التحوط، والبنوك، ومديري الأصول الكبار، وشركات الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، وصناديق الائتمان.

وقد سجل أبوظبي العالمي ( ADGM ) خلال السنوات الثلاث الماضية مستويات نمو سريعة لافتة، إذ ارتفع عدد المؤسسات المالية من 131 في نهاية عام 2021 إلى 308 في النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 135% خلال 42 شهراً ، ما جعل أبوظبي العالمي ( ADGM )، أحد أسرع المراكز المالية نمواً في العالم في السنوات الأخيرة . وفي الوقت نفسه، نجح أبوظبي العالمي ( ADGM ) في تحقيق أهداف استراتيجيته الخُمسية للنمو (للفترة من 2022-2027) خلال ثلاث سنوات فقط .

وانطلاقاً من رؤيته الطموحة لتحويل أبوظبي إلى مركز عالمي متكامل للمال والأعمال، نجح أبوظبي العالمي ( ADGM ) في تجاوز تحديات البدايات، بما في ذلك فترة جائحة كورونا العالمية، ليصعد كمركز مالي يتميز بالجاهزية والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل. وخلال الأعوام الأخيرة، شهد المركز مرحلة نمو متسارعة جعلته الأسرع نمواً بين المراكز المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والأكبر في المنطقة من حيث عدد التراخيص السارية.

ويشكل النمو اللافت في مؤشرات الأداء منذ تأسيس أبوظبي العالمي ( ADGM ) انعكاساً لقصة نجاح راسخة تعزز المكانة الدولية الرائدة للمركز المالي الدولي . . وقد سجلت الأصول تحت الإدارة في أبوظبي العالمي ( ADGM ) خلال الفترة بين 2015 ونهاية 2024 معدل نمو سنوي استثنائي بلغ 123%، مدفوعاً بالنمو اللافت في نشاط الصناديق، حيث بلغ معدل النمو السنوي لكل من عدد الصناديق وعدد مديري الأصول 62% خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد التراخيص السارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 71% وتوسع عدد الشركاتالعاملة ضمن منظومته بنسبة 62%.

معلقاً على هذه الانجازات ، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي ( ADGM ): "عملاً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حقق أبوظبي العالمي ( ADGM ) نمواً غير مسبوق خلال فترة قصيرة من تأسيسه، ليصبح اليوم قوة مالية عالمية رائدة تستقطب أبرز المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم. نتطلع خلال العقد القادم إلى جعل أبوظبي العالمي أحد أكبر خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم، مستندين إلى إنجازاته النوعية، وماضين بعزيمة نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام والريادة العالمية خلال السنوات العشر القادمة."

حيث تؤكد مؤشرات الأداء والنتائج التي حققها أبوظبي العالمي ( ADGM ) خلال النصف الأول من عام 2025 استمرار الزخم القوي في المؤشرات الأساسية، بما في ذلك ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبلغ عدد مديري الصناديق والأصول 154 مديرًا بإجمالي 209 صناديق تحت الإدارة.. في حين ارتفع عدد التراخيص السارية إلى 11,128، وهو الرقم الأعلى في المنطقة، في حين ارتفع عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي ( ADGM ) بنسبة 42% ليصل إلى 2,972 شركة.

ويعكس هذا الثبات في مستويات وأرقام النمو تنامي جاذبية أبوظبي العالمي ( ADGM ) لدى المستثمرين الدوليين، كما ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لكبرى المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة الإماراتية مقراً إقليمياً وعالمياً لأعمالها.

عقد من ترسيخ الثقة: استقطاب شركات كبرى تدير أصول بتريليونات الدولارات

أرسى أبوظبي العالمي ( ADGM ) مكانته المتميزة كمرجع للثقة والشفافية للمستثمرين الدوليين بفضل إطاره التنظيمي المتكامل، ولكونه السلطة التنظيمية الوحيدة في المنطقة التي تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر. ومنذ تأسيسه، شهد عدد الشركات المالية العاملة ضمن منظومته ارتفاعاً متسارعاً بمعدل نمو سنوي بلغ 55% حتى نهاية عام 2024، ليشكّل حصة متزايدة من إجمالي الشركات العاملة فيه. كما عززت الروابط القوية التي تجمع أبوظبي العالمي ( ADGM ) بصناديق الثروة السيادية في أبوظبي، والتي تدير مجتمعـةً أصولاً تصل قيمتها إلى 1.82 تريليوندولار أمريكي، مكانته كوجهة مفضلة لمديري الأصول العالميين .

وخلال الأعوام الماضية، انضم إلى منظومة أبوظبي العالمي ( ADGM ) عدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية المرموقة، من بينها "بلاك روك"، و"ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز"، و"بي جي آي إم"، و"نوفين"، و"كارلايل"، و"أبولو" وغيرها. وفي عام 2025 وحده، انضمت إلى منظومة أبوظبي العالمي ( ADGM ) المتنامية مؤسسات رائدة مثل "يو بي إس"، و"ديفيدسون كيمبنر"، و"مونرو كابيتال"، و"آدم ستريت"، و"هاربور فيست"، و"كارتا"، و"كيميريدج"، و"إنفست إندستريال"، و"باتريزيا"، و"بولن كابيتال"، و"سيفيورا"، و"أركابيتا"، و"هاريسون ستريت"، و"بارتنرز كابيتال"، و"أوريكس جلوبال بارتنرز"، ما عزز مكانة أبوظبي العالمي ( ADGM ) مركزاً مالياً مفضلاً لكبرى شركات الاستثمار حول العالم .

عقد من تطوير وبناء بنية تحتية مالية متكاملة بمعايير عالمية

يرتكز النمو اللافت الذي حققه أبوظبي العالمي ( ADGM ) على بنية تحتية متكاملة بمعايير عالمية تدعم رؤيته للتحوّل إلى قوة مالية عالمية رائدة. فقد تطور أبوظبي العالمي ( ADGM ) ليصبح واحدة من أكبر المناطق المالية في العالم، حيث يمتد على مساحة 14.3 مليون متر مربع تشمل جزيرتي الماريه والريم .

وساهم توسع أبوظبي العالمي ( ADGM ) ليشمل جزيرة الريم في زيادة نطاق منظومته بعشرة أضعاف، ما أتاح له تلبية الطلب المتنامي من الشركات الدولية الباحثة عن قاعدة استراتيجية لمزاولة أعمالها في المنطقة. وتشمل هذه المنظومة المزدهرة والمتنامية أيضاً برج الماريه وعدداً من المشاريع التجارية والسكنية مثل "ريم هيلز"، إلى جانب بنية تحتية تعليمية وصحية عالمية المستوى تضم جامعة السوربون، ومدرسة ربتون أبوظبي، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وغيرها، ما يوفر بيئة متكاملة للعيش والعمل في قلب العاصمة .

عقد من تمكين المواهب والكفاءات

تشكل المواهب والكفاءات ركيزة أساسية في مسيرة نجاح أبوظبي العالمي ( ADGM ). وانطلاقاً من التزامه برؤية أبوظبي الطموحة لترسيخ مكانتها كعاصمة لرأس المال، ساهم أبوظبي العالمي ( ADGM ) بدور محوري في إعداد رأس مال بشري يقود رحلة التطوير والابتكار ويرسّخ ثقافة الشمول والمرونة .

ومنذ تأسيسه، سجّل تعداد القوى العاملة ضمن منظومته معدل نمو سنوي بلغ 23% حتى نهاية عام 2024. ومع استكمال التوسع إلى جزيرة الريم، أصبح النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي ( ADGM ) يشمل جزيرتي الماريه والريم، ويضم اليوم أكثر من 36 ألف شخص يساهمون في نمو وتطور المنظومة المالية المزدهرة في قلب العاصمة .

ويعكس هذا النمو الجاذبية المتزايدة لأبوظبي التي توفر بيئة عصرية رائدة بأفضل مقومات العيش والعمل والازدهار، وهي من أكثر مدن العالم أماناً وتتبوأ مراتب متقدمة في مؤشرات جودة الحياة. كما تساهم استثمارات أبوظبي العالمي ( ADGM ) في استقطاب المواهب والكفاءات البشرية من مختلف أنحاء العالم، من أصحاب الرؤى والمبدعين والمبتكرين، في تسريع رحلة تحول العاصمة إلى مركز عالمي رائد يجمع بين رأس المال والثقافة والتكنولوجيا، وتقوده عقول مبدعة ورؤى طموحة .

عقد من الريادة التنظيمية: صناعة مستقبل القطاع المالي

إلى جانب مؤشرات النمو، رسّخ أبوظبي العالمي ( ADGM ) مكانته الرائدة إقليمياً في الابتكار التنظيمي، من خلال بناء منظومة قانونية متطورة تواكب متطلبات المستقبل وتعزز ثقة المستثمرين العالميين .

من الأصول الافتراضية وأسس تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات والعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية ( FRT ) والأصول العقارية، إلى أسواق رأس المال وصناديق الاستثمار البديلة والائتمان الخاص والتمويل المرتبط بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ساهم أبوظبي العالمي ( ADGM ) وسلطاته التنظيمية في وضع أطر تشريعية متقدمة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية .

كما أسهمت مبادرات مثل المختبر التنظيمي ( RegLab ) ومختبر الأدوات الرقمية والتكنولوجيا المالية ( FinTech & Digital Sandbox )، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئاسة مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، في ترسيخ النزاهة والموثوقية في منظومة أبوظبي العالمي ( ADGM ).

وعلى مدار العقد الماضي، أثمرت هذه الجهود المتكاملة عن تطوير بيئة تنظيمية مستقرة تشجّع الابتكار وتعزز التعاون مع صناع السياسات على المستويين الإقليمي والعالمي، نجحت في جذب المؤسسات الدولية الرائدة كما جعل أبوظبي العالمي ( ADGM ) مركزاً مالياً موثوقاً يتسم بالمرونة، ويسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي في أبوظبي .

عقد من التقدّم: "للمستقبل نهج"

في عام 2024، أطلق أبوظبي العالمي ( ADGM ) هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار "للمستقبل نهج" رسالة قوية تجسّد رسالته كمسرّع للنمو والتواصل والابتكار في أبوظبي والمنطقة .

وانطلاقاً من هذه الرؤية، يواصل أبوظبي العالمي ( ADGM ) إرساء معايير جديدة للابتكار والمرونة في مجالات متعددة تشمل التنظيم المالي، والأصول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتمويل الأخضر، والمكاتب العائلية. ويرتكز العقد المقبل إلى هذه القاعدة الراسخة، مع تأكيد الالتزام بأرقى المعايير العالمية، والنمو الشامل، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات . كما يعتزم أبوظبي العالمي ( ADGM ) المضي قدماً في قيادة المعايير التنظيمية وجهود الابتكار، ووضع تصور جديد لمفهوم "المركز المالي الدولي" ليصبح بوابة عالمية، ومنصة للتغيير، ووجهة جاذبة للمواهب الشابة والكفاءات الصاعدة في المجال المالي.

وفي المرحلة القادمة، يتقدم أبوظبي العالمي ( ADGM ) بخطوات واثقة نحو ترسيخ موقعه ضمن أكبر خمسة مراكز مالية دولية في العالم، جنباً إلى جنب مع نيويورك ولندن وسنغافورة. وكجزء من هذه المسيرة، يعمل على توسيع انتشاره الدولي من خلال سلسلة من الجولات الدولية بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسة في أبوظبي .

وفي موازاة ذلك، يواصل الحدث المالي السنوي الأبرز "أسبوع أبوظبي المالي" نموه المتسارع وترسيخ مكانته كأحد أهم التجمعات المالية العالمية، ما يعزز الحضور الدولي لأبوظبي ويكرس موقعها كوجهة رائدة للمال والأعمال على مستوى العالم.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي ( ADGM ) ، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية و المركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي .

يتولى أبوظبي العالمي ( ADGM ) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي ( ADGM ) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كم يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي ( ADGM ) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال .

