ADGM completa 10 anos de crescimento e inovação incomparáveis como o principal centro financeiro da região

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A ADGM, centro financeiro internacional de Abu Dhabi (IFC), comemora seu 10º aniversário, celebrando um período de crescimento excepcional, excelência regulatória e inovação financeira.

Desde a sua criação em 2015, o centro atraiu mais de 300 empresas financeiras, que hoje gerenciam um total de US $ 28,6 trilhões globalmente, segundo a Alternative Investment Management Association (AIMA), posicionando Abu Dhabi como uma "Capital Mundial do Capital". Isso inclui fundos de hedge, bancos, grandes gestores de ativos, private equity, capital de risco e fundos de crédito.

O crescimento nos últimos três anos foi especialmente rápido, com o número de empresas financeiras subindo de 131 no final de 2021 para 308 no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 135% em 42 meses, tornando a ADGM um dos centros financeiros de crescimento mais rápido do mundo na região MEASA. A ADGM cumpriu sua Estratégia de Crescimento Quinquenal (2022-2027) em apenas três anos.

Fundada com a ambição de transformar Abu Dhabi em um centro global de negócios e finanças, a ADGM superou com sucesso os primeiros desafios, para emergir como uma IFC resiliente e pronta para o futuro. Nos últimos anos, o centro entrou em um período de crescimento acelerado, tornando-se o maior centro financeiro da região em termos de licenças ativas.

De 2015 até o final de 2024, os ativos sob gestão (AUM) da ADGM demonstraram uma notável taxa de crescimento anual média de três dígitos (AAGR) de 123%.

Este desempenho foi apoiado pelo crescimento exponencial da atividade dos fundos, onde o número de fundos e gestores de fundos/ativos, ambas as métricas, alcançaram fortes AAGRs de 62% no mesmo período. Enquanto isso, as licenças ativas cresceram a um AAGR robusto de 71%, e as entidades operacionais expandiram-se em 62%.

Comentando sobre este marco significativo, Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente da ADGM, disse: "Alinhado com a visão e orientação da liderança estratégica de Abu Dhabi, a ADGM teve um crescimento sem precedentes dentro de sua curta história e amadureceu como uma potência financeira global, atraindo algumas das principais instituições financeiras do mundo. Ao olharmos para a próxima década, nossa ambição de tornar a ADGM um dos cinco principais centros financeiros internacionais do mundo está mais forte do que nunca. Considerando o que alcançamos até agora, o que podemos construir nos próximos dez anos será ainda maior."

Os números recentes para o primeiro semestre de 2025 demonstram o impulso sustentado da ADGM em todas as métricas críticas, incluindo um aumento de 42% ano a ano no AUM e um total de 154 gestores de fundos e ativos que supervisionam 209 fundos. Enquanto isso, o número de licenças ativas na ADGM atingiu 11.128 - o mais alto da região - enquanto as entidades operacionais aumentaram 42%, para 2.972.

Uma década construindo confiança: atraindo titãs de trilhões de dólares

A estrutura regulatória robusta da ADGM, a primeira e única jurisdição da região a aplicar diretamente a lei comum inglesa, tornou-se uma referência de confiança e transparência para os investidores internacionais. Desde a sua criação, o número de entidades financeiras dentro da ADGM subiu para um AAGR de 55% até o final de 2024. Os fortes laços da ADGM com os fundos soberanos de Abu Dhabi, que detinham US$ 1,82 trilhão, tornaram-na um destino atraente para os gestores de ativos globais.

A ADGM recebeu algumas das instituições financeiras mais prestigiadas do mundo, incluindo BlackRock, State Street Global Advisors, PGIM, Nuveen, Carlyle, Apollo,. Em 2025, UBS, Davidson Kempner, Monroe Capital, Adam Street, HarbourVest, Carta, Kimmeridge, Investindustrial, PATRIZIA, Polen Capital, Seviora, Arcapita, Harrison Street, Partners Capital e Oryx Global Partners.

Uma década de desenvolvimento de infraestrutura de classe mundial

A ADGM evoluiu para um dos maiores distritos financeiros do mundo, ocupando 14,3 milhões de metros quadrados na Ilha Al Maryah e na Ilha Al Reem.

A expansão para a Ilha Al Reem aumentou em dez vezes a jurisdição da ADGM, permitindo que ela atendesse à crescente demanda de empresas internacionais que buscam uma base estratégica na região.

Uma década de capacitação do capital humano

A ADGM desempenhou um papel fundamental na construção de capital humano que impulsiona a inovação, a inclusão e a resiliência.

A força de trabalho da ADGM cresceu a um AAGR de 23% até o final de 2024. Com a conclusão de sua expansão para a Ilha Al Reem, a jurisdição da ADGM agora abrange as Ilhas Al Maryah e Al Reem, com mais de 36.000 indivíduos contribuindo para o ecossistema vibrante e diversificado do centro.

Isso reflete o apelo de Abu Dhabi como um lugar onde as pessoas podem viver, trabalhar e prosperar na cidade mais segura e habitável do mundo.

Uma década de regulamentos pioneiros: moldando o futuro das finanças

A ADGM se estabeleceu como líder regional em inovação regulatória, construindo um ambiente jurídico pronto para o futuro que inspira confiança nos investidores globais.

Desde a introdução de estruturas e orientações sobre Ativos Virtuais, Fundações DLT, Tokenização Referenciada por Fiat (FRT) e Imóveis até Mercados de Capitais, Fundos de Investimento Alternativo, Crédito Privado, Finanças Sustentáveis e ESG, a ADGM tem sido fundamental para o pioneirismo em regulamentações progressivas, enraizadas nas melhores práticas globais.

Iniciativas como o RegLab, Fintech e Digital Sandbox, esforços em Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e presidência do Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis dos Emirados Árabes Unidos (SFWG) fortaleceram a integridade do mercado dentro do ecossistema da ADGM.

Uma década em movimento: ambições futuras

No futuro, a ADGM continuará a definir novos padrões de referência para a inovação e a resiliência em áreas que vão desde a regulamentação e os ativos digitais até IA, finanças sustentáveis e serviços de escritório familiar. A próxima década partirá desse ponto, com um compromisso renovado com padrões globais, crescimento inclusivo e preparação para o futuro, guiado pela visionária liderança dos Emirados Árabes Unidos. A ADGM também planeja liderar a regulamentação e a inovação e redefinir o que uma IFC pode ser – uma porta de entrada global, uma plataforma para a mudança e um ímã para a próxima geração de talentos financeiros.

Olhando para o futuro, a ADGM pretende posicionar-se como um dos cinco principais centros financeiros internacionais, ao nível de Nova York, Londres e Singapura. Como parte dessa jornada, a ADGM está expandindo sua presença global com uma série de roadshows internacionais em colaboração com outras entidades importantes de Abu Dhabi.

