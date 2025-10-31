L'ADGM fête ses 10 ans de croissance et d'innovation exceptionnelles en tant que centre financier de référence dans la région

ABU DHABI, EAU, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- L'ADGM, le centre financier international (CFI) d'Abu Dhabi, célèbre son 10e anniversaire, une décennie de croissance remarquable, d'excellence réglementaire et d'innovation financière.

Depuis sa création en 2015, le centre a attiré plus de 300 sociétés financières, qui gèrent aujourd'hui un total de 28,6 milliards de dollars dans le monde, selon l'Alternative Investment Management Association (AIMA), positionnant Abu Dhabi comme une « capitale des capitaux » mondiale. Il s'agit notamment de fonds spéculatifs, de banques, de grands gestionnaires d'actifs, de fonds de capital-investissement, de capital-risque et de fonds de crédit.

La croissance au cours des trois dernières années a été particulièrement rapide, le nombre d'entreprises financières passant de 131 à la fin de 2021 à 308 au premier semestre 2025, soit une croissance de 135 % en 42 mois. L'ADGM est ainsi devenu l'un des centres financiers à la croissance la plus rapide au monde dans la région MEASA. L'ADGM a réalisé sa stratégie de croissance à cinq ans (2022-2027) en seulement trois ans.

Créé avec l'ambition de transformer Abu Dhabi en un centre mondial pour les affaires et la finance, l'ADGM a surmonté avec succès les premiers défis, pour émerger comme un CFI résilient et prêt pour l'avenir. Ces dernières années, le centre est entré dans une période de croissance accélérée, devenant le plus grand centre financier de la région en termes de licences actives.

De 2015 à la fin de 2024, les actifs sous gestion (ASG) au sein de l'ADGM ont affiché un taux de croissance annuel moyen (TCAM) à trois chiffres remarquable de 123 % .

Cette performance a été soutenue par une croissance exponentielle de l'activité des fonds, où le nombre de fonds et de gestionnaires de fonds/d'actifs, les deux indicateurs, ont atteint de solides TCAM de 62 % au cours de la même période. Dans le même temps, les licences actives ont connu un fort TCAM de 71 %, et les entités opérationnelles ont augmenté de 62 %.

Commentant cette étape importante, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « Conformément à la vision et à l'orientation de la direction stratégique d'Abu Dhabi, l'ADGM a connu une croissance sans précédent au cours de sa brève histoire et est devenue une puissance financière mondiale, attirant certaines des plus grandes institutions financières du monde. À l'aube de la prochaine décennie, notre ambition de faire de l'ADGM l'un des cinq premiers centres financiers internationaux au monde est plus forte que jamais. Compte tenu de nos réalisations à ce jour, ce que nous pourrons accomplir dans les dix prochaines années sera encore plus ambitieux »

Les chiffres récents pour le premier semestre 2025 démontrent l'élan soutenu de l'ADGM à travers des mesures critiques, notamment une augmentation de 42 % en glissement annuel des actifs sous gestion et un total de 154 gestionnaires de fonds et d'actifs supervisant 209 fonds. Dans le même temps, le nombre de licences actives dans l'ADGM a atteint 11 128 - le plus élevé de la région - tandis que les entités opérationnelles ont augmenté de 42 % pour atteindre 2 972.

Une décennie de construction de la confiance : séduire les géants valant mille milliards de dollars

Le cadre réglementaire solide de l'ADGM, la première et la seule juridiction de la région à appliquer directement le droit commun anglais, est devenu une référence en matière de confiance et de transparence pour les investisseurs internationaux. Depuis sa création, le nombre d'entités financières au sein de l'ADGM a augmenté à un taux de croissance annuel moyen de 55 % d'ici à la fin de l'année 2024. Les liens étroits de l'ADGM avec les fonds souverains d'Abu Dhabi, qui détiennent ensemble 1,82 trillion de dollars, en ont fait une destination attrayante pour les gestionnaires d'actifs mondiaux.

L'ADGM a accueilli certaines des institutions financières les plus prestigieuses du monde, dont BlackRock, State Street Global Advisors, PGIM, Nuveen, Carlyle et Apollo. En 2025, UBS, Davidson Kempner, Monroe Capital, Adam Street, HarbourVest, Carta, Kimmeridge, Investindustrial, PATRIZIA, Polen Capital, Seviora, Arcapita, Harrison Street, Partners Capital et Oryx Global Partners.

Une décennie de développement d'infrastructures de classe mondiale

L'ADGM est devenu l'un des plus grands quartiers financiers du monde, s'étendant sur 14,3 millions de mètres carrés sur les îles Al Maryah et Al Reem.

L'extension vers l'île d'Al Reem a décuplé la portée de la juridiction d'ADGM, lui offrant la capacité de répondre à la demande croissante des entreprises internationales souhaitant s'implanter stratégiquement dans la région.

Une décennie de renforcement du capital humain

L'ADGM a joué un rôle essentiel dans la constitution d'un capital humain qui favorise l'innovation, l'inclusion et la résilience.

Les effectifs de l'ADGM ont augmenté à un taux de croissance annuel moyen de 23 % jusqu'à la fin de l'année 2024. Avec l'achèvement de son expansion vers l'île d'Al Reem, la juridiction de l'ADGM couvre désormais l'île d'Al Maryah et l'île d'Al Reem, avec plus de 36 000 individus contribuant à l'écosystème dynamique et diversifié du centre.

Cela reflète l'attrait d'Abu Dhabi en tant que lieu où l'on peut vivre, travailler et s'épanouir dans la ville la plus sûre et la plus agréable à vivre du monde.

Une décennie de règlements pionniers : façonner l'avenir de la finance

L'ADGM s'est imposé comme un leader régional en matière d'innovation réglementaire, en créant un environnement juridique prêt pour l'avenir qui inspire la confiance des investisseurs mondiaux.

De l'introduction de cadres et d'orientations sur les actifs virtuels, les fondations DLT, la tokenisation référencée en fiat (FRT) et les biens immobiliers aux marchés de capitaux, aux fonds d'investissement alternatifs, au crédit privé, à la finance durable et à l'ESG, l'ADGM a joué un rôle de pionnier dans la mise en place de réglementations progressistes, ancrées dans les meilleures pratiques mondiales.

Des initiatives telles que RegLab, Fintech and Digital Sandbox, des efforts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CFT) et la présidence du groupe de travail des Émirats arabes unis sur la finance durable (SFWG) ont renforcé l'intégrité du marché au sein de l'écosystème de l'ADGM.

Une décennie en mouvement : ambitions pour l'avenir

À l'avenir, l'ADGM continuera d'établir de nouvelles références en matière d'innovation et de résilience dans des domaines allant de la réglementation et des actifs numériques à l'IA, la finance verte et les services de gestion de patrimoine familial. La prochaine décennie s'appuiera sur ces fondations, avec un engagement renouvelé en faveur des normes mondiales, de la croissance inclusive et de la préparation à l'avenir, sous l'impulsion du leadership visionnaire des Émirats arabes unis. L'ADGM prévoit également d'être à la pointe de la réglementation et de l'innovation et de redéfinir ce que peut être le CFI - une passerelle mondiale, une plateforme de changement et un pôle d'attraction pour les talents financiers de la prochaine génération.

À l'avenir, l'ADGM cherche à se positionner comme l'un des cinq principaux centres financiers internationaux, au même titre que New York, Londres et Singapour. Dans le cadre de ce voyage, l'ADGM étend son empreinte mondiale en organisant une série de tournées internationales en collaboration avec d'autres entités clés d'Abu Dhabi.

