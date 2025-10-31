ADGM celebra 10 años de crecimiento e innovación sin precedentes como el centro financiero líder de la región

ABU DABI, EAU, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional (IFC) de Abu Dabi, celebra su décimo aniversario, conmemorando un período de crecimiento excepcional, excelencia regulatoria e innovación financiera.

Desde su creación en 2015, el centro ha atraído a más de 300 empresas financieras, que hoy gestionan un total de 28,6 billones de dólares estadounidenses a nivel mundial, según la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas (AIMA), lo que posiciona a Abu Dabi como una "Capital Mundial del Capital". Entre estas empresas se incluyen fondos de cobertura, bancos, grandes gestoras de activos, capital privado, capital de riesgo y fondos de crédito.

El crecimiento en los últimos tres años ha sido especialmente rápido: el número de empresas financieras pasó de 131 a finales de 2021 a 308 en el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 135 % en 42 meses, convirtiendo a ADGM en uno de los centros financieros de mayor crecimiento mundial en la región de Oriente Medio, África y África del Sur (MEASA). ADGM logró su Estrategia de Crecimiento a 5 años (2022-2027) en tan solo tres años.

Creado con la ambición de transformar Abu Dabi en un centro global de negocios y finanzas, ADGM ha superado con éxito los desafíos iniciales para consolidarse como un centro financiero internacional (IFC) resiliente y preparado para el futuro. En los últimos años, el centro ha experimentado un período de crecimiento acelerado, convirtiéndose en el mayor centro financiero de la región en términos de licencias activas.

Desde 2015 hasta finales de 2024, los activos bajo gestión (AUM) de ADGM han registrado una notable tasa de crecimiento anual promedio (TCAP) de tres dígitos, del 123 %.

Este desempeño se ha visto impulsado por un crecimiento exponencial en la actividad de los fondos, donde tanto el número de fondos como el de gestores de fondos/activos, según ambos indicadores, alcanzaron sólidas tasas de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 62% durante el mismo período. Asimismo, las licencias activas han crecido a una tasa de crecimiento anual compuesto del 71%, y las entidades operativas se han expandido un 62%.

Al comentar este importante hito, Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, declaró: "En consonancia con la visión y la orientación del liderazgo estratégico de Abu Dabi, ADGM ha experimentado un crecimiento sin precedentes en su corta trayectoria y se ha consolidado como una potencia financiera global, atrayendo a algunas de las instituciones financieras más importantes del mundo. De cara a la próxima década, nuestra ambición de convertir a ADGM en uno de los cinco principales centros financieros internacionales a nivel mundial es más firme que nunca. Dados los logros alcanzados hasta la fecha, lo que podemos construir en los próximos diez años será aún mayor".

Las cifras recientes del primer semestre de 2025 demuestran el impulso sostenido de ADGM en indicadores clave, incluyendo un aumento interanual del 42% en activos bajo gestión y un total de 154 gestores de fondos y activos que supervisan 209 fondos. Asimismo, el número de licencias activas en ADGM alcanzó las 11.128, la cifra más alta de la región, mientras que las entidades operativas aumentaron un 42%, hasta las 2.972.

Una década construyendo confianza: Atrayendo a titanes multimillonarios

El sólido marco regulatorio de ADGM, la primera y única jurisdicción en la región en aplicar directamente el derecho consuetudinario inglés, se ha convertido en un referente de confianza y transparencia para los inversores internacionales. Desde su creación, el número de entidades financieras dentro de ADGM creció a una tasa anual compuesta del 55% hasta finales de 2024. Los fuertes vínculos de ADGM con los fondos soberanos de Abu Dabi, que gestionan un total de 1,82 billones de dólares, la convirtieron en un destino atractivo para los gestores de activos globales.

ADGM ha acogido a algunas de las instituciones financieras más prestigiosas del mundo, como BlackRock, State Street Global Advisors, PGIM, Nuveen, Carlyle y Apollo. En 2025, se sumaron UBS, Davidson Kempner, Monroe Capital, Adam Street, HarbourVest, Carta, Kimmeridge, Investindustrial, PATRIZIA, Polen Capital, Seviora, Arcapita, Harrison Street, Partners Capital y Oryx Global Partners.

Una década desarrollando infraestructura de clase mundial

ADGM se ha convertido en uno de los distritos financieros más grandes del mundo, abarcando 14,3 millones de metros cuadrados entre las islas Al Maryah y Al Reem.

La expansión a la isla Al Reem multiplicó por diez la jurisdicción de ADGM, permitiéndole satisfacer la creciente demanda de empresas internacionales que buscan una base estratégica en la región.

Una década impulsando el capital humano

ADGM ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del capital humano que impulsa la innovación, la inclusión y la resiliencia.

La plantilla de ADGM ha crecido a una tasa anual compuesta del 23% hasta finales de 2024. Con la finalización de su expansión a la isla Al Reem, la jurisdicción de ADGM ahora abarca las islas Al Maryah y Al Reem, con más de 36.000 personas que contribuyen al dinámico y diversificado ecosistema del centro.

Esto refleja el atractivo de Abu Dabi como un lugar donde las personas pueden vivir, trabajar y prosperar en la ciudad más segura y habitable del mundo.

Una década de regulaciones pioneras: moldeando el futuro de las finanzas

ADGM se ha consolidado como líder regional en innovación regulatoria, creando un entorno legal preparado para el futuro que genera confianza entre los inversores globales.

Desde la introducción de marcos y directrices sobre activos virtuales, fundamentos de tecnología de registro distribuido (DLT), tokenización referenciada a moneda fiduciaria (FRT) y bienes inmuebles para los mercados de capitales, fondos de inversión alternativos, crédito privado, finanzas sostenibles y ESG, ADGM ha sido fundamental en el desarrollo de regulaciones progresistas, basadas en las mejores prácticas globales.

Iniciativas como RegLab, Fintech y Digital Sandbox, los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), la financiación del terrorismo (CFT) y la presidencia del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de los EAU (SFWG) han fortalecido la integridad del mercado dentro del ecosistema de ADGM.

Una década en movimiento: Ambiciones futuras

De cara al futuro, ADGM seguirá estableciendo nuevos estándares de innovación y resiliencia en áreas que abarcan desde la regulación y los activos digitales hasta la IA, las finanzas sostenibles y los servicios de gestión patrimonial familiar. La próxima década consolidará esta base, con un compromiso renovado con los estándares globales, el crecimiento inclusivo y la preparación para el futuro, guiados por el liderazgo visionario de los EAU. ADGM también planea liderar en regulación e innovación y redefinir el concepto de un centro financiero internacional: una puerta de entrada global, una plataforma para el cambio y un polo de atracción para la próxima generación de talento financiero.

De cara al futuro, ADGM aspira a posicionarse como uno de los cinco principales centros financieros internacionales, a la altura de Nueva York, Londres y Singapur. Como parte de este camino, ADGM está expandiendo su presencia global con una serie de presentaciones internacionales en colaboración con otras entidades clave de Abu Dabi.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg