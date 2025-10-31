ADGM feiert 10 Jahre unübertroffenes Wachstum und Innovation als führendes Finanzzentrum der Region

ABU DHABI, VAE, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum (IFC) von Abu Dhabi, feiert sein 10-jähriges Bestehen und blickt auf eine Zeit außergewöhnlichen Wachstums, regulatorischer Exzellenz und finanzieller Innovation zurück.

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat das Zentrum laut der Alternative Investment Management Association (AIMA) mehr als 300 Finanzunternehmen angezogen, die heute weltweit insgesamt 28,6 Billionen USD verwalten, wodurch Abu Dhabi zu einer globalen „Hauptstadt des Kapitals" geworden ist. Dazu gehören Hedgefonds, Banken, große Vermögensverwalter, Private-Equity-, Risikokapital- und Kreditfonds.

Das Wachstum in den letzten drei Jahren war besonders rasant: Die Zahl der Finanzunternehmen stieg von 131 Ende 2021 auf 308 im ersten Halbjahr 2025, was einem Wachstum von 135 % in 42 Monaten entspricht. Damit ist ADGM einer der weltweit am schnellsten wachsenden Finanzplätze in der MEASA-Region. Die ADGM hat ihre 5-Jahres-Wachstumsstrategie (2022-2027) in nur drei Jahren erreicht.

Mit dem Ziel, Abu Dhabi zu einem globalen Zentrum für Wirtschaft und Finanzen zu entwickeln, hat sich ADGM erfolgreich den anfänglichen Herausforderungen gestellt und sich zu einem widerstandsfähigen und zukunftsfähigen internationalen Finanzzentrum entwickelt. In den letzten Jahren ist das Zentrum in eine Phase beschleunigten Wachstums eingetreten und wurde zum größten Finanzzentrum der Region, gemessen an der Zahl der aktiven Lizenzen.

Von 2015 bis Ende 2024 haben die Assets Under Management (AUM) innerhalb von ADGM eine bemerkenswerte dreistellige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (AAGR) von 123 % gezeigt.

Diese Leistung wurde durch ein exponentielles Wachstum der Fondsaktivität unterstützt, wobei sowohl die Anzahl der Fonds als auch die Anzahl der Fonds-/Vermögensverwalter im gleichen Zeitraum eine starke durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 62 % erzielten. In der Zwischenzeit sind die aktiven Lizenzen mit einer robusten durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 71 % gewachsen, und die operativen Einheiten sind um 62 % gewachsen.

Zu diesem bedeutenden Meilenstein äußerte sich S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Chairman der ADGM, wie folgt: „Im Einklang mit der Vision und den Leitlinien der strategischen Führung Abu Dhabis hat die ADGM in ihrer kurzen Geschichte ein beispielloses Wachstum erlebt und sich zu einem globalen Finanzzentrum entwickelt, das einige der weltweit führenden Finanzinstitute anzieht. Mit Blick auf das nächste Jahrzehnt ist unser Ziel, ADGM zu einem der fünf führenden internationalen Finanzzentren weltweit zu machen, entschlossener denn je. Angesichts dessen, was wir bisher erreicht haben, werden wir in den nächsten zehn Jahren noch Größeres aufbauen können."

Die aktuellen Zahlen für das erste Halbjahr 2025 belegen die anhaltende Dynamik der ADGM in allen wichtigen Kennzahlen, darunter ein Anstieg des verwalteten Vermögens um 42 % gegenüber dem Vorjahr und insgesamt 154 Fonds- und Vermögensverwalter, die 209 Fonds betreuen. Inzwischen hat die Anzahl der aktiven Lizenzen in ADGM 11.128 erreicht – die höchste Zahl in der Region –, während die Zahl der operativen Unternehmen um 42 % auf 2.972 gestiegen ist.

Ein Jahrzehnt der Vertrauensbildung: Anziehung von Billionen-Dollar-Titanen

Das solide regulatorische Rahmenwerk der ADGM, der ersten und einzigen Gerichtsbarkeit in der Region, die direkt das englische Common Law anwendet, ist für internationale Investoren zu einem Maßstab für Vertrauen und Transparenz geworden. Seit seiner Gründung ist die Anzahl der Finanzunternehmen innerhalb der ADGM bis Ende 2024 um durchschnittlich 55 % pro Jahr gestiegen. Die engen Beziehungen der ADGM zu den Staatsfonds von Abu Dhabi, die zusammen 1,82 Billionen USD halten, machten die ADGM zu einem attraktiven Ziel für globale Vermögensverwalter.

ADGM hat einige der weltweit renommiertesten Finanzinstitute empfangen, darunter BlackRock, State Street Global Advisors, PGIM, Nuveen, Carlyle, Apollo,. Im Jahr 2025: UBS, Davidson Kempner, Monroe Capital, Adam Street, HarbourVest, Carta, Kimmeridge, Investindustrial, PATRIZIA, Polen Capital, Seviora, Arcapita, Harrison Street, Partners Capital und Oryx Global Partners.

Ein Jahrzehnt der Entwicklung einer Infrastruktur von Weltklasse

ADGM hat sich zu einem der weltweit größten Finanzzentren entwickelt und erstreckt sich über eine Fläche von 14,3 Millionen Quadratmetern auf den Inseln Al Maryah und Al Reem.

Durch die Erweiterung auf Al Reem Island wurde die Zuständigkeit der ADGM verzehnfacht, wodurch sie der steigenden Nachfrage internationaler Unternehmen gerecht werden kann, die eine strategische Basis in der Region suchen.

Ein Jahrzehnt der Stärkung des Humankapitals

Die ADGM hat eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Humankapital gespielt, das Innovation, Inklusion und Resilienz fördert.

Die Belegschaft der ADGM ist bis Ende 2024 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23 % gewachsen. Mit dem Abschluss der Erweiterung auf Al Reem Island umfasst die Zuständigkeit der ADGM nun Al Maryah Island und Al Reem Island, wobei mehr als 36.000 Personen zu dem dynamischen und vielfältigen Ökosystem des Zentrums beitragen.

Dies spiegelt die Attraktivität Abu Dhabis als einen Ort wider, an dem Menschen in der sichersten und lebenswertesten Stadt der Welt leben, arbeiten und sich entfalten können.

Ein Jahrzehnt bahnbrechender Verordnungen: Die Zukunft des Finanzwesens gestalten

Die ADGM hat sich als regionaler Vorreiter im Bereich der regulatorischen Innovation etabliert und ein zukunftsfähiges rechtliches Umfeld geschaffen, das das Vertrauen globaler Investoren stärkt.

Von der Einführung von Rahmenwerken und Leitlinien für virtuelle Vermögenswerte, DLT-Grundlagen, Fiat-Referenced Tokenisation (FRT) und Immobilien bis hin zu Kapitalmärkten, alternativen Investmentfonds, privaten Krediten, nachhaltiger Finanzierung und ESG hat ADGM maßgeblich zur Entwicklung fortschrittlicher Vorschriften beigetragen, die auf globalen Best Practices basieren.

Initiativen wie das RegLab, Fintech und Digital Sandbox, Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) sowie der Vorsitz der UAE Sustainable Finance Working Group (SFWG) haben die Marktintegrität innerhalb des ADGM-Ökosystems gestärkt.

Ein Jahrzehnt in Bewegung: Zukünftige Ambitionen

Auch in Zukunft wird die ADGM weiterhin neue Maßstäbe für Innovation und Widerstandsfähigkeit in Bereichen wie Regulierung, digitale Vermögenswerte, KI, grüne Finanzdienstleistungen und Family-Office-Dienstleistungen setzen. Das nächste Jahrzehnt wird auf diesem Fundament aufbauen, mit einem erneuten Bekenntnis zu globalen Standards, integrativem Wachstum und Zukunftsfähigkeit, geleitet von der visionären Führung der VAE. Die ADGM beabsichtigt außerdem, eine führende Rolle in den Bereichen Regulierung und Innovation einzunehmen und neu zu definieren, was ein IFC sein kann – ein globales Tor, eine Plattform für Veränderungen und ein Anziehungspunkt für Finanzfachkräfte der nächsten Generation.

Mit Blick auf die Zukunft strebt die ADGM an, sich als eines der fünf führenden internationalen Finanzzentren zu positionieren, gleichauf mit New York, London und Singapur. Im Rahmen dieser Entwicklung erweitert die ADGM seine globale Präsenz durch eine Reihe internationaler Roadshows in Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Einrichtungen in Abu Dhabi.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg