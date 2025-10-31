ADGM, 지역 최고 금융센터로 10년간 독보적 성장과 혁신 달성

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 10월 31일 /PRNewswire/ -- 아부다비 국제금융센터(IFC)인 ADGM이 창립 10주년을 맞아 그동안 이룬 탁월한 성장, 규제 우수성, 금융 혁신의 성과를 기념한다.

2015년 설립 이후 ADGM은 300여 곳의 금융 기업을 유치하며, 아부다비를 글로벌 '자본 수도(Capital of Capital)'로 자리매김하게 했다. 대체투자관리협회(Alternative Investment Management Association•AIMA)에 따르면 헤지펀드, 은행, 대형 자산운용사, 사모펀드, 벤처캐피털 및 신용펀드가 포함된 이들 기업이 전 세계에서 운용하고 있는 자산은 총 28조 6000억 달러에 달한다.

특히 지난 3년간의 급속한 성장 속에 2021년 말 131개사였던 이곳의 금융 기업 수는 2025년 상반기 기준 308개사로 증가했다. 이는 42개월 만에 135% 성장한 수치로, ADGM은 이를 통해 MEASA 지역에서 세계에서 가장 빠르게 성장하는 금융 허브 중 하나로 부상했다. ADGM은 불과 3년 만에 5개년 성장 전략(2022-2027)을 달성하는 성과를 이루었다.

아부다비를 글로벌 비즈니스 및 금융 허브로 변모시키겠다는 목표로 설립된 ADGM은 초기 어려움을 성공적으로 극복하고, 탄력적이고 미래지향적인 IFC로 자리 잡았다. 최근 몇 년 사이 ADGM은 성장 속도를 가속화하며, 활성 라이선스(active licences) 기준 지역 최대의 금융센터로 발전했다.

2015년부터 2024년 말까지 ADGM 내 운용자산(AUM) 규모는 연평균 성장률(AAGR) 123%라는 놀라운 세 자릿수 성장률을 기록했다.

이러한 성과는 펀드 활동이 폭발적으로 늘어난 데 힘입은 것으로, 펀드 수와 펀드/자산 운용사 수 모두 같은 기간 동안 62%라는 높은 AAGR을 기록했다. 한편 활성 라이선스 역시 71% AAGR이라는 견조한 성장세를 보였으며, 운영 기업 수는 62% 증가했다.

이런 의미 있는 이정표를 세운 데 대해 아흐메드 자심 알 자비(Ahmed Jasim Al Zaabi) ADGM 의장은 이렇게 말했다. "ADGM은 아부다비의 전략적 리더십 비전과 지침에 맞춰 짧은 역사 동안 전례 없는 성장을 이루면서 세계 유수의 금융기관들을 유치하는 글로벌 금융 강자로 성장했다. 향후 10년 안에 ADGM을 세계 5대 국제금융센터로 만들겠다는 우리의 목표는 그 어느 때보다 강력하다. 지금까지 이룬 성과를 기반으로, 앞으로 10년 동안 훨씬 더 중대한 성과를 이룰 수 있을 것이다."

최근 나온 2025년 상반기 통계는 ADGM의 핵심 지표 전반이 지속적으로 성장하고 있음을 보여줬다. 이 기간 AUM은 전년 동기 대비 42% 증가했으며, 총 154개 펀드 및 자산운용사가 209개 펀드를 운용 중이다. 한편 ADGM의 활성 라이선스 수는 1만 1128개로 지역 최고치를 기록했으며, 운영 기업 수는 2972곳으로 42% 증가했다.

신뢰 구축의 10년: 1조 달러 규모의 거대 기업 유치

지역 내 최초이자 유일하게 영국 관습법을 직접 적용하는 유일한 관할권인 ADGM의 탄탄한 규제 체계는 국제 투자자들에게 신뢰와 투명성의 기준이 되었다. 설립 이후 ADGM 내 금융 기관 수는 2024년 말까지 AAGR 55% 성장했다. ADGM은 총 1조 8200억 달러를 보유한 아부다비의 국부펀드와 강력한 유대 관계를 통해 글로벌 자산 운용사들에게 매력적인 투자처로 주목받았다.

ADGM은 블랙록(BlackRock), 스테이트스트리트 글로벌 어드바이저스(State Street Global Advisors), PGIM, 누빈(Nuveen), 칼라일(Carlyle), 아폴로(Apollo) 등 세계적으로 명성 있는 금융 기관들을 유치했다. 2025년에는 UBS, 데이비슨 켐프너(Davidson Kempner), 몬로 캐피털(Monroe Capital), 애덤 스트리트(Adam Street), 하버베스트(HarbourVest), 카르타(Carta), 키머리지(Kimmeridge), 인베스트인더스트리얼(Investindustrial), 파트리치아(PATRIZIA), 폴렌 캐피털(Polen Capital), 세비오라(Seviora), 아르카피타(Arcapita), 해리슨 스트리트(Harrison Street), 파트너스 캐피털(Partners Capital), 오릭스 글로벌 파트너스(Oryx Global Partners) 등도 입주해 있다.

세계적 수준의 인프라 구축 10년

ADGM은 알 마리야 섬(Al Maryah Island)과 알 림 섬(Al Reem Island)에 걸쳐 1430만 평방미터에 달하는 세계 최대 규모의 금융 지구 중 하나로 성장했다.

알 림 섬으로 확장함에 따라 ADGM의 관할권은 10배 확대되어, 지역 내 전략적 거점을 마련하려는 국제 기업의 증가하는 수요를 충족시킬 수 있게 됐다.

인적 자본 강화 10년

ADGM은 혁신, 포용성, 회복력을 주도하는 인적 자본 구축에 중추적인 역할을 해왔다.

ADGM 전체 인력은 2024년 말까지 AAGR 23%로 늘어났다. 알 림 섬으로 확장이 완료됨과 동시에 ADGM의 관할권은 이제 알 마리아 섬과 알 림 섬을 아우르게 됐고, 3만 6000명 이상의 인력이 ADGM의 활기차고 다양한 생태계에 기여하고 있다.

이는 아부다비가 세계에서 가장 안전하고 살기 좋은 도시이자 개인이 생활하고 일하며 번영할 수 있는 장소로서의 매력을 잘 보여주는 결과다.

규제 혁신의 10년: 금융의 미래를 선도

ADGM은 글로벌 투자자의 신뢰를 심어주는 미래 지향적 법률 환경을 구축하며, 규제 혁신의 지역 리더로 자리 잡았다.

가상자산, 분산원장 기반 구조(DLT Foundations) 법정화폐 연동 토큰화(Fiat-Referenced Tokenisation), 부동산부터 자본시장, 대체투자펀드, 사모신용, 지속가능금융, ESG(환경•사회•지배구조)에 이르기까지 프레임워크와 지침을 도입함으로써 글로벌 모범 사례에 기반한 진보적 규제 선도에 앞장서 왔다.

스탠퍼드대 규제•평가•거버넌스연구소(RegLab), 핀테크 및 디지털 샌드박스, 자금세탁방지(Anti-money Laundering•AML), 테러자금조달방지(Counter Financing of Terrorism•CFT), UAE 지속가능금융 실무그룹(UAE Sustainable Finance Working Group•SFWG) 의장 활동 등을 통해선 ADGM 생태계 내 시장 신뢰성과 투명성을 강화했다.

움직이는 10 년 : 미래의 야망

앞으로도 ADGM은 규제와 디지털 자산부터 인공지능(AI), 그린 파이낸싱, 패밀리 오피스 서비스에 이르기까지 다양한 분야에서 혁신과 회복력의 새로운 기준을 지속적으로 제시할 것이다. 다음 10년 동안은 이러한 기반 위에 UAE의 선구적인 리더십 아래 글로벌 표준을 마련하고, 포용적 성장을 가속화하고, 미래에 대비해 나가겠다는 의지를 새롭게 다질 것이다. ADGM은 또한 규제와 혁신을 선도하고, IFC의 새로운 가능성을 재정의하며 글로벌 관문이자 변화의 플랫폼이자 차세대 금융 인재의 자석이 되기 위해 노력할 것이다.

ADGM은 향후 뉴욕, 런던, 싱가포르와 어깨를 나란히 하는 세계 5대 IFC로 자리매김할 것을 목표로 하고 있다. 이러한 여정의 일환으로 아부다비의 주요 기관들과 협력해 일련의 국제 로드쇼를 개최하며 글로벌 입지를 확대해 나가고 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

SOURCE ADGM