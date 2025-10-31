ADGMは、地域随一の金融センターとして10周年を迎え、比類なき成長と革新を称える

アラブ首長国連邦・アブダビ, 2025年10月31日 /PRNewswire/ -- アブダビの国際金融センター（IFC）であるADGM は、設立10周年を迎えました。この10年間、ADGMは卓越した成長、規制の優秀性、そして金融分野における革新を遂げてきました。

2015年の設立以来、このセンターは300社を超える金融機関を誘致しており、オルタナティブ投資マネジメント協会（AIMA）によると、現在、これらの金融機関は世界中で総額28.6兆米ドルを運用しており、アブダビは世界的な「資本の首都」としての地位を確立している。これらには、ヘッジファンド、銀行、大手資産運用会社、プライベート・エクイティ、ベンチャーキャピタル、クレジットファンドなどが含まれます。

過去3年間の成長は特に著しく、金融機関の数は2021年末の131社から2025年上半期には308社へと増加し、42か月間で135％の成長を達成しました。これによりADGMは、世界でも最も急成長している金融ハブの一つであり、MEASA地域を代表する存在となっています。ADGMは、2022年から2027年までの5年間の成長戦略を、わずか3年で達成しました。

アブダビを国際的なビジネスおよび金融の拠点へと発展させるという壮大なビジョンのもとに設立されたADGMは、初期の課題を着実に乗り越え、強靭性と将来への備えを兼ね備えた国際金融センター（IFC）としての地位を確立しました。近年、このセンターは急速な成長期に入り、有効なライセンスの点では地域最大の金融センターになりました。

2015年から2024年末までの期間において、ADGM内の運用資産残高（AUM）は、年平均成長率（AAGR）123％という驚異的な三桁成長を記録しました。

この実績は、ファンド活動の飛躍的な拡大によって支えられており、同期間中におけるファンド数およびファンド/資産運用会社数のいずれもが、年平均成長率（AAGR）62％という力強い伸びを示しました。一方、アクティブライセンスは 71% AAGRで力強く成長し、運用エンティティは62%拡大しました。

この重要な節目について、H.E.は次のように述べました。ADGM議長のAhmed Jasim Al Zaabi閣下は次のように述べました。「アブダビの戦略的リーダーシップのビジョンと指導に沿って、ADGMはその短い歴史の中でかつてない成長を遂げ、世界有数の金融機関を惹きつける国際的な金融拠点へと成熟しました。次の10年を見据える今、ADGMを世界トップ5の国際金融センターの一つに育て上げるという私たちの志は、これまでになく強固なものとなっています。これまでに成し遂げてきた成果を踏まえれば、今後10年間で築き上げるものは、さらに偉大なものとなるでしょう。」

2025年上半期の最新データによると、ADGMは主要指標のすべてにおいて持続的な成長の勢いを維持しており、運用資産残高（AUM）は前年比42％増加、ファンドおよび資産運用会社は合計154社に達し、運用中のファンド数は209本となっています。一方、ADGMの有効なライセンスの数は11,128件に達し、地域内で最高となり、運営事業体も42%増加して2,972となった。

信頼構築の10 年：兆ドル規模の巨頭を惹きつけて

ADGMの堅固な規制枠組みは、英米法を直接適用する地域唯一の法域として、国際投資家にとって信頼と透明性のベンチマークとなっています。発足以来、ADGM 内の金融機関の数は 2024 年末までに 55% の AAGR で増加しました。総額1兆8,200億米ドルを運用するアブダビの政府系ファンドとの強固な連携関係により、ADGMは世界中の資産運用会社にとって極めて魅力的な拠点となっています。

ADGMには、ブラックロック（BlackRock）、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（State Street Global Advisors）、PGIM、ヌービーン（Nuveen）、カーライル（Carlyle）、アポロ（Apollo）など、世界で最も名高い金融機関の数々が進出しています。2025年には、UBS、Davidson Kempner、Monroe Capital、Adam Street、HarbourVest、Carta、Kimmeridge、Investindustrial、PATRIZIA、Polen Capital、Seviora、Arcapita、Harrison Street、Partners Capital、Oryx Global Partnersが参加します。

世界水準のインフラを築いた10 年

ADGMは、アル・マリヤ島とアル・リーム島にまたがる総面積1,430万平方メートルの規模を誇り、世界最大級の金融地区の一つへと発展しました。

アル・リーム島への拡張により、ADGMの管轄区域は10倍に拡大し、地域における戦略的拠点を求める国際企業からの高まる需要に応える体制が整いました。

人材育成に力を注いだ10 年

ADGMは、イノベーション、多様性、そして強靭性を推進する人材育成において、中核的な役割を果たしてきました。

ADGM 全体の従業員数は 2024 年末までに23% の AAGR で増加しました。アル・リーム島への拡張完了により、ADGMの管轄区域はアル・マリヤ島とアル・リーム島の両方を包含するようになり、3万6,000人を超える人々がこの活気に満ちた多様性のあるエコシステムを支えています。

これは、アブダビが世界で最も安全で住みやすい都市の一つとして、生活・就業・成長のすべてを実現できる場所であることを示しています。

先駆的な規制を築いた10 年：金融の未来を形づくる

ADGMは、規制の革新における地域のリーダーとしての地位を確立し、世界の投資家に信頼を与える将来志向の法的環境を構築してきました。

仮想資産、DLT財団、法定通貨連動型トークン（FRT）、不動産に関する枠組みやガイダンスの導入から、資本市場、オルタナティブ投資ファンド、プライベート・クレジット、サステナブル・ファイナンス、ESGに至るまで、ADGMは国際的なベストプラクティスに基づく先進的な規制の策定を主導してきました。

RegLab（規制ラボ）、フィンテックおよびデジタル・サンドボックスなどの取り組みに加え、マネーロンダリング対策（AML）やテロ資金供与対策（CFT）への取り組み、さらにUAEサステナブル・ファイナンス作業部会（SFWG）の議長を務めることで、ADGMはそのエコシステム内での市場の健全性と信頼性を一層強化してきました。

絶え間ない前進の10 年：未来への展望

今後もADGMは、規制、デジタル資産、AI、グリーンファイナンス、ファミリーオフィスサービスなどの分野において、革新性と強靭性の新たなベンチマークを打ち立てていく予定です。次の10年は、UAEの先見的なリーダーシップのもと、国際基準へのさらなるコミットメント、包摂的な成長、そして将来への備えを軸に、この確固たる基盤の上に新たな発展を築いていきます。ADGMはまた、規制とイノベーションの両面でリーダーシップを発揮し、国際金融センター（IFC）の新たな在り方を再定義していく計画です。すなわち、世界へのゲートウェイとして、変革のためのプラットフォームとして、そして次世代の金融人材を惹きつける磁場としての役割を果たしていきます。

今後を見据え、ADGMはニューヨーク、ロンドン、シンガポールと肩を並べる、世界トップ5の国際金融センターの一つとしての地位を確立することを目指しています。この取り組みの一環として、ADGMはアブダビの主要機関との連携のもと、国際ロードショーを展開し、グローバルな存在感の拡大を進めています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

SOURCE ADGM