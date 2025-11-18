L'ADFW 2025 accueille des dirigeants qui gèrent des capitaux équivalant à plus de 50 % du PIB mondial

ABOU DABI, EAU, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La plus grande édition de la Semaine de la finance d'Abou Dabi (ADFW), organisée cette année par l'ADGM avec ADQ comme partenaire principal, réunira les institutions financières, les décideurs politiques, les investisseurs, les leaders du marché et les innovateurs les plus influents du monde du 8 au 11 décembre 2025 dans la « capitale des capitaux ».

Au programme de l'édition 2025 figurent plus de 60 événements et plus de 300 réunions thématiques, animés par environ 750 intervenants de renommée mondiale. Sont attendus cette année des directeurs généraux, présidents et créateurs d'entreprises qui gèrent plus de 62 000 milliards de dollars américains d'actifs dans le monde entier, ce qui équivaut à plus de la moitié du PIB mondial.

Commentant l'importance de l'événement de cette année, Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « L'ADFW 2025 ouvrira le nouveau chapitre de la transformation d'Abou Dabi en centre financier mondial,en rassemblant les puissances politiques, les géants de l'investissement et les pionniers de la technologie du monde entier au cœur de la "capitale des capitaux". Cette éditiontranscendera les frontières géographiques en tissant le réseau mondial des capitaux grâce à l'innovation, à la collaboration réglementaire et à des partenariats intersectoriels. Alors que le monde se concentre sur l'avenir de la finance, Abou Dabi, à travers des plateformes comme l'ADFW, est véritablement en train de le construire. »

Officiellement placée sous le thème de la « construction duréseaudes capitaux », l'ADFW 2025 se penchera sur des sujets liés à l'avenir de la finance mondiale, tels que l'innovation pilotée par l'IA, les variations des flux de capitaux, les partenariats institutionnels, l'évolution de la réglementation et les systèmes financiers durables et inclusifs.

Parmi les autres intervenants dont la présence est confirmée figurent Marc Randolph, cofondateur et ancien directeur général de Netflix ; Oliver Bäte, directeur général d'Allianz ; Sergio Ermotti, directeur général d'UBS ; Steve Schwarzman, président-directeur général de Blackstone ; Bill Winters, directeur général de Standard Chartered ; Stephen Dainton, président de Barclays ; Stefan Bollinger, directeur général de Julius Baer ; Clare Woodman, directrice générale internationale de Morgan Stanley ; et Andres Berger, directeur général de Swiss Re. Sont également attendus Roberto Azevedo, 6e directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ; Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale ; Cheikha Al Nowais, secrétaire générale élue d'ONU Tourisme ; et Jihad Azour, directeur du département « Moyen-Orient » du FMI.

Parmi les intervenants de grandes sociétés de gestion d'actifs, entités souveraines et principaux fonds spéculatifs, on peut citer Dilhan Palay Sandrasegara, directeur général de Temasek ; Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates ; Alan Howard, cofondateur de Brevan Howard ; Jenny Johnson, directrice générale de Franklin Templeton ; David Rubenstein, président de Carlyle ; Dmitry Balyasny, fondateur de Balyasny ; Robyn Grew, directrice générale du groupe MAN ; Philipp Hilderbrand, vice-président de BlackRock ; Michael Rees, cofondateur et coprésident de Blue Owl ; Sandro Pierri, directeur général de BNP ParibasAM ; et Sadek Wahba, président d'iSquared.

Au nombre des intervenants des secteurs bancaire et de la technologie financière figurent Brian Armstrong, directeur général de Coinbase ; Charles Hoskinson, cofondateur de Cardano & IOHK ; Joseph Lubin, cofondateur d'Ethereum ; Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana ; Jeremy Allaire, président-directeur général de Circle ; Star Xu, fondateur d'OKX ; et Richard Teng, directeur général de Binance.

Outre les événements phares existants, tels que le Forum économique d'Abou Dabi (ADEF), le Forum d'Abou Dabi sur les actifs, RESOLVE 2024, le Forum d'Abou Dabi sur la technologie financière et le Forum d'Abou Dabi sur la finance durable (ADSFF), de nombreux événements, nouveaux ou non, ainsi que des manifestations parallèles devraient susciter l'intérêt des participants.

Le premier jour, le tout nouveau Sommet mondial des marchés explorera les facteurs macroéconomiques à l'origine de la réorganisation des réseaux de capitaux, et le Forum financier sur les énergies nouvelles de CNBC examinera la transition vers un nouveau système énergétique, estimée à plusieurs billions de dollars.

Le deuxième jour sera consacré au Forum d'Abou Dabi sur les actifs, au Sommet mondial des régulateurs financiers, au Sommet de l'AIMA sur le crédit privé, au Sommet sur les infrastructures et au Congrès international des bureaux de gestion de patrimoine, qui étudiera comment l'expansion mondiale de la richesse remodèle la nouvelle génération des gestionnaires de grande fortune pour créer de nouvelles possibilités d'investissement.

Le même jour, des séances à huis clos telles que la table ronde du FMI réuniront hauts fonctionnaires spécialistes de l'économie et dirigeants du secteur financier pour discuter de la volatilité macroéconomique, des changements de réglementation et des risques géopolitiques.

Les temps forts de la troisième journée seront l'événement phare RESOLVE et le Forum d'Abou Dabi sur la technologie financière, ainsi que le Forum d'Abou Dabi sur l'IA, qui aborderont les points de convergence entre l'intelligence artificielle et les services financiers. Le Forum d'Abou Dabi sur la chaîne de blocs se plongera quant à lui dans des thèmes tels que la chaîne de blocs, la cryptomonnaie, la finance décentralisée (DeFi) et la déstabilisation de la finance traditionnelle, et une table ronde des leaders du Web3 réunira décideurs politiques, responsables institutionnels et innovateurs.

La dernière journée, dédiée à l'ADSFF, se concentrera sur la durabilité et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En outre, le deuxième Forum UE-CCG (Conseil de coopération du Golfe) sur la finance et l'investissement pour la transition verte rassemblera des décideurs politiques, des représentants d'organismes de réglementation et des institutions financières de haut niveau en vue de définir des stratégies clés harmonisées pour financer un avenir durable, et l'événement « Femmes et finance » accueillera certaines des femmes dirigeantes les plus influentes du secteur financier mondial, tandis que la Stern School of Business de l'université de New York à Abou Dabi organisera sa cérémonie de remise des diplômes.

Pour consulter le programme complet de l'ADFW 2025, veuillez cliquer ICI.

Afin d'obtenir plus d'informations ou de manifester votre intérêt pour l'événement, veuillez consulter le site www.adfw.com

