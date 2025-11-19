2025 年阿布札比金融週 (ADFW) 將匯聚管理資本總額相當於全球 GDP 超過 50% 的領袖人物

阿聯酋阿布扎比 2025年11月19日 /美通社/ -- 由阿布扎比國際金融中心 (ADGM) 主辦、阿布札比資本集團 (ADQ) 擔任首席合作夥伴的阿布札比金融週（Abu Dhabi Finance Week，簡稱「ADFW」），將於 2025 年 12 月 8 日至 11 日在「資本之都」(Capital of Capital) 盛大舉行。本屆盛會規模創歷年之最，將匯聚全球最具影響力的金融機構、政策制定者、投資者、市場領袖及創新者聚首一堂。

2025 年議程包含超過 60 場活動、300 多場主題會議，以及約 750 位以上世界級演講嘉賓。今年預計將有管理全球超過 62 萬億美元資產的企業行政總裁、董事長、主席及創辦人出席，該金額相當於全球 GDP 總額的一半以上。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下評論今年活動的重要性時，表示：「ADFW2025 將開啟阿布札比作為全球金融樞紐發展歷程的嶄新篇章，匯聚來自全球的決策權力機構、投資界巨擘及科技領域先驅者，所有事物皆匯聚於「資本之都」(Capital of Capital) 的核心地帶。本屆活動將突破地域疆界，透過創新、 監管協作及跨領域夥伴關係，串聯 全球資本網絡。 當世界聚焦金融業的未來時，阿布札比正透過 ADFW 等平台，真正地塑造著這個未來。」

以「打造資本網絡」(Engineering the Capital Network) 為官方主題，ADFW 2025 將探討全球金融未來的關鍵議題，包括：人工智能 (AI) 驅動的創新、資本流動的轉變、機構間合作夥伴關係、監管制度的演進，以及可持續且具包容性的金融體系。

其他已確認的演講嘉賓包括：Netflix 共同創辦人兼前行政總裁 Marc Randolph；Allianz 行政總裁 Oliver Bate； 瑞銀集團 (UBS) 行政總裁 Sergio Ermotti；Blackstone 董事長兼行政總裁 Steve Schwarzman；渣打銀行 (Standard Chartered) 行政總裁 Bill Winters；Barclays 主席 Stephen Dainton；Julius Baer 行政總裁 Stefan Bollinger；摩根士丹利國際業務 (International of Morgan Stanley) 行政總裁 Clare Woodman；以及 Swiss Re. 行政總裁 Andres Berger。預計出席的嘉賓還包括：世界貿易組織 (WTO) 第六任總幹事 Roberto Azevedo；International Finance Corporation 董事總經理 Makhtar Diop；聯合國旅遊組織 (UN Tourism) 候任秘書長 Shaikha Al Nowais；以及國際貨幣基金組織 (IMF) 中東事務主任 Jihad Azour。

來自主要資產管理機構、主權財富基金及對沖基金的演講嘉賓，包括Temasek 行政總裁 Dilhan Palay Sandrasegara；Bridgewater Associates 創辦人 Ray Dalio；Brevan Howard 共同創辦人 Alan Howard；Franklin Templeton 行政總裁 Jenny Johnson；Carlyle 董事長 David Rubenstein；Balyasny 創辦人 Dmitry Balyasny；MAN Group 行政總裁 Robyn Grew；BlackRock 副主席 Philipp Hilderbrand；Blue Owl 共同創辦人兼共同主席 Michael Rees；BNP ParibasAM 行政總裁 Sandro Pierri；以及 iSquared 董事長 Sadek Wahba。

與此同時，來自銀行業與金融科技產業的講者包括：Coinbase 行政總裁 Brian Armstrong、Cardano & IOHK 共同創辦人 Charles Hoskinson、Ethereum 共同創辦人 Joseph Lubin、Solana 共同創辦人 Anatoly Yakovenko、Circle 董事長兼行政總裁 Jeremy Allaire、OKX 創辦人徐明星 (Star Xu)，以及 Binance 行政總裁鄧偉政 (Richard Teng)。

除現有旗艦活動如阿布札比經濟論壇 (ADEF)、阿布札比資產展 (Asset Abu Dhabi)、RESOLVE 2024、阿布札比金融科技展 (Fintech Abu Dhabi) 及阿布札比可持續金融論壇 (ADSFF) 外，眾多新創與回歸的主題活動及配套活動亦將吸引與會者目光。

首日，全新推出的全球市場高峰會 (Global Markets Summit) 將探討驅動資本網絡重構的宏觀經濟因素；而 CNBC 新能源金融論壇 (CNBC New Energy Finance Forum) 則將剖析價值數萬億美元的新能源系統轉型浪潮。

第 2 天將舉行阿布札比資產展 (Asset Abu Dhabi)、全球金融監管機構高峰會 (Global Financial Regulators Summit)、AIMA 私人信貸高峰會 (AIMA Private Credit Summit)、基礎設施高峰會 (Infrastructure Summit) 和國際家庭辦公大會 (International Family Office Congress)，這些會探討全球財富擴張如何重塑世代家庭辦公部門並創造新的投資機會。

同日，國際貨幣基金組織 (IMF) 的圓桌會議等閉門會議將匯聚高級經濟官員與金融業領袖，共同探討宏觀經濟波動、監管變革及地緣政治風險等議題。

第三日亮點活動包含旗艦盛會 RESOLVE 與阿布札比金融科技展 (Fintech Abu Dhabi)，以及探討人工智能與金融服務融合趨勢的阿布札比人工智能展 (AI Abu Dhabi)。與此同時，阿布札比區塊鏈大會 (Blockchain Abu Dhabi) 將探討區塊鏈、加密貨幣、去中心化金融 (DeFi) 以及傳統金融顛覆等主題，並將召開 Web3 領袖圓桌會議 (Web3 Leaders Roundtable)，匯聚政策制定者、機構領袖與創新者。

最後一天將聚焦於可持續發展與環境、社會及管治 (ESG) 議題，並以阿布札比可持續金融論壇 (ADSFF) 為核心焦點。此外，第二屆歐盟-海灣合作委員會綠色轉型金融與投資論壇 (Second EU-GCC Finance & Investment for Green Transition Forum) 將匯聚高級政策制定者、監管機構及金融機構，共同制定推動可持續未來的關鍵融資策略；金融界女性 (Women in Finance) 活動則將邀請金融產業最具影響力的全球女性領袖齊聚一堂；與此同時，紐約大學斯史登商學院阿布札比分校 ( New York University Stern School of Business Abu Dhabi) 將舉行首屆畢業典禮。

