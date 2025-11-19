아부다비 금융 주간(ADFW) 2025, 전 세계 GDP의 50% 이상을 운용하는 리더들 한자리에

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 올해 역대 최대 규모로 개최되는 아부다비 금융주간(Abu Dhabi Finance Week, ADFW) 2025가 12월 8일부터 11일까지 '자본의 수도' 아부다비에서 열린다. 이번 행사는 아부다비 글로벌 마켓(ADGM, Abu Dhabi Global Market)이 주최하고 ADQ가 헤드라인 파트너로 참여한다. 이 행사에는 세계에서 가장 영향력 있는 금융기관, 정책 결정자, 투자자, 시장 리더, 혁신가들이 총집결할 예정이다.

2025년 일정에는 60여 개 이벤트, 300개 이상의 주제별 세션, 약 750명 이상의 세계적 연사가 참여할 예정이다. 올해 행사에는 전 세계에서 미화 62조 달러 이상의 자산을 운용하는 기관의 CEO, 회장, 대표, 창립자들이 참석할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 GDP의 절반 이상에 해당하는 규모다.

H.E. 아흐메드 자심 알 자아비(H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi) ADGM 회장은 이번 행사의 의의에 대해 "ADFW 2025는 아부다비가 글로벌 금융 허브로 진화하는 다음 장을 여는 행사로, 정책 결정권, 투자 거물, 기술 선도자들이 '자본의 수도' 중심부에 한자리에 모이는 기회가 될 것"이라고 말했다. 그는 이어 "이번 행사는 지리적 경계를 초월하여 혁신, 규제 협력, 그리고 부문 간 파트너십을 통해 글로벌 자본 네트워크를 연결할 것이다. 전 세계가 금융의 미래에 초점을 맞추는 가운데, 아부다비는 ADFW와 같은 플랫폼을 통해 진정으로 그 미래를 설계하고 있다"라고 덧붙였다.

공식 주제인 '자본 네트워크 설계(Engineering the Capital Network)' 아래, ADFW 2025는 AI 기반 혁신, 자본 흐름 변화, 기관 간 파트너십, 규제 진화, 지속 가능하고 포용적인 금융 시스템 등 글로벌 금융의 미래와 관련된 주요 주제를 탐구할 예정이다.

이번 ADFW 2025에 추가로 참석이 확정된 연사 명단에는 마크 랜돌프(Marc Randolph) 넷플릭스(Netflix) 공동창립자 겸 전 CEO, 올리버 베이트(Oliver Bate) 알리안츠(Allianz) CEO, 세르지오 에르모티(Sergio Ermotti) UBS CEO, 스티브 슈워츠먼(Steve Schwarzman) 블랙스톤(Blackstone) 회장 겸 CEO, 빌 윈터스(Bill Winters) 스탠다드차타드(Standard Chartered) CEO, 스티븐 데인튼(Stephen Dainton) 바클리즈(Barclays) 사장, 스테판 볼링거(Stefan Bollinger) 줄리어스 베어(Julius Baer) CEO, 클레어 우드만(Clare Woodman) 모건스탠리(Morgan Stanley) 국제부문 CEO, 안드레스 베르거(Andres Berger) 스위스리(Swiss Re) CEO 등이 포함된다. 또한 로베르토 아제베도(Roberto Azevedo) 세계무역기구(WTO) 6대 사무총장, 마흐타르 디옵(Makhtar Diop) 국제금융공사(IFC) 전무이사, 샤이카 알 노와이스(Shaikha Al Nowais) UN 관광청 차기 사무총장, 지하드 아주르(Jihad Azour) 국제통화기금(IMF) 중동 담당 이사 등도 참석할 예정이다.

주요 자산운용사 및 국부펀드, 헤지펀드 분야에서는 딜한 팔레이 산드라세가라(Dilhan Palay Sandrasegara) 테마섹(Temasek) CEO, 레이 달리오(Ray Dalio) 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates) 창립자, 앨런 하워드(Alan Howard) 브레반 하워드(Brevan Howard) 공동창립자, 제니 존슨(Jenny Johnson) 프랭클린템플턴(Franklin Templeton) CEO, 데이비드 루벤스타인(David Rubenstein) 칼라일(Carlyle) 회장, 드미트리 발리야스니(Dmitry Balyasny) 발리야스니(Balyasny) 창립자, 로빈 그루(Robyn Grew) MAN 그룹(MAN Group) CEO, 필립 힐더브랜드(Philipp Hilderbrand) 블랙록(BlackRock) 부회장, 마이클 리스(Michael Rees) 블루 아울(Blue Owl) 공동창립자 겸 공동대표, 산드로 피에리(Sandro Pierri) (BNP Paribas AM) CEO, 사덱 와바(Sadek Wahba) iSquared 회장 등이 참여한다.

한편, 은행 및 핀테크 업계 연사로는 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong) 코인베이스(Coinbase) CEO, 찰스 호스킨슨(Charles Hoskinson) 카르다노(Cardano) 및 IOHK 공동창립자, 조셉 루빈(Joseph Lubin) 이더리움(Ethereum) 공동창립자, 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko) 솔라나(Solana) 공동창립자, 제레미 알레어(Jeremy Allaire) 서클(Circle) 회장 겸 CEO, 스타 쉬(Star Xu) OKX 창립자, 리처드 텡(Richard Teng) 바이낸스(Binance) CEO 등이 포함된다.

기존 대표 행사인 아부다비 경제포럼(Abu Dhabi Economic Forum, ADEF), 애셋 아부다비(Asset Abu Dhabi), 리졸브 2024(RESOLVE 2024), 핀테크 아부다비(Fintech Abu Dhabi), 아부다비 지속가능금융포럼(Abu Dhabi Sustainable Finance Forum, ADSFF)과 함께, 새롭거나 재개되는 다양한 세션과 부대 행사가 참석자들의 주목을 받을 예정이다.

첫날에는 새롭게 도입된 글로벌 마켓 서밋(Global Markets Summit)에서 거시 경제 요인이 자본 네트워크 재설계에 미치는 영향을 탐구하며, CNBC 신에너지 금융 포럼(CNBC New Energy Finance Forum)에서는 수조 달러 규모의 새로운 에너지 시스템 전환을 집중 조명할 예정이다.

2일 차에는 애셋 아부다비, 글로벌 금융규제기관 서밋(Global Financial Regulators Summit), AIMA 프라이빗 크레딧 서밋(AIMA Private Credit Summit), 인프라 서밋(Infrastructure Summit), 국제 패밀리오피스 총회(International Family Office Congress) 등이 진행된다. 특히 패밀리 오피스 회의에서는 글로벌 부(富)의 확장이 세대 간 패밀리 오피스 부문을 어떻게 재편하고 새로운 투자 기회를 창출하는지 탐구한다.

같은 날에는 IMF 라운드테이블과 같은 비공개 세션이 개최되며, 고위 경제 관료 및 금융 부문 리더들이 거시경제 변동성, 규제 변화, 지정학적 리스크에 대해 논의한다.

3일차 주요 행사로는 '리졸브', '핀테크 아부다비' 등 대표 행사가 있으며, 특히 AI 아부다비(AI Abu Dhabi) 세션에서는 인공지능과 금융 서비스의 융합을 심층적으로 다룬다. 블록체인 아부다비(Blockchain Abu Dhabi)는 블록체인, 암호화폐, 탈중앙화 금융(DeFi), 전통 금융 파괴(disruption) 등의 주제를 탐구하며, Web3 리더스 라운드테이블(Web3 Leaders Roundtable)에서는 정책 결정자, 기관 리더, 혁신가들이 모인다.

마지막 날은 지속 가능성과 ESG(환경•사회•지배구조)에 초점을 맞춘 ADSFF가 진행된다. 또한 제2회 EU-GCC 녹색 전환을 위한 금융•투자 포럼(Second EU-GCC Finance & Investment for Green Transition Forum)에서는 고위 정책 결정자, 규제 기관, 금융 기관이 모여 지속 가능한 미래를 위한 핵심 전략을 조율하며, 위민 인 파이낸스(Women in Finance) 행사에서는 금융 산업에서 영향력 있는 글로벌 여성 리더들이 참여한다. 이와 함께 뉴욕대학교 스턴경영대학원 아부다비 캠퍼스의 첫 졸업식도 진행될 예정이다.

ADFW 2025 전체 일정은 여기에서 확인할 수 있다.

http://www.adfw.com/자세한 정보 및 등록은 공식 웹사이트: www.adfw.com

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

SOURCE ADGM