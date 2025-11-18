ADFW 2025 reunirá a líderes que gestionan un capital equivalente a más del 50 % del PIB mundial

ABU DHABI, EAU, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La mayor edición de la historia de la Semana Financiera de Abu Dhabi (ADFW), organizada por ADGM y con ADQ como socio principal, reunirá a las instituciones financieras, responsables políticos, inversores, líderes del mercado e innovadores más influyentes del mundo del 8 al 11 de diciembre de 2025 en la "Capital del Capital".

La agenda de 2025 incluye más de 60 eventos, más de 300 sesiones temáticas y aproximadamente 750 ponentes de talla mundial. Este año, se espera la asistencia de directores ejecutivos, presidentes, directores generales y fundadores de organizaciones que gestionan más de 62 billones de dólares en activos a nivel mundial, lo que equivale a más de la mitad del PIB mundial.

Al comentar sobre la importancia del evento de este año, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, afirmó: "ADFW 2025 marcará el siguiente capítulo en la evolución de Abu Dhabi como centro financiero global, reuniendo a líderes políticos, titanes de la inversión y pioneros tecnológicos de todo el mundo, todos convergiendo en el corazón de la "Capital del Capital". Esta edición trascenderá las fronteras geográficas, conectando la red global de capital a través de la innovación, la colaboración regulatoria y las alianzas intersectoriales. Mientras el mundo se centra en el futuro de las finanzas, Abu Dhabi, mediante plataformas como ADFW, está impulsando su desarrollo".

Bajo el lema oficial "Diseñando la red de capital", ADFW 2025 explorará temas sobre el futuro de las finanzas globales, como la innovación impulsada por la IA, los flujos de capital cambiantes, las alianzas institucionales, la evolución regulatoria y los sistemas financieros sostenibles e inclusivos.

Entre los ponentes adicionales confirmados se encuentran Marc Randolph, cofundador y ex consejero delegado de Netflix; Oliver Bate, consejero delegado de Allianz; Sergio Ermotti, consejero delegado de UBS; Steve Schwarzman, presidente y consejero delegado de Blackstone; Bill Winters, consejero delegado de Standard Chartered; Stephen Dainton, presidente de Barclays; Stefan Bollinger, consejero delegado de Julius Baer; Clare Woodman, consejero delegado de internacional de Morgan Stanley; y Andres Berger, consejero delegado de Swiss Re. También se espera la participación de Roberto Azevedo, sexto director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC); Makhtar Diop, director gerente de la Corporación Financiera Internacional; Shaikha Al Nowais, secretaria general electa de Turismo de las Naciones Unidas; y Jihad Azour, director para Oriente Medio del FMI.

Entre los ponentes se encontraban representantes de importantes entidades de gestión de activos y fondos soberanos, así como de fondos de cobertura, como Dilhan Palay Sandrasegara, consejero delegado de Temasek; Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates; Alan Howard, cofundador de Brevan Howard; Jenny Johnson, consejero delegado de Franklin Templeton; David Rubenstein, presidente de Carlyle; Dmitry Balyasny, fundador de Balyasny; Robyn Grew, consejero delegado de MAN Group; Philipp Hilderbrand, vicepresidente de BlackRock; Michael Rees, cofundador y copresidente de Blue Owl; Sandro Pierri, consejero delegado de BNP ParibasAM; y Sadek Wahba, presidente de iSquared.

Mientras tanto, entre los ponentes de los sectores bancario y fintech se encuentran Brian Armstrong, consejero delegado de Coinbase; Charles Hoskinson, cofundador de Cardano e IOHK; Joseph Lubin, cofundador de Ethereum; Anatoly Yakovenko, cofundador de Solana; Jeremy Allaire, presidente y consejero delegado de Circle; Star Xu, fundadora de OKX; y Richard Teng, consejero delegado de Binance.

Junto a eventos emblemáticos ya existentes como el Foro Económico de Abu Dhabi (ADEF), Asset Abu Dhabi, RESOLVE 2024, Fintech Abu Dhabi y el Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dhabi (ADSFF), muchos eventos destacados y paralelos, tanto nuevos como recurrentes, están destinados a ganar popularidad entre los asistentes.

El primer día, la recién inaugurada Cumbre de Mercados Globales explorará los factores macroeconómicos que impulsan la reingeniería de las redes de capital, y el Foro de Finanzas de Nuevas Energías de CNBC examinará el cambio multimillonario hacia un nuevo sistema energético.

El segundo día contará con la presencia de Asset Abu Dhabi, la Cumbre Mundial de Reguladores Financieros, la Cumbre de Crédito Privado de AIMA, la Cumbre de Infraestructura y el Congreso Internacional de Oficinas Familiares, que explorarán cómo la expansión global de la riqueza está transformando el sector de las oficinas familiares generacionales y creando nuevas oportunidades de inversión.

Ese mismo día, sesiones a puerta cerrada como la mesa redonda del FMI reunirán a altos funcionarios económicos y líderes del sector financiero para debatir sobre la volatilidad macroeconómica, los cambios regulatorios y los riesgos geopolíticos.

Entre los eventos más destacados del tercer día se encuentran RESOLVE y Fintech Abu Dhabi, junto con AI Abu Dhabi, que abordará la convergencia de la inteligencia artificial y los servicios financieros. Blockchain Abu Dhabi, por su parte, explorará temas como blockchain, criptomonedas, finanzas descentralizadas (DeFi) y la disrupción de las finanzas tradicionales. Además, una mesa redonda de líderes de la Web3 reunirá a legisladores, líderes institucionales e innovadores.

La jornada final se centrará en la sostenibilidad y los criterios ESG, con la participación de ADSFF. Además, el Segundo Foro UE-CCG sobre Finanzas e Inversión para la Transición Verde reunirá a altos cargos políticos, reguladores e instituciones financieras para consensuar estrategias clave que financien un futuro sostenible. Por su parte, el evento Mujeres en Finanzas contará con la presencia de algunas de las líderes femeninas más influyentes del sector financiero a nivel mundial. Asimismo, la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi celebrará su primera ceremonia de graduación.

Para ver el programa completo de ADFW 2025, haga clic aquí.

Para obtener más información y registrar su interés, visite:www.adfw.com

