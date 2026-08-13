أسبوع أبوظبي المالي 2026 يعلن عن أول دفعة من كبار المتحدثين مستقطباً نخبة مجتمع رأس المال العالمي إلى أبوظبي

• الدفعة الأولى من المتحدثين تضمّ نخبة من كبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، إلى جانب رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة ومؤسسين ومستثمرين مؤسسيين من أهمّ الشركات والمؤسسات المالية العالمية مثل "أليانز" (Allianz SE)، و"دي بي إس" (DBS Group)، و"فرانكلين تمبلتون" (Franklin Templeton)، و"تيماسك هولدينغز" (Temasek Holdings).

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلن أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، أكبر تجمع مالي في المنطقة، الذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، اليوم عن الدفعة الأولى من نخبة المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026، تحت شعار "مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات".

وقبل أقلّ من خمسة أشهر على انطلاق الحدث، نجح أسبوع أبوظبي المالي باستقطاب أكثر من 200 متحدث دولي بارز أكّدوا مشاركتهم، يمثلون قطاعات الحكومة والخدمات المالية والاستثمارية، والتكنولوجيا والابتكار، في وقت تواصل فيه أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لرأس المال والاستثمار.

وفي هذا الإطار، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "يعكس الإقبال المبكر والاستثنائي من نخبة القيادات المالية العالمية للمشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، الثقة المتنامية بأبوظبي بوصفها وجهة عالمية موثوقة لرؤوس الأموال والاستثمار والشراكات طويلة الأمد".

وأضاف: "تنبع قوة أسبوع أبوظبي المالي من الحوارات الثرية التي يشهدها، ومن النتائج الملموسة التي تتمخض عنها هذه الحوارات. فمن خلال جمع نخبة المستثمرين العالميين وصنّاع السياسات والمبتكرين، توفر أبوظبي بيئة تتحول فيها الرؤى والأفكار إلى فرص استثمارية، وتتطور فيها العلاقات إلى شراكات استراتيجية مستدامة، وهذا ما يعزز مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال".

تضمّ قائمة ممثلي حكومة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كلاً من معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات؛ ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والنائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ وسعادة سالم النعيمي العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد؛ وسعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتِرّا" (ALTÉRRA)؛ وسعادة الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ "بوتيم" (Botim)؛ إلى جانب محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي؛ وحمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة، وأنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.

كما سينضمّ إليهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أهمّ المؤسسات المالية العالمية، من بينهم أوليفر بيتيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أليانز" (Allianz SE)، وتان سو شان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي إس" (DBS Group)، ورون أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت" (State Street)؛ وبيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)؛ وكلير وودمان، الحاصلة على وسام CBE، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في مورغان ستانلي (Morgan Stanley)؛ وستيفان بولينجر الرئيس التنفيذي لمجموعة يوليوس باير (Julius Baer)؛ ودلهان بيلاي ساندراسيغارا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة "تيماسك هولدينغز" (Temasek Holdings)؛ وأندرياس بيرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سويس آر إي" (Swiss Re)؛ بالإضافة إلى تشارلز آر. كاي، رئيس مجلس إدارة "واربورغ بينكوس" (Warburg Pincus)؛ وهندريك دو تويت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ناينتي ون" (Ninety One)؛ وطارق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة "أجيليتي" (Agility)؛ وستيفن ديسميتر، رئيس مجموعة "مان" (Man Group).

سيشهد البرنامج كذلك مشاركة نخبة من القيادات العالمية في مجالات إدارة الأصول، والاستثمارات البديلة، والبنية التحتية، والسلع، والاستثمار المؤسسي، من بينهم جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة "فرانكلين تمبلتون" (Franklin Templeton)؛ وكاتي كوك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة "تي سي دبليو" (TCW)؛ وتوبياس سي. بروس، الرئيس التنفيذي لشركة "إليانز جلوبال إنفستورز" (Allianz Global Investors)؛ ومارك سي. غانزي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال بريدج" (DigitalBridge)؛ وديمتري بالياسني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للاستثمارات والشريك الإداري في شركة "بالياسني أسيت مانجمنت" (Balyasny Asset Management)؛ ومايك فرينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بارينغز" (Barings)؛ وديفيد درولي، الرئيس التنفيذي لشركة "كامبريدج أسوشيتس" (Cambridge Associates)؛ وستيفان هوبس، الرئيس التنفيذي لشركة "دي دبليو إس" (DWS).

وتأكيداً على الترابط المتنامي بين القطاع المالي والتكنولوجيا والابتكار، سيستضيف البرنامج أيضاً نخبة من قادة منظومة الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، من بينهم شاماث باليهابيتيا، مؤسس "سوشيال كابيتال" (Social Capital)؛ وريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس (Binance)؛ وجو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جوبي أفييشن" (Joby Aviation)؛ وروبرت سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيستا إكويتي (Vista Equity)؛ وباسكال غوتييه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ليدجر" (Ledger)؛ وليلي ليو، رئيس مؤسسة "سولانا" (Solana Foundation)؛ وتشارلز كاسكاريلا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "باكسوس" (Paxos).

واستناداً إلى النجاح الذي حققته الدورات السابقة، سيقدم أسبوع أبوظبي المالي 2026 برنامجاً موسعاً يهدف إلى تعزيز مشاركة كبار القادة وصنّاع القرار، وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً وتركيزاً. ويتضمن البرنامج لأول مرة قمة أبوظبي للعقارات، ومنصة الجمعية العالمية لمديري الاستثمار البديل (AIMA) لقادة صناديق التحوط، وحرم الشركات الناشئة التابع لـ"هب 71" (Hub71)، ومنتدى الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية (BioTech Forum)، إلى جانب عدد من جلسات النقاش حول الاستراتيجيات العالمية، والمنتديات الخاصة الموسعة.

ومن المتوقع أن يشهد أسبوع أبوظبي المالي 2026 تنظيم أكثر من 70 فعالية متخصصة، بمشاركة ما يزيد على 800 متحدث على مدار الأسبوع. وسيُبنى البرنامج حول أربعة أيام رئيسية، يتناول كل منها محاور محددة تشمل الاستراتيجية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، والأسواق العالمية، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والتمويل المستدام، والتمويل الإسلامي.

نبذة عن أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)

يعدّ أسبوع أبوظبي المالي، الذي أُطلق عام 2022، ويستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، أكبر حدث للقطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع نخبة المستثمرين والمسؤولين وقادة الأعمال وصنّاع السياسات والمؤسسات المالية، لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي والاستثمار والاقتصاد العالمي.

ومن خلال برنامج متكامل يشمل منتديات وقمماً، وجلسات نقاش متخصصة، ولقاءات قيادية، وفعاليات حصرية للتواصل، يساهم أسبوع أبوظبي المالي في تعزيز الحوار الهادف، وتحفيز الاستثمارات عبر الحدود، وبناء شراكات واعدة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وتسرّع تدفقات رؤوس الأموال عبر الأسواق العالمية.

ويُقام أسبوع أبوظبي المالي في أبوظبي، "عاصمة رأس المال"، ما يعكس المكانة المتنامية للإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار وتخصيص رؤوس الأموال. وبفضل ما تتمتع به من حضور قوي لأكبر رؤوس الأموال المؤسسية، إلى جانب موقعها كحلقة وصل موثوقة تربط الأسواق الإقليمية والدولية، تواصل أبوظبي الاضطلاع بدور متنامٍ في توجيه تدفقات الاستثمار العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ونجح أسبوع أبوظبي المالي، منذ انطلاقه، في ترسيخ مكانته محفزاً للاستثمار والتعاون وبناء الشراكات، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً دولياً رائداً ووجهةً عالمية لرأس المال.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن" و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket