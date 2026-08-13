アブダビ・ファイナンス・ウィーク2026（ADFW 2026）、主要講演者第1弾を発表、世界の資本コミュニティをアブダビに結集

第1弾には、アラブ首長国連邦（UAE）およびアブダビの政府高官に加え、Allianz SE、DBS Group、Franklin Templeton、Temasek Holdingsなどの業界大手から、世界有数のCEO、会長、創業者、機関投資家が名を連ねています。

アラブ首長国連邦（UAE）アブダビ, 2026年8月13日 /PRNewswire/ -- アブダビ皇太子兼Executive Council議長のSheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下の後援のもと、ADGMが主催するアブダビ・ファイナンス・ウィーク（Abu Dhabi Finance Week、ADFW）は、2026年12月7～10日に「パートナーシップが支える資本のコミュニティ（The Capital Community, Powered by Partnerships）」をテーマとして開催される第5回大会の主要講演者第1弾を発表しました。

イベント開催まで5か月弱となった現在、アブダビが資本・投資の世界的な主要拠点としての地位をさらに強化する中、ADFWではすでに、政府、金融サービス、投資、テクノロジー、イノベーションの各分野から、200名を超える世界を代表する講演者の登壇が決定しています。

ADGM会長のAhmed Jasim Al Zaabi閣下は次のように述べています。「世界の金融界のリーダーがこれほど早い段階からADFW 2026への参加を表明していることは、資本、投資、長期的なパートナーシップの拠点として、アブダビがますます信頼を集めていることを反映しています。

ADFWの強みは、ここで交わされる対話だけでなく、それが何につながるかにもあります。アブダビは、世界を代表する投資家、政策立案者、イノベーターを一堂に集めることで、対話が投資につながり、築かれた関係が長期的なパートナーシップへと発展する環境を生み出しています。それこそが、アブダビを『資本の首都（Capital of Capital）』として際立たせているのです。」

政府およびアブダビの代表者には、Ahmed Jasim Al Zaabi閣下（ADGMおよびAbu Dhabi Department of Economic Developmentの会長）、Thani bin Ahmed Al Zeyoudi博士閣下（UAE対外貿易大臣）、Mohamed Ali Al Shorafa閣下（Department of Municipalities and Transportの会長）、Sultan bin Saif Al Neyadi博士閣下（UAE青年問題担当国務大臣）、Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri閣下（Abu Dhabi Department of Community Developmentの会長兼Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industryの第2副会長兼マネージング・ディレクター）、Salem Al Nuami閣下（Abu Dhabi Pension Fundのマネージング・ディレクター）、Majid Al Suwaidi閣下（ALTÉRRAのCEO）、Tariq Bin Hendi博士閣下（BotimのCEO）、Mohamed Abdelbary（Abu Dhabi Islamic BankのグループCEO）、Hamad Al Ameri（Alpha DhabiのCEO）、Antonoaldo Neves（EtihadのCEO）が含まれます。

さらに、世界最大級の金融機関から、Allianz SE経営委員会会長兼CEOのOliver Bäte、DBS GroupのCEOのTan Su Shan、State Street会長兼CEOのRon O'Hanley、Standard CharteredのCEOのBill Winters、Morgan Stanley国際部門CEOのClare Woodman（CBE）、Julius BaerのCEOのStefan Bollinger、Temasek Holdingsエグゼクティブ・ディレクター兼CEOのDilhan Pillay Sandrasegara、Swiss ReグループCEOのAndreas Berger、Warburg Pincus会長のCharles R. Kaye、Ninety One創業者兼CEOのHendrik du Toit、Agility会長のTarek Sultan、Man Group社長のSteven Desmyterなど、多くの上級幹部も参加します。

また、本プログラムには、グローバル資産運用、オルタナティブ投資、インフラ、コモディティ、機関投資の各分野を代表するリーダーとして、Franklin TempletonのCEOのJenny Johnson、TCW社長兼CEOのKatie Koch、Allianz Global InvestorsのCEOのTobias C. Pross、DigitalBridgeのCEOのMarc C. Ganzi、Balyasny Asset Management共同創業者、マネージング・パートナー兼最高投資責任者のDmitry Balyasny、Barings会長兼社長兼CEOのMike Freno、Cambridge AssociatesのCEOのDavid Druley、DWSのCEOのStefan Hoopsも登壇します。

金融、テクノロジー、イノベーションの結びつきが強まっていることを反映し、本プログラムには、テクノロジー、デジタル資産、フィンテックのエコシステムを代表するリーダーも登壇し、Social Capital創業者のChamath Palihapitiya、BinanceのCEOのRichard Teng、Joby Aviation創業者兼CEOのJoeBen Bevirt、Vista Equity創業者兼CEOのRobert Smith、Ledger会長兼CEOのPascal Gauthier、Solana Foundation社長のLily Liu、Paxos共同創業者兼CEOのCharles Cascarillaなどが含まれます。

これまでの開催の成功を踏まえ、ADFW 2026では、上級層の関与をさらに深め、より具体的な成果につなげることを目的とした拡充プログラムを導入します。新たに加わるプログラムでは、アブダビ不動産サミット（Abu Dhabi Real Estate Summit）、AIMAグローバル・ヘッジファンド・リーダーズ・プラットフォーム（AIMA Global Hedge Fund Leaders Platform）、Hub71スタートアップ・キャンパス（The Hub71 Startups Campus）、ヘルスケア・バイオテック・フォーラム（Healthcare and BioTech Forum）がいずれも初開催となるほか、複数のグローバル戦略円卓会議（Global Strategy Roundtables）や、拡充された非公開フォーラムも開催されます。ADFW 2026では、会期を通じて70件を超えるテーマ別イベントが開催され、800名を超える講演者が登壇する見込みです。本プログラムは、アブダビの経済戦略、世界市場、資産運用、フィンテック、デジタル資産、サステナブルファイナンス、イスラム金融を扱う4日間の主要なテーマ別日程を軸に構成されます。

SOURCE ADGM