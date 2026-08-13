Réunissant la communauté mondiale des capitaux à Abou Dabi, l'ADFW 2026 dévoile sa première vague d'intervenants de premier plan

La première vague rassemble des hauts responsables des gouvernements des Émirats arabes unis et d'Abou Dabi, ainsi que des directeurs généraux, présidents, fondateurs et investisseurs institutionnels de renommée mondiale issus de géants du secteur tels qu'Allianz SE, DBS Group, Franklin Templeton ou encore Temasek Holdings

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Sous le haut patronage de Son Altesse le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dabi et président du Conseil exécutif, la Semaine financière d'Abou Dabi (ADFW), organisée par l'ADGM, a annoncé aujourd'hui la première liste d'éminents intervenants pour sa cinquième édition, qui se tiendra du 7 au 10 décembre 2026 sous le thème « La communauté des capitaux portée par les partenariats ».

À un peu moins de cinq mois de l'événement, l'ADFW a déjà attiré plus de 200 intervenants internationaux parmi les plus en vue, venant des milieux gouvernementaux comme des secteurs des services financiers, de l'investissement, de la technologie et de l'innovation, alors qu'Abou Dabi continue de consolider sa position de pôle mondial de premier plan en matière de capitaux et d'investissement.

Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, déclare : « L'engagement précoce et exceptionnel des leaders financiers mondiaux à l'occasion de l'ADFW 2026 témoigne de la confiance croissante accordée à Abou Dabi comme destination de choix pour les capitaux, les investissements et les partenariats à long terme.

« La force de l'ADFW ne réside pas seulement dans les échanges qui s'y déroulent, mais aussi dans les réussites qu'ils entraînent. En réunissant les plus grands investisseurs, décideurs politiques et innovateurs du monde entier, Abou Dabi crée un environnement où le dialogue débouche sur des investissements et où les relations se transforment en partenariats à long terme. C'est ce qui fait d'Abou Dabi la capitale des capitaux. »

Parmi les représentants du gouvernement et d'Abou Dabi sont annoncés Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM et du département du développement économique d'Abou Dabi ; Son Excellence Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du commerce extérieur des Émirats arabes unis ; Son Excellence Mohamed Ali Al Shorafa, président du département des municipalités et des transports ; Son Excellence Sultan bin Saif Al Neyadi, ministre d'État des Émirats arabes unis chargé de la jeunesse ; Son Excellence Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, président du département du développement communautaire d'Abou Dabi, deuxième vice-président et directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abou Dabi ; Son Excellence Salem Al Nuami, directeur général du Fonds de retraite d'Abou Dabi ; Son Excellence Majid Al Suwaidi, directeur général d'ALTÉRRA ; Son Excellence Tariq Bin Hendi, directeur général de Botim ; Mohamed Abdelbary, directeur général du groupe Abu Dhabi Islamic Bank ; Hamad Al Ameri, directeur d'Alpha Dhabi ; et Antonoaldo Neves, directeur général d'Etihad.

Ils seront rejoints par les dirigeants de plusieurs des plus grandes institutions financières mondiales, notamment Oliver Bäte, président du conseil d'administration et directeur général d'Allianz SE ; Tan Su Shan, directrice générale de DBS Group ; Ron O'Hanley, président-directeur général de State Street ; Bill Winters, directeur général de Standard Chartered ; Clare Woodman, Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, directrice générale internationale de Morgan Stanley ; Stefan Bollinger, directeur général de Julius Baer ; Dilhan Pillay Sandrasegara, directeur exécutif et directeur général de Temasek Holdings ; Andreas Berger, directeur général du groupe Swiss Re ; Charles R. Kaye, président de Warburg Pincus ; Hendrik du Toit, fondateur et directeur général de Ninety One ; Tarek Sultan, président d'Agility ; et Steven Desmyter, président de Man Group.

Le programme mettra également à l'honneur des personnalités de premier plan venues des secteurs de la gestion d'actifs mondiale, des placements alternatifs, des infrastructures, des matières premières et de l'investissement institutionnel, telles que Jenny Johnson, directrice générale de Franklin Templeton ; Katie Koch, présidente-directrice générale de TCW ; Tobias C. Pross, directeur général d'Allianz Global Investors ; Marc C. Ganzi, directeur général de DigitalBridge ; Dmitry Balyasny, cofondateur, associé directeur et directeur des investissements de Balyasny Asset Management ; Mike Freno, président-directeur général de Barings ; David Druley, directeur général de Cambridge Associates ; ou encore Stefan Hoops, directeur général de DWS.

Témoignant des liens de plus en plus étroits entre finance, technologie et innovation, le programme mettra aussi en lumière des dirigeants issus des écosystèmes de la technologie, des actifs numériques et des technologies financières, notamment Chamath Palihapitiya, fondateur de Social Capital ; Richard Teng, directeur général de Binance ; JoeBen Bevirt, fondateur et directeur général de Joby Aviation ; Robert Smith, fondateur et directeur général de Vista Equity ; Pascal Gauthier, président-directeur général de Ledger ; Lily Liu, présidente de Solana Foundation ; et Charles Cascarilla, cofondateur et directeur général de Paxos.

Forte du succès des éditions précédentes, l'ADFW 2026 proposera un programme plus vaste, conçu pour renforcer l'engagement des cadres supérieurs et obtenir des résultats plus ciblés. Parmi les nouveautés figurent les premières éditions du Sommet immobilier d'Abou Dabi, de la plateforme mondiale des dirigeants de fonds spéculatifs de l'AIMA (association des gestionnaires d'investissements alternatifs), du campus Hub71 consacré aux jeunes pousses, un forum sur la santé et les biotechnologies, ainsi que plusieurs tables rondes sur la stratégie mondiale et des forums privés élargis. Au cours de la semaine, l'ADFW 2026 devrait organiser plus de 70 événements thématiques réunissant plus de 800 intervenants. Le programme s'articulera autour de quatre journées thématiques principales abordant la stratégie économique d'Abou Dabi, les marchés mondiaux, la gestion d'actifs, les technologies financières, les actifs numériques, la finance durable et la finance islamique.