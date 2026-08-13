ADFW 2026 presenta la primera tanda de ponentes de primer nivel, reuniendo a la comunidad de capital mundial en Abu Dhabi

La primera tanda incluye a altos dirigentes gubernamentales de los EAU y Abu Dhabi, junto con destacados consejeros delegados, presidentes, fundadores e inversores institucionales de gigantes de la industria como Allianz SE, DBS Group, Franklin Templeton y Temasek Holdings

ABU DHABI, EAU, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y Presidente del Consejo Ejecutivo, la Semana Financiera de Abu Dhabi (ADFW), organizada por ADGM, anunció hoy el primer grupo de ponentes destacados para su quinta edición, que tendrá lugar del 7 al 10 de diciembre de 2026 bajo el lema "La comunidad de capital, impulsada por las alianzas".

A menos de cinco meses del evento, ADFW ya ha atraído a más de 200 ponentes internacionales de primer nivel, procedentes del gobierno, los servicios financieros, la inversión, la tecnología y la innovación, mientras Abu Dhabi continúa fortaleciendo su posición como centro global líder para el capital y la inversión.

Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente de ADGM, declaró: "El excepcional compromiso inicial de los líderes financieros globales con ADFW 2026 refleja la creciente confianza en Abu Dhabi como destino fiable para el capital, la inversión y las alianzas a largo plazo".

"La fortaleza de ADFW reside no solo en las conversaciones que se generan aquí, sino también en sus resultados. Al reunir a los principales inversores, responsables políticos e innovadores del mundo, Abu Dhabi crea un entorno donde el diálogo se traduce en inversión y las relaciones se convierten en alianzas a largo plazo. Eso es lo que distingue a Abu Dhabi como la Capital del Capital".

Los representantes del gobierno y de Abu Dhabi incluyen a S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM y del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dhabi; S.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos; S.E. Mohamed Ali Al Shorafa, Presidente del Departamento de Municipios y Transportes; S.E. Dr. Sultan bin Saif Al Neyadi, Ministro de Estado para Asuntos de la Juventud, Emiratos Árabes Unidos; S.E. Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, Presidente del Departamento de Desarrollo Comunitario de Abu Dhabi y segundo vicepresidente y director general de la Cámara de Comercio e Industria de Abu Dhabi; S.E. Salem Al Nuami, director general del Fondo de Pensiones de Abu Dhabi; S.E. Majid Al Suwaidi, consejero delegado de ALTÉRRA; S.E. Dr. Tariq Bin Hendi, consejero delegado de Botim, Mohamed Abdelbary, director general del Banco Islámico de Abu Dhabi, Hamad Al Ameri, consejero delegado de Alpha Dhabi y Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad.

Se les unirán altos ejecutivos de muchas de las instituciones financieras más grandes del mundo, incluyendo a Oliver Bäte, presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de AllianzSE; Tan Su Shan, consejero delegado de DBS Group; Ron O'Hanley, presidente y consejero delegado de State Street; Bill Winters, consejero delegado de Standard Chartered; Clare Woodman CBE, consejera delegada, Intl, Morgan Stanley; Stefan Bollinger, CEO de Julius Baer; Dilhan Pillay Sandrasegara, director ejecutivo y consejero delegado de Temasek Holdings; Andreas Berger, consejero delegado del Grupo, Swiss Re; Charles R. Kaye, presidente de Warburg Pincus; Hendrik du Toit, fundador y consejero delegado de Ninety One; Tarek Sultan, presidente de Agility; Steven Desmyter, presidente de Man Group.

El programa también contará con voces destacadas de la gestión global de activos, inversiones alternativas, infraestructura, materias primas e inversión institucional, como Jenny Johnson, consejero delegado de Franklin Templeton; Katie Koch, presidenta y consejera delegada de TCW; Tobias C. Pross, consejero delegado de Allianz Global Investors; Marc C. Ganzi, consejero delegado de DigitalBridge; Dmitry Balyasny, cofundador, socio gerente y director de inversiones de Balyasny Asset Management; Mike Freno, presidente y consejero delegado de Barings; David Druley, director ejecutivo de Cambridge Associates; y Stefan Hoops, consejero delegado de DWS.

Como reflejo de la creciente interconexión entre finanzas, tecnología e innovación, el programa también contará con la participación de líderes del ecosistema tecnológico, de activos digitales y fintech, entre ellos Chamath Palihapitiya, fundador de Social Capital; Richard Teng, consejero delegado de Binance; JoeBen Bevirt, fundador y director ejecutivo de Joby Aviation; Robert Smith, fundador y consejero delegado de Vista Equity; Pascal Gauthier, presidente y director ejecutivo de Ledger; Lily Liu, presidenta de Solana Foundation; y Charles Cascarilla, cofundador y consejero delegado de Paxos.

Basándose en el éxito de ediciones anteriores, ADFW 2026 presentará un programa ampliado diseñado para profundizar la participación de altos directivos y lograr resultados más específicos. Entre las novedades se incluyen las ediciones inaugurales de la Abu Dhabi Real Estate Summit, la AIMA Global Hedge Fund Leaders Platform, el Hub71 Startups Campus, un Foro de Salud y Biotecnología, así como múltiples Mesas Redondas de Estrategia Global y foros privados ampliados. Durante la semana, se espera que ADFW 2026 organice más de 70 eventos temáticos con más de 800 ponentes. El programa se estructurará en torno a cuatro días temáticos principales que abarcarán la estrategia económica de Abu Dhabi, los mercados globales, la gestión de activos, las tecnologías financieras (fintech), los activos digitales, las finanzas sostenibles y las finanzas islámicas.