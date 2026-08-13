ADFW 2026 gibt erste Gruppe von Top-Referenten bekannt und bringt die globale Finanzwelt nach Abu Dhabi

Zur ersten Gruppe gehören hochrangige Regierungsvertreter der Vereinigten Arabischen Emirate und Abu Dhabis sowie weltweit führende CEOs, Vorstandsvorsitzende, Gründer und institutionelle Investoren von Branchenriesen wie Allianz SE, DBS Group, Franklin Templeton und Temasek Holdings.

ABU DHABI, VAE, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats, gab die vom ADGM veranstaltete Abu Dhabi Finance Week (ADFW) heute die erste Gruppe führender Referenten für ihre fünfte Ausgabe bekannt, die vom 7. bis 10. Dezember 2026 unter dem Motto „The Capital Community, Powered by Partnerships" stattfindet.

Knapp fünf Monate vor Beginn der Veranstaltung hat die ADFW bereits mehr als 200 bestätigte internationale Spitzenredner aus den Bereichen Regierung, Finanzdienstleistungen, Investitionen, Technologie und Innovation angezogen, während Abu Dhabi seine Position als führender globaler Knotenpunkt für Kapital und Investitionen weiter festigt.

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des ADGM, erklärte: „Das außergewöhnlich frühe Engagement globaler Finanzführer für die ADFW 2026 spiegelt das wachsende Vertrauen in Abu Dhabi als zuverlässigen Standort für Kapital, Investitionen und langfristige Partnerschaften wider.

Die Stärke der ADFW liegt nicht nur in den Gesprächen, die hier stattfinden, sondern auch darin, wohin sie führen. Indem Abu Dhabi die weltweit führenden Investoren, politischen Entscheidungsträger und Innovatoren zusammenbringt, schafft es ein Umfeld, in dem Dialog zu Investitionen führt und Beziehungen zu langfristigen Partnerschaften werden. Das ist es, was Abu Dhabi als -Hauptstadt des Kapitals auszeichnet."

Zu den Vertretern der Regierung und Abu Dhabis gehören S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des ADGM und des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung von Abu Dhabi; S.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister für Außenhandel, VAE; S.E. Mohamed Ali Al Shorafa, Vorsitzender des Ministeriums für Kommunalverwaltung und Verkehr; S.E. Dr. Sultan bin Saif Al Neyadi, Staatsminister für Jugendangelegenheiten der VAE; S.E. Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, Vorsitzender des Ministeriums für Gemeindeentwicklung von Abu Dhabi sowie zweiter stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der Handels- und Industriekammer von Abu Dhabi ; S. E. Salem Al Nuami, Geschäftsführer des Abu-Dhabi-Pensionsfonds; S.E. Majid Al Suwaidi, CEO von ALTÉRRA; S.E. Dr. Tariq Bin Hendi, CEO von Botim, Mohamed Abdelbary, GCEO der Abu Dhabi Islamic Bank, Hamad Al Ameri, CEO von Alpha Dhabi und Antonoaldo Neves, CEO von Etihad.

Zu ihnen gesellen sich Führungskräfte zahlreicher der weltweit größten Finanzinstitute, darunter Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender und CEO der Allianz SE; Tan Su Shan, CEO der DBS Group; Ron O'Hanley, Vorsitzender und CEO von State Street; Bill Winters, CEO von Standard Chartered; Clare Woodman CBE, CEO International bei Morgan Stanley; Stefan Bollinger, CEO von Julius Bär; Dilhan Pillay Sandrasegara, Executive Director und CEO von Temasek Holdings; Andreas Berger, Group CEO von Swiss Re; Charles R. Kaye, Vorsitzender von Warburg Pincus; Hendrik du Toit, Gründer und CEO von Ninety One; Tarek Sultan, Vorsitzender von Agility; sowie Steven Desmyter, Präsident der Man Group.

Auf dem Programm stehen zudem führende Persönlichkeiten aus den Bereichen globale Vermögensverwaltung, alternative Anlagen, Infrastruktur, Rohstoffe und institutionelle Investitionen, darunter Jenny Johnson, CEO, Franklin Templeton; Katie Koch, Präsidentin und CEO, TCW; Tobias C. Pross, CEO, Allianz Global Investors; Marc C. Ganzi, CEO, DigitalBridge; Dmitry Balyasny, Mitbegründer, geschäftsführender Gesellschafter und Chief Investment Officer, Balyasny Asset Management; Mike Freno, Vorsitzender, Präsident und CEO, Barings; David Druley, CEO, Cambridge Associates; und Stefan Hoops, CEO von DWS.

Als Ausdruck der zunehmenden Vernetzung zwischen Finanzwesen, Technologie und Innovation werden im Programm auch führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie, digitale Vermögenswerte und dem Fintech-Ökosystem zu Wort kommen, darunter Chamath Palihapitiya, Gründer von Social Capital; Richard Teng, CEO von Binance; JoeBen Bevirt, Gründer und CEO von Joby Aviation; Robert Smith, Gründer und CEO von Vista Equity; Pascal Gauthier, Vorsitzender und CEO, Ledger; Lily Liu, Präsidentin, Solana Foundation; und Charles Cascarilla, Mitbegründer und CEO, Paxos.

Aufbauend auf dem Erfolg früherer Ausgaben wird die ADFW 2026 ein erweitertes Programm vorstellen, das darauf ausgelegt ist, das Engagement der Führungskräfte zu vertiefen und gezieltere Ergebnisse zu erzielen. Zu den Neuerungen zählen die ersten Ausgaben des Abu Dhabi Real Estate Summit, der AIMA Global Hedge Fund Leaders Platform, des Hub71 Startups Campus, eines Healthcare- und BioTech-Forums sowie mehrerer Global Strategy Roundtables und erweiterter privater Foren. Im Laufe der Woche wird die ADFW 2026 voraussichtlich mehr als 70 thematische Veranstaltungen mit über 800 Referenten veranstalten. Das Programm gliedert sich in vier thematische Haupttage, die sich mit der Wirtschaftsstrategie Abu Dhabis, den globalen Märkten, der Vermögensverwaltung, Fintech, digitalen Vermögenswerten, nachhaltiger Finanzierung und islamischer Finanzierung befassen.