ADFW 2026, 1차 주요 연사 명단 공개... 세계 자본 커뮤니티를 아부다비로 불러 모은다

1차 명단에는 UAE와 아부다비 정부 고위 지도자들과 더불어 알리안츠(Allianz SE), DBS그룹(DBS Group), 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton), 테마섹 홀딩스(Temasek Holdings) 같은 업계 거대 기업의 세계적인 최고경영진, 회장, 창업자, 기관 투자자들이 포함됐다.

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 8월 13일 /PRNewswire/ -- 아부다비 왕세자이자 행정위원회 의장인 셰이크 칼레드 빈 모하메드 빈 자예드 알 나흐얀(Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan)의 후원 아래, ADGM이 주최하는 아부다비 파이낸스위크(Abu Dhabi Finance Week, ADFW)가 8월 12일에 '파트너십으로 강화되는 자본 공동체(The Capital Community, Powered by Partnerships)'를 주제로 2026년 12월 7일부터 10일까지 개최되는 다섯 번째 행사의 첫 주요 연사 그룹을 발표했다.

행사 개최까지 5개월도 채 남지 않은 시점에서 ADFW는 이미 정부와 금융서비스, 투자, 기술, 혁신 분야에서 200명이 넘는 세계 정상급 연사들의 참석을 확정했으며, 이는 아부다비가 자본과 투자를 위한 세계적인 선도 허브로서의 위상을 계속 강화하고 있음을 보여준다.

ADGM의 아흐메드 자심 알 자아비(Ahmed Jasim Al Zaabi) 의장은 다음과 같이 말했다. "글로벌 금융 리더들이 ADFW 2026에 일찍부터 적극적으로 참가를 확정한 것은 자본, 투자 및 장기적 파트너십을 위한 신뢰할 수 있는 거점으로서 아부다비에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 반영한다."

"ADFW의 힘은 이곳에서 이뤄지는 대화 자체에만 있는 것이 아니라, 그 대화가 이끌어내는 결과에도 있다. 세계 최고의 투자자와 정책 결정자, 혁신가들을 한자리에 모음으로써, 아부다비는 대화가 투자로 전환되고 관계가 장기적인 파트너십으로 발전하는 환경을 형성한다. 이것이 바로 아부다비를 자본의 수도(Capital of Capital)로 차별화하는 요소다."

정부 및 아부다비 대표로는 아흐메드 자심 알 자아비 ADGM 및 아부다비 경제개발부(Abu Dhabi Department of Economic Development) 의장, 타니 빈 아흐메드 알 제유디(Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) UAE 대외무역부(Foreign Trade) 장관, 모하메드 알리 알 쇼라파(Mohamed Ali Al Shorafa) 지방자치 및 교통부(Department of Municipalities and Transport) 의장, 술탄 빈 사이프 알 네야디(Sultan bin Saif Al Neyadi) UAE 청소년부(State for Youth Affairs) 장관, 샤미스 알리 칼판 알 다헤리(Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri) 아부다비 지역사회 개발부(Abu Dhabi Department of Community Development) 의장 겸 아부다비 상공회의소(Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry) 제2부의장 겸 상무이사, 살렘 알 누아이미(Salem Al Nuami) 아부다비연금기금(Abu Dhabi Pension Fund) 상무이사, 마지드 알 수와이디(Majid Al Suwaidi) 알테라(ALTÉRRA) 최고경영자, 타릭 빈 헨디(Tariq Bin Hendi) 보팀(Botim) 최고경영자, 모하메드 압델바리(Mohamed Abdelbary) 아부다비 이슬람은행(Abu Dhabi Islamic Bank) 그룹최고경영자, 하마드 알 아메리(Hamad Al Ameri) 알파다비(Alpha Dhabi) 최고경영자, 안토노알도 네베스(Antonoaldo Neves) 에티하드(Etihad) 최고경영자 등이 포함된다.

이들과 함께 세계 최대 규모의 금융기관 다수를 대표하는 고위 경영진들도 참석하는데, 여기에는 올리버 배테(Oliver Bäte) 알리안츠 경영이사회 의장 겸 최고경영자, 탄 수 산(Tan Su Shan) DBS그룹 최고경영자, 론 오해널리(Ron O'Hanley) 스테이트 스트리트(State Street) 회장 겸 최고경영자, 빌 윈터스(Bill Winters) 스탠다드 차타드(Standard Chartered) 최고경영자, 클레어 우드먼(Clare Woodman CBE) 모건스탠리(Morgan Stanley) 국제부문 최고경영자, 스테판 볼링거(Stefan Bollinger) 줄리어스 베어(Julius Baer) 최고경영자, 딜한 필레이 산드라세가라(Dilhan Pillay Sandrasegara) 테마섹 홀딩스 상무이사 겸 최고경영자, 안드레아스 베르거(Andreas Berger) 스위스 리(Swiss Re) 그룹최고경영자, 찰스 R. 케이(Charles R. Kaye) 워버그 핀커스(Warburg Pincus) 회장, 헨드릭 두 토이트(Hendrik du Toit) 나인티원(Ninety One) 창업자 겸 최고경영자, 타렉 술탄(Tarek Sultan) 애질리티(Agility) 회장, 스티븐 데스마이터(Steven Desmyter) 맨 그룹(Man Group) 사장이 포함된다.

이번 프로그램에는 또한 글로벌 자산운용, 대안투자, 인프라, 원자재, 기관투자 분야를 대표하는 목소리들도 함께 참여하는데, 제니 존슨(Jenny Johnson) 프랭클린 템플턴 최고경영자, 케이티 코흐(Katie Koch) TCW 사장 겸 최고경영자, 토비아스 C. 프로스(Tobias C. Pross) 알리안츠 글로벌 인베스터스(Allianz Global Investors) 최고경영자, 마크 C. 간지(Marc C. Ganzi) 디지털 브릿지(DigitalBridge) 최고경영자, 드미트리 발리아스니(Dmitry Balyasny) 발리아스니 자산운용(Balyasny Asset Management) 공동창업자 겸 매니징파트너 겸 최고투자책임자(CIO), 마이크 프레노(Mike Freno) 베어링스(Barings) 회장 겸 사장 겸 최고경영자, 데이비드 드럴리(David Druley) 케임브리지 어소시에이츠(Cambridge Associates) 최고경영자, 스테판 후프스(Stefan Hoops) DWS 최고경영자가 포함된다.

금융과 기술, 혁신 사이의 연계가 점점 커지고 있음을 반영해, 이번 프로그램에는 기술과 디지털 자산, 핀테크 생태계의 리더들도 함께 참여하는데, 여기에는 차마스 팔리하피티야(Chamath Palihapitiya) 소셜 캐피털(Social Capital) 창업자, 리처드 텅(Richard Teng) 바이낸스(Binance) 최고경영자, 조벤 베빗(JoeBen Bevirt) 조비항공(Joby Aviation) 창업자 겸 최고경영자, 로버트 스미스(Robert Smith) 비스타 에쿼티(Vista Equity) 창업자 겸 최고경영자, 파스칼 고티에(Pascal Gauthier) 레저(Ledger) 회장 겸 최고경영자, 릴리 리우(Lily Liu) 솔라나 파운데이션(Solana Foundation) 사장, 찰스 카스카릴라(Charles Cascarilla) 팍소스(Paxos) 공동창업자 겸 최고경영자가 포함된다.

이전 행사들의 성공을 기반으로, ADFW 2026은 고위급 참여를 심화하고 더 집중된 성과를 이끌어내기 위해 확대된 프로그램을 새롭게 도입한다. 새로운 추가 프로그램에는 첫 번째로 개최되는 아부다비 부동산 서밋(Abu Dhabi Real Estate Summit), AIMA 글로벌 헤지 펀드 리더스 플랫폼(AIMA Global Hedge Fund Leaders Platform), 허브71 스타트업 캠퍼스(The Hub71 Startups Campus), 헬스케어 및 바이오테크 포럼(Healthcare and BioTech Forum)을 비롯해 다수의 글로벌 전략 원탁회의와 확대된 비공개 포럼이 포함된다. 이번 주 동안 ADFW 2026에서는 800명이 넘는 연사들이 참여하는 70개가 넘는 테마별 행사가 개최될 것으로 예상된다. 이번 프로그램은 아부다비의 경제 전략, 글로벌 시장, 자산운용, 핀테크, 디지털 자산, 지속 가능 금융 및 이슬람 금융을 다루는 4개의 주요 테마별 일정을 중심으로 구성될 예정이다.

SOURCE ADGM