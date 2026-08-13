ADFW 2026 Memperkenalkan Barisan Pertama Penceramah Terkemuka, Menghimpunkan Komuniti Modal Dunia di Abu Dhabi

Barisan pertama ini merangkumi pemimpin kanan kerajaan UAE dan Abu Dhabi, bersama-sama Ketua Pegawai Eksekutif, pengerusi, pengasas dan pelabur institusi terkemuka dunia daripada gergasi industri seperti Allianz SE, DBS Group, Franklin Templeton dan Temasek Holdings

ABU DHABI, UAE, 13 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Di bawah naungan Yang Mulia Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putera Mahkota Abu Dhabi dan Pengerusi Majlis Eksekutif, Abu Dhabi Finance Week (ADFW), yang dianjurkan oleh ADGM, hari ini mengumumkan kumpulan pertama penceramah terkemuka bagi edisi kelimanya yang akan berlangsung dari 7 hingga 10 Disember 2026 di bawah tema "Komuniti Modal, Diperkasa oleh Perkongsian."

Dengan tempoh kurang daripada lima bulan sebelum acara berlangsung, ADFW telah menarik lebih 200 penceramah antarabangsa terkemuka yang disahkan daripada sektor kerajaan, perkhidmatan kewangan, pelaburan, teknologi dan inovasi, ketika Abu Dhabi terus memperkukuh kedudukannya sebagai hab global terkemuka bagi modal dan pelaburan.

T.Y.T. Ahmed Jasim Al Zaabi, Pengerusi ADGM, berkata: "Komitmen awal yang luar biasa daripada pemimpin kewangan global terhadap ADFW 2026 mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap Abu Dhabi sebagai destinasi dipercayai bagi modal, pelaburan dan perkongsian jangka panjang."

"Kekuatan ADFW bukan sahaja terletak pada perbincangan yang berlangsung di sini, tetapi juga pada hasil yang tercetus daripadanya. Dengan menghimpunkan pelabur, pembuat dasar dan inovator terkemuka dunia, Abu Dhabi mewujudkan persekitaran yang membolehkan dialog diterjemahkan kepada pelaburan dan hubungan berkembang menjadi perkongsian jangka panjang. Itulah yang membezakan Abu Dhabi sebagai Ibu Kota Modal."

Wakil kerajaan dan Abu Dhabi termasuk T.Y.T. Ahmed Jasim Al Zaabi, Pengerusi ADGM dan Jabatan Pembangunan Ekonomi Abu Dhabi; T.Y.T. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Menteri Perdagangan Luar, UAE; T.Y.T. Mohamed Ali Al Shorafa, Pengerusi Jabatan Perbandaran dan Pengangkutan; T.Y.T. Dr. Sultan bin Saif Al Neyadi, Menteri Negara bagi Hal Ehwal Belia, UAE; T.Y.T. Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, Pengerusi Jabatan Pembangunan Komuniti Abu Dhabi serta Naib Pengerusi Kedua dan Pengarah Urusan Dewan Perniagaan dan Industri Abu Dhabi ; T.Y.T. Salem Al Nuami, Pengarah Urusan Abu Dhabi Pension Fund; T.Y.T. Majid Al Suwaidi, Ketua Pegawai Eksekutif ALTÉRRA; T.Y.T. Dr. Tariq Bin Hendi, Ketua Pegawai Eksekutif Botim; Mohamed Abdelbary, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Abu Dhabi Islamic Bank; Hamad Al Ameri, Ketua Pegawai Eksekutif Alpha Dhabi; dan Antonoaldo Neves, Ketua Pegawai Eksekutif Etihad.

Mereka akan disertai oleh eksekutif kanan daripada beberapa institusi kewangan terbesar dunia, termasuk Oliver Bäte, Pengerusi Lembaga Pengurusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Allianz SE; Tan Su Shan, Ketua Pegawai Eksekutif DBS Group; Ron O'Hanley, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif State Street; Bill Winters, Ketua Pegawai Eksekutif Standard Chartered; Clare Woodman CBE, Ketua Pegawai Eksekutif Antarabangsa, Morgan Stanley; Stefan Bollinger, Ketua Pegawai Eksekutif Julius Baer; Dilhan Pillay Sandrasegara, Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Temasek Holdings; Andreas Berger, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Swiss Re; Charles R. Kaye, Pengerusi Warburg Pincus; Hendrik du Toit, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Ninety One; Tarek Sultan, Pengerusi Agility; serta Steven Desmyter, Presiden Man Group.

Program ini turut menampilkan tokoh terkemuka daripada pengurusan aset global, pelaburan alternatif, infrastruktur, komoditi dan pelaburan institusi, termasuk Jenny Johnson, Ketua Pegawai Eksekutif Franklin Templeton; Katie Koch, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TCW; Tobias C. Pross, Ketua Pegawai Eksekutif Allianz Global Investors; Marc C. Ganzi, Ketua Pegawai Eksekutif DigitalBridge; Dmitry Balyasny, Pengasas Bersama, Rakan Kongsi Pengurusan dan Ketua Pegawai Pelaburan Balyasny Asset Management; Mike Freno, Pengerusi, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Barings; David Druley, Ketua Pegawai Eksekutif Cambridge Associates; serta Stefan Hoops, Ketua Pegawai Eksekutif DWS.

Mencerminkan kesalinghubungan yang semakin meningkat antara kewangan, teknologi dan inovasi, program ini turut menampilkan pemimpin daripada ekosistem teknologi, aset digital dan teknologi kewangan, termasuk Chamath Palihapitiya, Pengasas Social Capital; Richard Teng, Ketua Pegawai Eksekutif Binance; JoeBen Bevirt, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Joby Aviation; Robert Smith, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Vista Equity; Pascal Gauthier, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Ledger; Lily Liu, Presiden Solana Foundation; serta Charles Cascarilla, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Paxos.

Berdasarkan kejayaan edisi terdahulu, ADFW 2026 akan memperkenalkan program yang diperluas untuk memperdalam penglibatan peringkat kanan dan menghasilkan hasil yang lebih tertumpu. Penambahan baharu termasuk edisi sulung Abu Dhabi Real Estate Summit, AIMA Global Hedge Fund Leaders Platform, The Hub71 Startups Campus, Healthcare and BioTech Forum, serta beberapa Global Strategy Roundtables dan forum persendirian yang diperluas. Sepanjang minggu tersebut, ADFW 2026 dijangka menganjurkan lebih 70 acara bertema yang menampilkan lebih 800 penceramah. Program ini akan disusun mengikut empat hari bertema utama yang merangkumi strategi ekonomi Abu Dhabi, pasaran global, pengurusan aset, teknologi kewangan, aset digital, kewangan mampan dan kewangan Islam.