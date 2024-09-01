أَضيئ حلقاتك في حفل الكارديو في الهواء الطلق مع Pamela Reif

أُقيم الحفل في المتجر الرئيسي لشركة Huawei في برلين، حيث شارك أكثر من 40 ضيفًا في سلسلة من تدريبات الكارديو. وقبل بدء الأنشطة، قدمت Pamela Reif جلسة حِوارية بعنوان HUAWEI TALK لأكثر من 40 ضيفًا حول موضوع "من أجل نسخة أفضل منك"، وركزت خلالها على صحة المرأة ورفاهيتها.

بعد الجلسة الحوارية، انضم الضيوف المجهزين بساعات HUAWEI WATCH GT 4 وHUAWEI WATCH FIT 3 إلى Pamela واثنين من المؤثرين الألمان في مجال اللياقة البدنية وهما Lisa Buckwitz وKonstantin Krayer، في حفلة الكارديو الرياضية التي أقيمت في الهواء الطلق. كما تضمنت الفعالية تمرين كارديو مستوحى من فنون القتال، مما قَدم تجربة لياقة بدنية متعددة الثقافات من خلال الرياضة.

وفي هذا الصدد، علقت Pamela Reif قائلة: "كان هذا الحدث بمثابة حفلًا ضخمًا لحرق السعرات الحرارية، حيث أعاد تشكيل طريقة تعامل الناس مع اللياقة البدنية والصحة. لقد كان تعبيرًا هادفًا وتجسيدًا لمفهوم نمط الحياة الصحي. آمل أن تكون رؤيتي قد ساعدت في تسليط الضوء على أهمية اللياقة البدنية العلمية ونمط الحياة الصحي، والدور الفريد الذي تلعبه الأجهزة القابلة للارتداء من Huawei في مساعدة الناس على تحقيق هذه الأهداف".

حسن ذاتك مع مزايا الأجهزة القابلة للارتداء من Huawei التي تجمع بين الترفيه والعلم

تقدم الأجهزة القابلة للارتداء من Huawei، بما في ذلك ساعات HUAWEI WATCH FIT 3 وHUAWEI WATCH GT 4، ميزة حلقات النشاط من Huawei التي تُمكن المستخدمين من السعي لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. تراقب هذه الميزة النشاط البدني اليومي للمستخدمين وتساعدهم على تبني عادات صحية من خلال ثلاث حلقات نشاط ملونة. بالإضافة إلى نظام الميداليات الذي يوفر المزيد من الحوافز.

تدعم كلتا الساعتين أيضًا تقنية ™HUAWEI TruSport، التي تقدم خطط تدريب مخصصة تعتمد على مؤشر القدرة على الجري (RAI) - الذي يشمل السرعة، ومعدل ضربات القلب، وميزات عديدة أخرى. وتضمن خوارزمية تحديد المواقع الذكية لنظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية GNSS تتبعًا أكثر دقة للمسار.

كما تتوفر ميزات شاملة أخرى، بما في ذلك تطبيق إدارة السعرات الحرارية StayFit، وميزة مراقبة النوم المتقدمة، وكلها مدعومة بتقنيات ™HUAWEI TruSeen المتقدمة التي تتميز بمراقبة أكثر دقة للعلامات الحيوية.

تحول المتجر الرئيسي لشركة Huawei في برلين إلى غرفة معيشة للمدينة

خضع المتجر الرئيسي لشركة Huawei في برلين لعملية تجديد شاملة، لتعزيز تجربة المستهلك من خلال عرض مطور لمنتجات Huawei، حيث تم دمج تصميم المتجر مع عناصر محلية مثل أسلوب الباوهاوس البسيط والعقلاني.

وتم تحويل المتجر الرئيسي إلى "غرفة معيشة للمدينة"، تستضيف فعاليات أسبوعية تركز على نمط حياة المجتمع، بما في ذلك اللياقة البدنية والصحة.

وخلال الفعالية، تمكّن مستخدمو تطبيق HUAWEI Health في برلين الذين أكملوا تحدي "الأسبوع النشط" من زيارة المتجر الرئيسي لجمع هدايا تذكارية حصرية، والاستفادة من خدمات الخصم الضريبي، ومساحات الاسترخاء، والشحن المجاني، والمشروبات المجانية، وخدمات حماية شاشة الهواتف الذكية من جميع العلامات التجارية، بالإضافة إلى تنظيف الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء مجانًا.

نبذة عن Huawei Consumer BG

تتوفر منتجات وخدمات Huawei في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير R&D في العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والسويد وفنلندا وفرنسا والهند والصين. تُعدّ Huawei Consumer BG إحدى وحدات الأعمال الثلاث التابعة لشركة Huawei وتغطِّي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية وما إلى ذلك. تم بناء شبكة Huawei العالمية على مدار أكثر من 30 عامًا من الخبرة في صناعة الاتصالات وهي مكرَّسة لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية.

للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: http://consumer.huawei.com

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