Rozsvieťte svoje prstene na kardio párty pod holým nebom s Pamelou Reif

Kardio párty pod holým nebom pod vedením Pamely Reif

Fitness výzvu, ktorá sa konala v berlínskom vlajkovom obchode spoločnosti Huawei, videlo viac ako 40 hostí, ktorí sa zúčastnili série kardio cvičení. Pred začatím aktivít poskytla Pamela Reif pre viac ako 40 hostí rozhovor v rámci HUAWEI TALK na tému „For a Better You" (Pre lepšie ja) so zameraním na zdravie a fyzickú zdatnosť žien.

Po prednáške sa hostia vybavení hodinkami HUAWEI WATCH GT 4 a HUAWEI WATCH FIT 3 pripojili k Pamele a dvom nemeckým fitness influencerom Lise Buckwitzovej a Konstantinovi Krayerovi na kardio párty pod holým nebom. Súčasťou podujatia bolo aj kardio cvičenie inšpirované bojovými umeniami, ktoré ponúka multikultúrny fitness zážitok prostredníctvom športu.

Pamela Reif sa zamyslela: „Táto udalosť bola veľkolepou párty na spaľovanie kalórií, ktorá zmenila spôsob, akým ľudia pristupujú k fyzickej zdatnosti a zdraviu. Slúžila ako zmysluplné vyjadrenie sa a precvičenie filozofie zdravého životného štýlu. Dúfam, že moje poznatky pomohli objasniť dôležitosť vedecky podloženej fyzickej kondície a zdravého životného štýlu a jedinečnú úlohu, ktorú zohrávajú inteligentné nositeľné zariadenia Huawei pri dosahovaní týchto cieľov."

Zlepšite sa s nositeľnými zariadeniami Huawei s funkciami, ktoré sú pútavé a vedecky podložené.

Prstene aktivít HUAWEI Activity Rings, ktoré sú k dispozícii na inteligentných nositeľných zariadeniach Huawei, vrátane HUAWEI WATCH FIT 3 a HUAWEI WATCH GT 4, umožňujú používateľom usilovať sa o svoj skutočný potenciál. Prsteň sleduje každodennú fyzickú aktivitu človeka a pomáha mu pestovať návyky zdravého životného štýlu prostredníctvom troch farebných krúžkov. Systém oceňovania medailami ponúka používateľom aj viac stimulov.

Obidve hodinky tiež podporujú HUAWEI TruSportTM a ponúkajú prispôsobené tréningové plány vychádzajúce z indexu Running Ability Index (RAI) – pozostávajúceho z tempa, srdcovej frekvencie a ďalších. Inteligentný algoritmus určovania polohy GNSS zaručuje presnejšie sledovanie trasy.

K dispozícii sú aj holistické funkcie vrátane aplikácie na správu kalórií StayFit, pokročilého monitorovania spánku, všetko poháňané najnovšou technológiou HUAWEI TruSeenTM, ktorá sa môže pochváliť presnejším monitorovaním vitálnych funkcií.

Vlajkový obchod Huawei v Berlíne sa zmenil na mestskú obývačku

Vlajkový obchod spoločnosti Huawei v Berlíne prešiel komplexnou renováciou, ktorá zlepšila spotrebiteľský zážitok s vylepšeným vystavením produktov Huawei, pričom sa v ňom spája dizajnérsky jazyk obchodu s miestnymi prvkami, ako je minimalistický a racionálny štýl Bauhaus.

Vlajkový obchod Huawei v Berlíne sa zmenil na „mestskú obývačku", kde sa každý týždeň konajú podujatia zamerané na komunitný životný štýl vrátane fyzickej kondície a zdravia.

Počas podujatia mohli berlínski používatelia, ktorí dokončili výzvu „Aktívny týždeň" v aplikácii HUAWEI Health, navštíviť vlajkový obchod, aby si vyzdvihli exkluzívne pamätné darčeky a užili si služby vrátenia daní, relaxačné priestory, bezplatné nabíjanie, nápoje zdarma, služby ochrany obrazovky smartfónu v rámci celej značky a bezplatné čistenie smartfónov a nositeľných zariadení.

