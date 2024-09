Illuminez vos anneaux lors d'un événement cardio en plein air avec Pamela Reif

Cardio Party en plein air animée par Pamela Reif

Organisé dans le magasin phare de Huawei à Berlin, le défi fitness a vu plus de 40 invités participer à une série de séances d'entraînement cardio. Avant le début des activités, Pamela Reif a prononcé un HUAWEI TALK devant plus de 40 invités sur le thème « Pour une meilleure version de soi », en mettant l'accent sur la santé et le bien-être des femmes.

Après la conférence, les invités, équipés de la HUAWEI WATCH GT 4 et de la HUAWEI WATCH FIT 3, ont rejoint Pamela et deux influenceurs de fitness allemands, Lisa Buckwitz et Konstantin Krayer, pour la Cardio Party en plein air. L'événement comprenait également une séance d'entraînement cardio inspirée des arts martiaux, offrant une expérience multiculturelle de remise en forme par le sport.

Pamela Reif a déclaré : « Cet événement a été une grande fête pour le brûlage de calories et a modifié la façon dont les gens abordent le fitness et la santé. Il a servi à d'expression et de pratique significatives d'une philosophie de vie saine. J'espère que mes réflexions ont contribué à mettre en lumière l'importance de la condition physique scientifique et d'un mode de vie sain, ainsi que le rôle unique que jouent les anneaux intelligents de Huawei en les aidant à atteindre ces objectifs. »

Améliorez-vous grâce à la combinaison de fonctionnalités engageantes et scientifiques des produits portables de Huawei

Disponibles sur les anneaux intelligents Huawei, y compris le HUAWEI WATCH FIT 3 et le HUAWEI WATCH GT 4, les anneaux d'activité HUAWEI permettent aux utilisateurs de se motiver à atteindre leur véritable potentiel. Il retrace l'activité physique quotidienne de chacun et aide à acquérir des habitudes de vie saines grâce aux anneaux d'activité de trois couleurs. Un système de médailles offre également plus d'incitations aux utilisateurs.

Les deux montres prennent également en charge HUAWEI TruSportTM, offrant des plans d'entraînement personnalisés, basés sur l'indice d'aptitude à la course (RAI) - comprenant l'allure, la fréquence cardiaque, et plus encore. L'algorithme de positionnement GNSS intelligent garantit un suivi d'itinéraire plus précis.

Des fonctions holistiques sont également disponibles, notamment l'application de gestion des calories StayFit et la surveillance avancée du sommeil, toutes optimisées par la dernière technologie HUAWEI TruSeenTM, qui permet une surveillance plus précise des signes vitaux.

Le magasin phare de Huawei à Berlin transformé en salon urbain

Le magasin phare de Huawei à Berlin a fait l'objet d'une rénovation complète, améliorant l'expérience du consommateur avec une présentation améliorée des produits Huawei, mélangeant le langage conceptuel du magasin avec des éléments locaux tels que le style minimaliste et rationnel du Bauhaus.

Le magasin phare de Huawei Berlin a été transformé en « salon urbain », accueillant des événements hebdomadaires axés sur le mode de vie communautaire, y compris la forme physique et la santé.

Au cours de l'événement, les utilisateurs berlinois qui ont relevé le défi de la « Semaine active » dans l'application HUAWEI Health ont pu visiter le magasin phare pour recevoir des cadeaux commémoratifs exclusifs, et profiter de services de remboursement d'impôts, d'espaces de relaxation, de recharge gratuite, de boissons gratuites, de services de protection d'écran de smartphone de marque complète, et de nettoyage gratuit pour les smartphones et les appareils portables.

