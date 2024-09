Acenda seus anéis em uma Festa do Cardio ao ar livre com Pamela Reif

O evento procurou incentivar os participantes a se tornarem uma versão melhor de si mesmos, com estilo, mostrando como os dispositivos vestíveis inteligentes da Huawei podem ajudar as pessoas a adotar um estilo de vida mais saudável, com recursos que incluem os anéis de atividade da HUAWEI, conforto de uso e muito mais.

Festa do Cardio ao ar livre comandada por Pamela Reif

O desafio fitness, realizado na loja principal da Huawei em Berlim, contou com a participação de mais de 40 convidados em uma série de exercícios cardiovasculares. Antes do início das atividades, Pamela Reif deu uma palestra HUAWEI TALK para mais de 40 convidados sobre o tema "For a Better You" (Para uma melhor versão sua), com foco na saúde e no bem-estar das mulheres.

Após a palestra, os convidados, equipados com o HUAWEI WATCH GT 4 e o HUAWEI WATCH FIT 3, participaram com Pamela e dois influenciadores de fitness alemães, Lisa Buckwitz e Konstantin Krayer, da Festa do Cardio ao ar livre. O evento também incluiu um treino cardiovascular inspirado em artes marciais, promovendo uma experiência de condicionamento físico multicultural através do esporte.

Pamela Reif refletiu: "Esse evento foi uma grande festa de queima de calorias que redefiniu a maneira como as pessoas encaram o condicionamento físico e a saúde. Serviu como uma expressão e prática importantes de uma filosofia voltada para um estilo de vida saudável. Espero que minha opinião tenha ajudado a esclarecer a importância do condicionamento físico científico e de um estilo de vida saudável, e o papel exclusivo que os dispositivos vestíveis inteligentes da Huawei desempenham para ajudá-los a atingir essas metas."

Supere-se com a combinação de recursos envolventes e científicos dos dispositivos vestíveis da Huawei

Disponível nos dispositivos vestíveis inteligentes da Huawei, incluindo o HUAWEI WATCH FIT 3 e o HUAWEI WATCH GT 4, os anéis de atividade da HUAWEI permitem que os usuários se esforcem para atingir seu verdadeiro potencial. Ele rastreia a atividade física diária da pessoa e a ajuda a cultivar hábitos de vida saudáveis utilizando os três anéis coloridos de atividade. Um sistema de medalhas também incentiva mais os usuários.

Os dois relógios também são compatíveis com o HUAWEI TruSportTM, que oferece planos de treinamento personalizados, de acordo com o Índice de Capacidade de Corrida (RAI) - que inclui ritmo, frequência cardíaca e muito mais. O algoritmo de posicionamento Smart GNSS garante um rastreamento de rota mais preciso.

Existem também recursos holísticos, incluindo o aplicativo de gerenciamento de calorias StayFit e o monitoramento avançado do sono, todos com a mais recente tecnologia HUAWEI TruSeenTM, que proporciona um monitoramento mais preciso dos sinais vitais.

Principal loja da Huawei em Berlim é transformada em sala de estar da cidade

A loja principal da Huawei em Berlim passou por uma reforma extensa, melhorando a experiência do consumidor com uma exibição atualizada dos produtos Huawei, combinando a linguagem de design da loja com elementos locais, como o estilo minimalista e racional da Bauhaus.

A loja principal da Huawei em Berlim foi transformada em uma "sala de estar da cidade", com eventos semanais voltados para o estilo de vida da comunidade, incluindo condicionamento físico e saúde.

Durante o evento, os clientes de Berlim que concluíram o desafio "Semana Ativa" no aplicativo HUAWEI Health puderam visitar a loja principal para receber presentes comemorativos exclusivos e usufruir de serviços de reembolso de impostos, espaços de relaxamento, carregamento gratuito, bebidas de cortesia, serviços completos de proteção de tela do smartphone e limpeza gratuita para smartphones e dispositivos vestíveis.

Sobre a Huawei Consumer BG

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são utilizados por um terço da população mundial. Quatorze centros de P&D foram implantados em países do mundo todo, incluindo Alemanha, China, Finlândia, França, Índia e Suécia. A Huawei Consumer BG é uma das três unidades de negócios da Huawei e inclui smartphones, PCs e tablets, dispositivos vestíveis, serviços em nuvem, etc. A rede global da Huawei é construída com base em mais de 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e é dedicada a fornecer os mais recentes avanços tecnológicos aos consumidores do mundo inteiro.

Para obter mais informações, acesse: http://consumer.huawei.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493408/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493416/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493412/image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493414/image_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493410/image_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493418/image_6.jpg

FONTE HUAWEI