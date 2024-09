-- 라이트 업 유어 링 캠페인(Light Up Your Rings campaign)

베를린, 2023년 9월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 화웨이가 '라이트 업 유어 링 캠페인(Light Up Your Rings campaign)'의 두 번째 유럽 투어 일환으로 8월 30일에 세계적인 패션 및 피트니스 인플루언서 파멜라 레이프(Pamela Reif)와 함께 잊지 못할 야외 유산소 운동 파티를 열었다.

이 행사는 참가자가 스타일을 살려 더 나은 자신으로 거듭날 수 있도록 돕고, 화웨이 액티비티 링 등 화웨이 스마트 웨어러블이 제공하는 편안한 착용감과 다양한 기능을 통해 건강한 생활 습관을 만들 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

파멜라 레이프와 함께하는 야외 유산소 운동 파티

화웨이 베를린 플래그십 스토어에서 열린 피트니스 챌린지에는 40명이 넘는 참가자가 유산소 운동에 참여했다. 행사에 앞서 파멜라 레이프는 40여 명의 참가자를 대상으로 '더 나은 당신을 위해(For a Better You)'라는 주제로 여성 건강과 웰빙에 대한 화웨이 토크(HUAWEI TALK)를 진행했다.