Light Up Your Rings: Rozsviťte své kroužky na venkovní kardio party s Pamelou Reifovou

Outdoor Cardio Party pod vedením Pamely Reifové

Fitness výzvy, která se konala v berlínské vlajkové prodejně Huawei, se zúčastnilo více než 40 hostů, kteří se zapojili do série kardio cvičení. Před zahájením aktivit přednesla Pamela Reifová více než čtyřem desítkám účastníků HUAWEI TALK na téma „For a Better You" (Pro tvé lepší já), ve které se zaměřila na zdraví a wellness žen.

Po přednášce se hosté, vybavení hodinkami HUAWEI WATCH GT 4 a HUAWEI WATCH FIT 3, zúčastnili společně s Pamelou a dvěma německými fitness influencery, Lisou Buckwitzovou a Konstantinem Krayerem, venkovních kardio aktivit v rámci Outdoor Cardio Party. Součástí akce bylo také kardio cvičení inspirované bojovými uměními, které nabídlo multikulturní fitness zážitek prostřednictvím sportu.

Pamela Reifová uvedla: „Tato akce byla velkolepou ‚párty pro spalování kalorií', která změnila přístup lidí k fitness a zdraví. Posloužila jako účinné vyjádření a zároveň praktické uplatnění filozofie zdravého životního stylu. Doufám, že mé postřehy pomohly osvětlit význam vědecky podloženého fitness a zdravého životního stylu a jedinečnou roli, kterou při dosahování těchto cílů hrají chytrá nositelná zařízení Huawei."

„Lepší já" díky souboru poutavých a vědecky podložených funkcí nositelných zařízení Huawei

Funkce Huawei Activity Rings, dostupná na nositelných zařízeních Huawei včetně HUAWEI WATCH FIT 3 a HUAWEI WATCH GT 4, pomáhá uživatelům pracovat na dosažení jejich skutečného potenciálu. Prostřednictvím tří barevných kroužků aktivit sleduje každodenní fyzickou aktivitu a pomáhá pěstovat zdravé návyky. Další motivaci pak přináší systém medailí za aktivitu.

Oboje hodinky také podporují funkci HUAWEI TruSportTM, která nabízí individuální tréninkové plány na základě indexu běžeckých schopností (Running Ability Index, RAI) zahrnujícího tempo, tepovou frekvenci a další parametry. Inteligentní polohovací algoritmus GNSS pak zaručuje přesnější sledování trasy.

Nechybí ani holistické funkce, jako je aplikace StayFit pro správu kalorií či pokročilé monitorování spánku, to vše díky nejnovější technologii HUAWEI TruSeenTM, která se může pochlubit ještě preciznějším sledováním životních funkcí.

Vlajková prodejna Huawei v Berlíně jako městský obývací pokoj

Vlajková prodejna Huawei v Berlíně prošla komplexní rekonstrukcí, která rozšířila zákaznický zážitek o modernizovanou expozici produktů Huawei a spojila designový jazyk prodejny s místními prvky, jako je minimalistický a racionální styl Bauhaus.

Berlínská vlajková prodejna se tak nově proměnila v „městský obývací pokoj", kde se každý týden konají akce zaměřené na komunitní životní styl včetně fitness a zdraví.

V rámci akce mohli berlínští uživatelé, kteří v aplikaci HUAWEI Health App splnili týdenní výzvu „Active Week", navštívit vlajkový obchod a odnést si exkluzivní suvenýry nebo využít služeb pro slevy na dani, relaxačních prostor, bezplatného dobíjení a nápojů, služeb ochrany displeje smartphonů všech značek či bezplatného čištění smartphonů a nositelných zařízení.

