Program "Light Up Your Rings" Digelar dalam Format "Outdoor Cardio Party" Bersama Pamela Reif

Outdoor Cardio Party Bersama Pamela Reif

Digelar di gerai unggulan Huawei di Berlin, kompetisi kebugaran ini melibatkan lebih dari 40 orang dalam sesi latihan kardio. Sebelum aktivitas dimulai, Pamela Reif menyampaikan HUAWEI TALK di hadapan sekitar 40 tamu dengan tema "For a Better You" yang membahas kesehatan dan kebugaran kaum perempuan.

Setelahnya, para tamu yang mengenakan HUAWEI WATCH GT 4 dan HUAWEI WATCH FIT 3, bergabung dengan Pamela dan dua influencer kebugaran asal Jerman, Lisa Buckwitz dan Konstantin Krayer, dalam Outdoor Cardio Party. Acara ini juga mencakup latihan kardio yang terinspirasi olahraga bela diri sehingga menawarkan latihan fisik multikultural lewat olahraga.

Pamela Reif berkata, "Acara ini membakar banyak kalori tubuh, serta mengubah cara kita menjaga kebugaran dan kesehatan. Lewat acara ini, kita menemukan wadah berekspresi dan mempraktikkan filosofi gaya hidup sehat. Dengan berbagi pengalaman dan perspektif pribadi, saya mengemukakan pentingnya gaya hidup yang menjaga kebugaran dan kesehatan, serta peran produk 'smart wearable' Huawei dalam membantu peserta acara mencapai target tersebut."

Menemukan Jati Diri Terbaik Lewat Fitur-Fitur Huawei Wearables yang Menarik dan Berbasiskan Sains

Tersedia pada produk-produk smart wearable Huawei, termasuk HUAWEI WATCH FIT 3 dan HUAWEI WATCH GT 4, HUAWEI Activity Rings membantu pengguna menemukan jati dirinya. Produk-produk ini menelusuri aktivitas fisik sehari-hari agar pengguna dapat menjalani kebiasaan gaya hidup sehat lewat tiga activity ring yang berwarna-warni. Insentif berupa medali juga tersedia bagi pengguna.

Kedua jam tangan pintar ini mendukung HUAWEI TruSportTM, menawarkan pola latihan yang dirancang khusus bagi pengguna berdasarkan Running Ability Index (RAI) – terdiri atas kecepatan berlari per lintasan (pace), detak jantung, dan lain sebagainya. Dengan algoritma navigasi GNSS yang pintar, jam tangan tersebut lebih akurat menelusuri aktivitas pengguna.

Fitur-fitur holistis lain pun tersedia, seperti aplikasi calorie management StayFit, pemantauan pola tidur yang canggih, didukung teknologi terkini HUAWEI TruSeenTM yang memantau tanda-tanda vital tubuh secara lebih akurat.

Gerai Unggulan Huawei di Huawei Berubah Menjadi "City Living Room"

Gerai unggulan Huawei Berlin telah direnovasi, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan etalase produk Huawei yang lebih menarik. Dengan renovasi ini, Huawei memadukan bahasa desain gerai dengan unsur-unsur lokal, seperti gaya minimalis dan Bauhaus yang rasional.

Maka, gerai Huawei Berlin juga berubah menjadi "city living room" yang mengadakan sejumlah kegiatan komunitas setiap minggu, termasuk latihan kebugaran dan kesehatan.

Di acara tersebut, pengguna Huawei di Berlin yang berhasil menuntaskan kompetisi "Active Week" pada HUAWEI Health App dapat berkunjung ke gerai untuk mengambil hadiah eksklusif, serta memperoleh layanan tax refund, ruang relaksasi, free charging, minuman gratis, protektor layar ponsel pintar, serta layanan gratis untuk membersihkan ponsel pintar dan perangkat wearable.

