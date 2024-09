Plenerowa impreza cardio z udziałem Pameli Reif sprawiła, że pierścienie aktywności zalśniły

Wydarzenie miało na celu zachęcenie uczestników do stawania się lepszymi wersjami siebie w dobrym stylu, pokazując, w jaki sposób inteligentne produkty marki Huawei przeznaczone do noszenia mogą pomóc ludziom w prowadzeniu zdrowszego stylu życia dzięki funkcjom takim jak pierścienie aktywności HUAWEI, komfortowi noszenia i wielu innym zaletom.

Plenerowa impreza cardio z udziałem Pameli Reif

Podczas wyzwania fitness, które odbyło się we flagowym berlińskim sklepie Huawei, ponad 40 osób wzięło udział w serii treningów cardio. Przed rozpoczęciem zajęć Pamela Reif wygłosiła wykład dla ponad 40 gości na temat „stawania się lepszą wersją siebie", koncentrując się na kwestiach zdrowia i dobrego samopoczucia kobiet.

Po wykładzie goście, wyposażeni w zegarki HUAWEI WATCH GT 4 i HUAWEI WATCH FIT 3, dołączyli do Pameli i dwóch niemieckich influencerów fitnessu, Lisy Buckwitz i Konstantina Krayera, podczas plenerowej imprezy cardio. Wydarzenie obejmowało również trening cardio inspirowany sztukami walki, oferujący wielokulturowe doświadczenie fitness poprzez sport.

Pamela Reif powiedziała: „To wydarzenie było wielkim świętem spalania kalorii, które zmieniło sposób podejścia do fitnessu i zdrowia. Było ono istotnym wyrazem i praktyką filozofii zdrowego stylu życia. Mam nadzieję, że moje spostrzeżenia pomogły rzucić nieco światła na naukowe znaczenie sprawności i zdrowego stylu życia oraz na wyjątkową rolę, jaką inteligentne produkty marki Huawei przeznaczone do noszenia odgrywają w realizacji tych celów".

Stań się lepszą wersją siebie dzięki atrakcyjnym, opartym na osiągnięciach nauki funkcjom produktów przeznaczonych do noszenia marki Huawei

Dostępne w inteligentnych produktach marki Huawei przeznaczonych do noszenia, takich jak HUAWEI WATCH FIT 3 i HUAWEI WATCH GT 4, pierścienie aktywności HUAWEI pozwalają użytkownikom uwolnić swój pełny potencjał. Urządzenia śledzą codzienną aktywność fizyczną i pomagają pielęgnować zdrowe nawyki dzięki trzem kolorowym pierścieniom aktywności. Motywacyjny system medali oferuje dodatkowe zachęty dla użytkowników.

Oba zegarki obsługują również HUAWEI TruSportTM, oferując spersonalizowane plany treningowe oparte na wskaźniku zdolności biegowych (ang. Running Ability Index, RAI), z uwzględnieniem takich parametrów jak tempo, tętno itd. Inteligentny algorytm pozycjonowania GNSS gwarantuje dokładniejsze śledzenie trasy.

Dostępne są również funkcje holistyczne, w tym aplikacja do zarządzania kaloriami StayFit i zaawansowane monitorowanie snu, zasilane najnowszą technologią HUAWEI TruSeenTM, która oferuje bardziej precyzyjne monitorowanie parametrów życiowych.

Flagowy sklep Huawei w Berlinie przekształcony w miejski salon

Flagowy sklep Huawei w Berlinie przeszedł kompleksową renowację, aby poprawić wrażenia klientów dzięki ulepszonej ekspozycji produktów Huawei, stanowiącej połączenie języka projektowania sklepu z lokalnymi elementami, takimi jak minimalistyczny i racjonalny styl Bauhaus.

Flagowy sklep Huawei w Berlinie przekształcił się w „miejski salon", w którym odbywają się cotygodniowe wydarzenia skupione wokół stylu życia społeczności, w tym kwestii fitnessu i zdrowia.

Podczas wydarzenia berlińscy użytkownicy, którzy ukończyli wyzwanie „Active Week" w aplikacji HUAWEI Health, mogli odwiedzić flagowy sklep, aby odebrać ekskluzywne pamiątkowe prezenty i skorzystać z usług zwrotu podatku, przestrzeni relaksacyjnych, bezpłatnego ładowania, bezpłatnych napojów, usług pełnej ochrony ekranu smartfona oraz bezpłatnego czyszczenia smartfonów i produktów przeznaczonych do noszenia.

Huawei Consumer Business Group

Produkty i usługi Huawei dostępne są w ponad 170 krajach, docierając do ponad 1/3 ludzkości na świecie. Firma posiada 14 centrów badań i rozwoju w różnych częściach świata, m.in. w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Francji, w Indiach i Chinach. Huawei Consumer Business Group jest jedną z trzech grup biznesowych Huawei, a jej oferta obejmuje między innymi smartfony, laptopy, tablety, produkty przeznaczone do noszenia i usługi w chmurze. Ogólnoświatowa sieć Huawei opiera się na ponad 30-letniemu doświadczeniu na rynku teleinformatycznym, a jej celem jest dostarczanie najnowocześniejszych technologii konsumentom na całym świecie.

