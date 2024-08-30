全球第二站！華為「點亮三環」活動在柏林開幕，帕梅拉領跳功夫操

長期以來，華為堅持用技術創新推動運動健康「新時尚」，通過華為穿戴的活力三環和勳章及積分兌換激勵體系，幫助用戶在更有趣的體驗中養成健康的生活和運動習慣。僅過去一年，華為所記錄的用戶三環閉環次數就已超過1.9億次，為用戶共計頒發了3.2億次勳章。

為進一步拉近和消費者的距離，今年7月，華為邀請奧運四金得主、傳奇運動員莫•法拉爵士，以巴黎旗艦店為起點，開展城市創意跑活動，打響了2024年全球「點亮三環」第一槍。

此次，「點亮三環」活動由華為柏林旗艦店盛大接力，向現場嘉賓與當地用戶深入傳遞了健康生活理念。同時，華為柏林旗艦店已全面煥新為「城市客廳」，每周將定期舉辦主題活動，柏林的用戶只要完成運動健康App內的「活躍周」挑戰，即可前往旗艦店領取限定紀念禮品。

值得一提的是，8月28日華為推出了其運動健康核心技術品牌——玄璣感知系統，標志著智能穿戴設備的又一次革新。它憑借更加精准的運動健康監測能力，將提供更專業、全面的監測功能與個性化服務，為全球用戶帶來更個性、更具價值的運動健康生活新方式。

接下來，華為「點亮三環」活動也將去往墨西哥站、阿聯酋站等，不斷在全球范圍點亮三環，激發全民運動熱情，幫助越來越多的人在追求健康的道路上閃耀前行。

SOURCE 華為