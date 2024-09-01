Зажгите кольца на кардиовечеринке с Памелой Райф

Кардиовечеринка на свежем воздухе под руководством Памелы Райф

В берлинском флагманском магазине Huawei более 40 гостей приняли участие в серии кардиотренировок. Перед началом занятий Памела Райф выступила С ДОКЛАДОМ HUAWEI для более чем 40 гостей на тему «Для лучших вас», посвященным здоровью и благополучию женщин.

После выступления гости, оснащенные часами HUAWEI WATCH GT 4 и HUAWEI WATCH FIT 3, присоединились к Памеле и двум немецким фитнес-инфлюенсерам, Лизе Буквиц (Lisa Buckwitz ) и Константину Крайеру (Konstantin Krayer), для кардиовечеринки на открытом воздухе. Мероприятие также включало кардиотренировку, вдохновленную боевыми искусствами, предлагая мультикультурный фитнес через спорт.

Памела Райф размышляла: «Это мероприятие было грандиозной вечеринкой, которая изменила подход людей к фитнесу и здоровью. Оно послужило осмысленным выражением и практикой философии здорового образа жизни. Я надеюсь, что мои идеи помогли пролить свет на важность научного фитнеса и здорового образа жизни, а также на уникальную роль интеллектуальных носимых устройств Huawei в достижении этих целей».

Станьте лучше благодаря сочетанию привлекательных, научно обоснованных функций носимых устройств Huawei

Доступные на носимых устройствах Huawei, включая ЧАСЫ HUAWEI WATCH FIT 3 и ЧАСЫ HUAWEI WATCH GT 4, кольца HUAWEI Activity Rings позволяют пользователям раскрыть свой настоящий потенциал. Они отслеживают ежедневную физическую активность и помогают формировать привычки здорового образа жизни с помощью трехцветных колец активности. Система медалей также предлагает больше стимулов для пользователей.

Обе модели также поддерживают HUAWEI TruSportTM, предлагая индивидуальные планы тренировок, основанные на индексе бега (RAI), включая темп, частоту сердечных сокращений и многое другое. Интеллектуальный алгоритм позиционирования GNSS гарантирует более точное отслеживание маршрута.

Также доступны комплексные функции, включая приложение StayFit для управления калориями, расширенный мониторинг сна, все они работают на новейшей технологии HUAWEI TruSeenTM, которая может похвастаться более точным мониторингом жизненно важных показателей.

Флагманский магазин Huawei в Берлине превратился в городскую гостиную

Флагманский магазин Huawei Berlin претерпел комплексную реконструкцию, улучшив потребительский опыт благодаря обновленной демонстрации продуктов Huawei, сочетающей язык дизайна магазина с местными элементами, такими как минималистский и рациональный стиль Баухауса.

Флагманский магазин Huawei Berlin превратился в «городскую гостиную», где еженедельно проводятся мероприятия, посвященные образу жизни сообщества, в том числе фитнесу и здоровью.

Во время мероприятия берлинские пользователи, принявшие участие в конкурсе «Активная неделя» в приложении HUAWEI Health, могли посетить флагманский магазин, чтобы получить эксклюзивные памятные подарки, а также воспользоваться услугами по возврату налогов, зонами отдыха, бесплатной зарядкой, бесплатными напитками, полной фирменной защитой экрана смартфона и бесплатной чисткой для смартфонов и носимых устройств.

О Huawei Consumer BG

Продукты и услуги Huawei доступны в более чем 170 странах и используются третью населения мира. Четырнадцать научно-исследовательских центров были созданы в странах по всему миру, включая Германию, Швецию, Финляндию, Францию, Индию и Китай. Huawei Consumer BG является одним из трех бизнес-подразделений Huawei и охватывает смартфоны, ПК и планшеты, носимые устройства, облачные сервисы и т. д. Глобальная сеть Huawei основана на более чем 30-летнем опыте работы в телекоммуникационной отрасли и предназначена для предоставления новейших технологических достижений потребителям по всему миру.

Дополнительную информацию см. на сайте http://consumer.huawei.com

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