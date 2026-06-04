DXC تطلق منصة DXC CoreIgnite لمساعدة المؤسسات المالية على التواصل بسرعة مع منظومات التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاقها

تربط المؤسسات المالية بمنظومات التكنولوجيا المالية على مستوى المدفوعات، والأصول الرقمية، والتمويل المدمج من خلال شبكة شركاء مدمجة مسبقًا بما في ذلك Ripple و Euronet و Splitit و Aptys Solutions و ArcOne

تساعد البنوك على إطلاق وتوسيع نطاق الخدمات الجديدة بشكل أسرع من خلال تقليل تعقيد التكامل عبر الأنظمة المصرفية الأساسية الحالية

منصة CoreIgnite جزء من وحدة أعمال GrowthX التابعة لـ DXC ، وتركز على مساعدة العملاء على التحديث بشكل أسرع ، وتسريع الابتكار ، وإطلاق فرص نمو جديدة من خلال التحول الرقمي

DXC CoreIgnite

أشبورن، فرجينيا، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "دي إكس سي تكنولوجي" (DXC Technology) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: DXC) ، الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار ، عن إطلاق DXC CoreIgnite ، وهي منصة تنظيم الإيرادات السحابية المصممة لتزويد المؤسسات المالية بنقطة اتصال واحدة مع منظومات التكنولوجيا المالية ، وتنظيم تدفقات العمل المالية ، وتفعيل فرص إيرادات جديدة؛ كل ذلك مع العمل مع الأنظمة الأساسية القائمة.

تم تصميم DXC CoreIgnite للعمل عبر كل من منصة Hogan للخدمات المصرفية الأساسية من "دي إكس سي" والبيئات غير Hogan ، مما يتيح للبنوك التحديث التدريجي مع زيادة استثمارات البنية التحتية الحالية إلى أقصى حد. من خلال التكاملات المبنية مسبقًا والتنسيق في الوقت الفعلي ، توفر منصة CoreIgnite وصولاً مباشرًا إلى شبكات الدفع ، ومنظومات الأصول الرقمية ، وقدرات التمويل المضمنة ، وشبكة شركاء متنامية بما في ذلك Ripple و Euronet و Splitit و Aptys Solutions و ArcOne.

تجري إعادة تشكيل صناعة الخدمات المالية من خلال التمويل المدمج، والأصول الرقمية، والمدفوعات في الوقت الفعلي ، مما يخلق فرصًا جديدة للنمو ومشاركة العملاء. ومع ذلك ، لا تزال العديد من المؤسسات مقيدة بالتكاملات المجزأة، والبُنى القديمة، وتكاليف وتعقيدات التحديث. مع اشتداد حدة المنافسة ، تمنح منصة CoreIgnite من "دي إكس سي" البنوك سرعة ومرونة أكبر في توصيل الشركاء، وإطلاق عروض جديدة، وتوسيع نطاق الابتكار.

وتوفر منصة CoreIgnite، التي تم تصميمها من قبل مهندسي "دي إكس سي" ومدعومة بعقود من الخبرة المصرفية ، طبقة تنظيم واحدة تساعد المؤسسات على توصيل، وإدارة، وتوسيع نطاق قدرات التكنولوجيا المالية دون استبدال الأنظمة الأساسية التي تعتمد عليها كل يوم. إن بنيتها القابلة للتكوين ونموذج التنفيذ في الوقت الفعلي يقللان من تعقيد التكامل ، ويسرعان من فترة توليد القيمة، ويسمحان للبنوك بإدخال خدمات جديدة بشكل أكثر كفاءة.

على عكس الحلول التقليدية التي تتطلب دمجًا مخصصًا عبر مزودي خدمات متعددين ، توفر منصة CoreIgnite قدرات تمكين التكنولوجيا وتنسيقها لمساعدة المؤسسات المالية على دعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام بما في ذلك:

التمويل المدمج

خدمات الشراء الآن والدفع في وقت لاحق

الخدمات المعتمدة على الأصول الرقمية والعملات المستقرة

تنظيم المدفوعات عبر شبكات ACH ، و RTP ، و FedNow ، والحوالات المصرفية، والبطاقات

توفر منصة CoreIgnite بنية تحتية للتكنولوجيا المالية للمؤسسات المالية التي تتطلع إلى الابتكار بشكل أسرع ، والتوسع بشكل أكثر مرونة ، والمنافسة بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد المصرفي الرقمي. مع منصتنا القائمة على "واجهات برمجة التطبيقات" الآمنة والقابلة للتأليف ، يمكن للبنوك توصيل قدرات جديدة ، وتنسيق تدفقات العمل المالية ، وتفعيل الخدمات المالية الرقمية دون تعطيل الأنظمة الأساسية التي تعتمد عليها كل يوم. من خلال فصل الابتكار عن الأنظمة الأساسية، يمكن للمؤسسات تقليل تعقيد التكامل ، والتحرك بشكل أسرع ، وفتح الآفاق لفرص إيرادات جديدة على نطاق واسع." - "سانديب بانوت"، الرئيس العالمي والمدير العام لوحدة أعمال GrowthX ، شركة "دي إكس سي تكنولوجي"

تعمل منصة CoreIgnite من "دي إكس سي" على تبسيط كيفية وصول البنوك إلى خدمات التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاقها ، بدءًا من الدخول والتأهيل إلى المدفوعات وإدارة الشركاء. يمكن للمؤسسات الإضافة، والتبديل، وتوسيع القدرات مع تطور احتياجات الأعمال، مما يساعد على تقليل تعقيد التكامل والتكاليف التشغيلية مع تسريع وقت الوصول إلى السوق.

تعتمد منصة CoreIgnite على قوة منصة Hogan من "دي إكس سي"، وهي المنصة المصرفية الأساسية الرائدة التي تدعم أكثر من 300 مليون حساب ودائع وودائع بقيمة أكثر من 5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم. تعد منصة CoreIgnite جزءًا من وحدة أعمال GrowthX التابعة لشركة "دي إكس سي"، وهي وحدة أعمال النمو الاستراتيجي لشركة "دي إكس سي" التي تركز على تطوير البرمجيات، والمنصات، والحلول الخاصة بالصناعة التي تساعد العملاء على مجاراة تحوّل الصناعة وفتح الآفاق لمصادر جديدة للنمو.

نبذة عن DXC Technology

تُعد شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: DXC) شريكًا رائدًا في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار؛ حيث تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومؤسسات القطاع العام، مما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في زمن يشهد تغيرًا مطردًا. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تعمل "دي إكس سي" على تحديث بعض أكثر المنظومات الكاملة لتكنولوجيا المعلومات تعقيدًا في العالم، وتأمينها، وتشغيلها. يمكن معرفة المزيد عبر موقع الويب dxc.com.

للتواصل الإعلامي: Ashley Houk-Temple، العلاقات الإعلامية، بريد إلكتروني: [email protected]